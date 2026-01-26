Por desgracia, cuando suceden desgracias importantes y si estas ocasionan víctimas y con ello un gran dolor para los familiares de estas, es cuando observamos la verdadera cara y cómo son, en realidad, algunos de nuestros dirigentes políticos que nos gobiernan o están en la oposición, especialmente estos últimos por la utilización que hacen de las víctimas, para intentar crispar el ambiente, generar más odio, con el fin de conseguir un rédito electoral. Cuando ocurre la desgracia, todo son condolencias e incluso una falsa concordia y unión. Pero pasadas unas horas o días, la verdadera realidad vuelve a aparecer y la mezquindad, la hipocresía y la maldad y vileza de algunos de estos dirigentes resurgen, incluso con más fuerza, con más maldad, y para ello utilizan la mentira, los bulos, para crear y generar más odio y más crispación, utilizando el dolor de los familiares de las víctimas. Y todo esto sucede porque para estos dirigentes, las víctimas y sus familiares no importan, solo les sirve que su sufrimiento les dé un rédito electoral, para así conseguir sus intereses, que siempre serán lo contrario a los principios de ayudar realmente a los familiares. En pocas palabras, con su actuación demuestran lo peor del ser humano, no tienen empatía y mienten demostrando un dolor hipócrita, y lo peor de todo es que vuelven a imponer su soberbia para ocultar sus carencias como seres humanos y políticos que nos deben representar y gobernar. En resumen son ignorantes, inmaduros, mezquinos, pues en vez de ayudar y dejarse de enfrentamientos y buscar soluciones, provocan con sus absurdas publicaciones, más odio y crispación, con el fin de generar el miedo y con ello la sumisión al bulo y el aumento de la ignorancia. Tienen un fin, saben que el ignorante puede ser manejado como un títere y si piensan, no pueden ser manejados, por ello y para ello utilizan a las víctimas y sus familiares con maldad y con métodos ruines e hipócritas. Este tipo de dirigentes políticos, por decir algo, son seres humanos que menosprecian a las víctimas y sus familiares, son dirigentes que utilizan la mentira, la mezquindad para exagerar las negligencias de la izquierda –que las hay–, pero a la vez, ocultan, destruyen evidencias, documentos e incluso utilizan instituciones judiciales y políticas para falsear y que la gente olvide su verdaderas negligencias, que proporcionan víctimas y más dolor y que las han ocasionado, no por negligencias puntuales, sino por su ineptitud y sus soberbias.

Es cierto que hay que analizar todas las negligencias y dar una respuesta rápida y castigar al negligente, y más si sus actos han producido víctimas, pero también es cierto que para la derecha sus negligencias se ocultan y a las de la izquierda se les pide responsabilidades urgentes. Cuando todas son víctimas, no hay de primera ni de segunda. Si no, veamos: hablan de las víctimas de ETA y las ensalzan, mientras las víctimas asesinadas por la dictadura franquista tras su golpe de Estado y que continúan en cunetas, quieren que se olviden y las humillan con su silencio o borrando o vandalizando los monumentos que hablan de ellas. Esta derecha y ultraderecha hipócrita y mezquina, hablan de las víctimas ocurridas en Paracuellos y las ensalzan, y sin embargo banalizan o humillan a las víctimas de los franquistas en la plaza de Badajoz, las víctimas de los bombardeos de Guernika, las víctimas de la desbandá, “los suicidios” provocados por la policía represiva durante el principio de la transición, los asesinatos de Atocha, total, una derecha que con su mezquindad establece una doble vara de medir. Pues sus víctimas son de primera y las otras de segunda, a las que se puede humillar y denigrar, como hacen incluso con las víctimas de la dana, las del protocolo de las residencias de Madrid, las del metro en Valencia y, sobre todo, con todas aquellas cuyo único crimen fue el de defender la libertad.

Ximo Estal es socio de infoLibre.