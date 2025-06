Con la que está cayendo, ¿a qué carta quedarse? Dos secretarios de organización del PSOE, uno de ellos exministro, están claramente implicados en un vergonzoso caso de corrupción, pienso que sin el conocimiento del presidente del Gobierno que, por otra parte, se ha “lucido” al elegir a estos personajes para unos puestos de tanta transcendencia.

Con estos antecedentes, pedir la dimisión del presidente del Gobierno no parece nada descabellado o, como mínimo, exigirle que se sometiera a una cuestión de confianza; sin embargo, como digo al principio, ¿a qué carta quedarse?

¿Qué pasaría si presentara la dimisión? El Gobierno quedaría en funciones hasta que se eligiera un nuevo presidente, bien convocando unas elecciones generales o bien que el rey propusiera algún candidato que se sometiera a una votación de investidura.

¿Qué pasaría si se sometiera a una cuestión de confianza? En caso de no superarla, si no estoy equivocado, el presidente se vería obligado a dimitir y, en consecuencia, se darían las mismas circunstancias que en el caso anterior.

Sabido esto, ¿es conveniente que el presidente del Gobierno opte por alguna de estas dos opciones? Pues después de reflexionar bastante, creo honradamente que no. Ya sé que se está hablando mucho de que no se puede apelar al miedo a que venga la derecha, para justificar el no pedir responsabilidades al presidente del Gobierno, al menos en lo que se refiere a su culpa “in vigilando”, pero, ¿de verdad debemos correr ese riesgo? ¿De verdad debemos arriesgarnos a perder mucho de lo conseguido en los siete últimos años, gracias a los gobiernos de coalición progresistas, si el presidente optara por una de estas dos opciones? No debemos olvidar que a este gobierno no lo sostienen solo partidos de izquierda, también necesita al PNV y a Junts, claramente conservadores que, a la mínima que puedan, auparán al gobierno al PP, encontrarán la excusa para salvar esa supuesta traba que pudiera ser VOX.

¿Qué hacer entonces? Esto no se puede quedar así. Pienso que Pedro Sánchez debería remodelar su gobierno, además de someterse, eso sí, a una especie de cuestión de confianza dentro de su partido. Abrir bien las ventanas y despejar cualquier atisbo de duda que pueda haber sobre la honorabilidad, tanto sobre su partido como de su gobierno.

Tiene dos años para hacerlo, y para ello debe contar más con los partidos que tiene a su izquierda, pero sin que estos olviden que, para aguantar, se necesita también a un sector de la derecha y esto significa que, a veces, hay que renunciar a parte de las exigencias que, en condiciones normales, se podrían tener.

La izquierda tiene dos años para aunar esfuerzos, para entender que los unos sin los otros y los otros sin los unos, lo único que conseguirán es llevar al PP a la Moncloa, digo al PP, no a Feijóo, porque aún está por ver quién será su líder. Ya saben cómo se las gasta Ayuso; a Pablo Casado se le ocurrió mencionar que podía haber algo irregular en el entorno de esta señorita… ¿Dónde está Pablo Casado?

En definitiva, exíjase a Sánchez luz y taquígrafos, en el Gobierno y en el PSOE, pero no le hagamos el trabajo al PP, por nuestros salarios, por nuestras pensiones, por nuestra sanidad, por nuestra educación, por nuestra libertad…

José Ramón Berné es socio de infoLibre.