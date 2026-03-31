DelPerdidos XII (artículos para una era convulsa)

A Juanito Cuenca le pesaban los años, las circunstancias, la política, la geopolítica y la tontería de la gente en general. Se había convertido en un señor mayor a pesar de la chaqueta trucker confeccionada en denim japonés de 360 gr. con un tono índigo turquesa que había adquirido en una conocida web por su cumpleaños. Le hacía ilusión la prenda y le importaba poco o nada la tendencia. Su outfit estaba por encima del bien o el mal.

La terraza DelPerdidos pegada a El Fishawy, café de los espejos de El Cairo, desprendía esa noche de marzo su intenso olor a especias, cebolla frita y café, mientras Juanito Cuenca, aprovechando la buena cobertura que le ofrecía la wifi de El Fishawy, brujuleaba entre monótonos titulares con su viejo iPhone. –“Joder, ya solo faltaban los hutíes bloqueando el mar rojo. ¿Es que no hay nadie que le pegue un tiro al zanahorio y le reviente la cabeza?”, le escuché mascullar mientras apuraba medio botellín de cerveza helada y pedía otro acompañada de un chupito de tequila al barman.

– “Al enrevesado Oriente Próximo, que lleva más de cien años batallando, solo le faltaba un presidente estadounidense imbécil y otro israelí nazi, por si no tienen bastante con lo que arrastran”, volvió a mascullar mientras encendía el cigarrillo y deslizaba el pulgar sobre la pantalla del móvil en un imprevisible malabar. Hacía calor y la noche no lo atenuaba.

–“Hostias, quién es este flipao“, pareció sorprenderle el titular: “España es una esperanza para Europa”, declaraba en una entrevista exclusiva para El País Larry Fink, presidente de BlackRock, la mayor gestora financiera de fondos del mundo, que administra 14 billones de dólares, con sede en Nueva York. La entrevista, excesivamente técnica para Juanito Cuenca, dejó de sorprenderle y pasó a aburrirle tras una lectura rápida y recordar, aunque no sabía dónde, la relación de BlackRock con el zanahorio. –“Que le den al tipo este, sabe que la economía mundial entrara en recesión si la guerra en Irán se alarga más de un año, pero le importa una mierda el coste vidas que pueda traer consigo”, largó en voz alta, sorprendiendo al barman mientras se levantaba de la silla con dirección a la salida de DelPerdidos.

Observé cómo se perdía en el laberíntico bazar de Khan Al-Khalili y una especie de vieja nostalgia me atravesó el estómago.

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Pako Martí es socio de infoLibre.