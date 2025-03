La caza de brujas y el salvaje oeste

Están imponiendo la sinrazón y la irracionalidad como seres humanos. El dúo negacionista de Trump y Musk está estableciendo su régimen y para ello lo primero es debilitar al máximo las estructuras públicas del Estado (aunque ya estaban en mínimos) para desmontarlas y que no haya árbitros, jueces y garantes de la ley ante los desmanes y despropósitos de los sheriffs del trumpismo. Han dejado a oscuras la Administración Federal de los Estados des-Unidos de América, con el despido masivo de funcionarios y funcionarias, por el capricho ideológico del niño multimillonario para alcanzar la privatización absoluta e imponer la jornada laboral de 120 horas, ya lo exige en las empresas que controla con mano de hierro y prohibiendo sindicatos y la libertad de sindicación, tal y como han denunciado empleados y empleadas despedidos bajo amenazas, chantajes y mentiras, además han pedido que no salgan sus imágenes o datos para evitar la represión del jefe Musk.

Es el nuevo gobierno reaccionario, negacionista y fundamentalista de los EEUU, cuyo mandante es el matón, narcisista y delincuente que dirige la política incoherente, negacionista y brabucona repleta de chantajes y amenazas para gobernar el mundo desde el despacho oval soltando una mentira tras otra o manipulando la verdad para acondicionar su relato incoherente. Todo lo que dicen o escriben desde allí está vacío de progreso, de justicia social, laboral y económica, tan solo quieren el negocio inmobiliario, los fósiles y las armas para enquicercerse a nuestra costa y encima quieren que les paguemos sus caprichos y cirugías de todo tipo.

Obreras y obreros del mundo, inmigrantes, minorías y religiones. El trumpismo, el fascismo, el imperialismo, las dictaduras, la inquisición religiosa y el nacional fundamentalismo no os quiere

Obreras y obreros del mundo, inmigrantes, minorías y religiones. El trumpismo, el fascismo, el imperialismo, las dictaduras, la inquisición religiosa y el nacional fundamentalismo no os quiere (a mí tampoco), os han utilizado para llegar al poder. Ahora es difícil, ya están desmantelando la democracia y si no quieres, queréis vivir de rodillas, toca decirles que no, en nuestro nombre no se debilita la democracia, se respeta y protege del nuevo fascismo imperialista reinante y no quieren alcanzar el interés general del mundo para que no nos rebelemos contra el nuevo inquisidor imperialista y tengamos que arrodillarnos ante él y su guardia pretoriana.

Ya están aquí, en el poder y no se ocultan en su práctica inhumana, anticultura, antifeminismo, su antiigualdad social y de género y los recortes de la inversión en ciencia o universidades si no se pliegan a lo doctrina trumpista y a las normas contra la democracia y contra el propio Estado de Derecho.

El dúo negacionista Musk y Trump está imponiendo la ideología del nuevo fascismo imperialista para alcanzar lo que la ultraderecha americana se propuso, el dominio absoluto del mundo y, si tienen que prescindir de la democracia no dudarán en hacerlo, este es el peligro que tenemos. Es pura ideología del capitalismo salvaje ultraliberal sin reglas y sin regulación para que su libertad, a costa de la nuestra, les deje actuar sin ningún tipo de control, junto con la negativa a pagar impuestos, generando más pobreza en el mundo.

Y no queremos limosnas, exigimos nuestros derechos civiles que emanan de nuestras obligaciones y deberes como comunidad social, colectiva y solidaria, garantizada desde el Estado Democrático de Derecho corrector de las desigualdades e injusticias sociales, laborales y económicas.

Unidad, unidad y unidad frente a quienes no quieren la democracia, más democracia.

___________________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.