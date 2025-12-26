Un 'house tour' al estilo Preysler: Sánchez muestra en redes la Sala del Reloj de La Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este viernes las puertas del Palacio de la Moncloa en redes sociales con una ruta guiada en la que explica la historia del antiguo salón donde se celebraban los consejos de ministros, la Sala del Reloj, y pone en valor su importancia institucional.

"Hoy os voy a hacer un pequeño house tour en plan Isabel Preysler", ha bromeado Sánchez al inicio del vídeo publicado en la red social Instagram, antes de entrar en la histórica Sala del Reloj, donde se celebraron los primeros consejos de ministros de la democracia.

Ha recordado que "está presidida por un reloj de cuerda", que decora el salón, y ha resaltado que en dicha sala tuvieron lugar los consejos de ministros en las presidencias de Adolfo Suárez (1976-1981) y Felipe González (1982-1996), hasta construirse con el expresidente socialista el nuevo edificio funcional, donde desde entonces se celebra el consejo de ministros.

En el vídeo se muestran fotografías de la celebración de los consejos con ambos presidentes, con las paredes -ha aclarado Sánchez- "en motivos dorados", ensalzando el valor histórico y decorativo de la sala.

"Espero que os haya gustado este pequeño house tour. Dejadme comentarios si queréis y me animaré a enseñaros otras partes de este palacio", ha concluido Sánchez en la red social, cuyo post acumula más de 1.500 comentarios y más de 15.000 likes.