Más Madrid denuncia a Ribera Salud y la Comunidad por el Hospital de Torrejón

Más Madrid ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Ribera Salud por la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, operado por dicha empresa, y en la que el partido observa indicios de la comisión de seis delitos.

En concreto, Más Madrid atribuye al Gobierno regional y a la compañía sanitaria la comisión de sendos delitos de discriminación, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

La denuncia se produce al hilo de diversas noticias publicadas en los últimos días sobre la gestión de este hospital, empezando por una grabación del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, que publicó El País y en la que el directivo ordenaba a responsables del hospital rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para elevar los beneficios.

Días después, elDiario.es publicó órdenes escritas y datos de lista de espera que muestran cómo en el Hospital de Torrejón los pacientes del área esperaban más de dos meses para una cirugía una vez entraban en lista de espera, mientras los de libre elección se operaban antes de un mes en la misma zona. El grupo Ribera cobra un plus por la atención de estos últimos.

Desde el Gobierno, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado que no tiene ningún dato que demuestre que el hospital priorizaba a los pacientes más rentables o se ordenaba aumentar las listas de espera, y reiteradamente ha dicho que en el centro "no se ha afectado la asistencia".

Sin embargo, Más Madrid alega en su denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, que hay indicios para creer que se han producido actos de "discriminación de las personas en el acceso a la prestación sanitaria por su enfermedad u origen".

Ello, a su vez, podría "haber producido lesiones en los pacientes afectados".

También esgrime Más Madrid que la empresa "ha causado un perjuicio en el patrimonio público administrado" (el hospital concesionado) al haber perseguido "la búsqueda de un beneficio económico" por encima de la prestación sanitaria, que es "la propia finalidad de la concesión", desvirtuando el "fundamento contractual" bajo el que opera Ribera Salud.

El delito de malversación lo justifica Más Madrid por considerar que Ribera Salud ha utilizado el patrimonio público "con ánimo de lucro", mientras que acusa a la Comunidad de prevaricar por omisión al no haber impedido el daño o establecido la prestación correcta del servicio.

Y apunta por último que la Comunidad tenía la "obligación básica" de perseguir estos "graves indicios de la posible comisión de delitos".

"Los gobiernos del PP se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud", ha aseverado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, quien ve "base suficiente" para que este caso se investigue en los juzgados.