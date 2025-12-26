El PP hará valer su mayoría absoluta para vetar la comisión de investigación del hospital de Torrejón

El PP en la Asamblea de Madrid ha avanzado que se opondrá a la comisión de investigación solicitada por Más Madrid sobre la gestión del grupo Ribera Salud en el hospital madrileño de Torrejón de Ardoz, a pesar de que ha pasado el filtro de la Mesa de la Asamblea, donde los populares también tienen mayoría absoluta.

Desde Más Madrid han trasladado a los periodistas que el PP madrileño, a través de una carta del portavoz Carlos Díaz Pache a la Mesa, ha posicionado su veto a dicha comisión que será votada en el próximo pleno, que se celebrará en febrero cuando se reactive la actividad parlamentaria.

El País publicó una grabación de una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre en la que el ya exCEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, ordenó subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Tras conocerse esta información, Más Madrid solicitó esta comisión de investigación para analizar el impacto en la calidad asistencial del Hospital de Torrejón derivado de la gestión realizada por la empresa Ribera Salud y del ejercicio de las funciones de control y supervisión que correspondían a la Comunidad de Madrid.

Además, el partido presentó hace unas semanas ante la Fiscalía una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Ribera Salud por la gestión del Hospital Universitario de Torrejón en la que el partido observa indicios de la comisión de seis delitos.

En concreto, atribuyen al Gobierno regional y a la compañía sanitaria la comisión de sendos delitos de discriminación, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

La portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha criticado la decisión de los populares que intentan vetar que se ponga "negro sobre blanco" en cómo funciona el modelo sanitario público-privado mientras las listas de espera están "colapsadas".