Que os den
Este es un artículo de mierda donde no se van a esgrimir datos macroeconómicos, conquistas sociales o posicionamientos frente a conflictos bélicos. No va de eso. Hay muchos profesionales en estos campos que realizan muy bien su trabajo. No es mi palo. Tampoco va a desvelar nada nuevo o sobre lo que no se haya escrito. No soy tan bueno.
Lo cierto es que me viene muy cuesta arriba buscar tema, entrelazar párrafos y narrar con cierta sobriedad lo que acontece cuando la guerra cotiza en las apuestas online. Aunque cueste creerlo, hay gente que está apostando sobre la crueldad, el dolor y la muerte. La web más grande de Estados Unidos se llama Situation room, un lugar diseñado y tematizado para apostar por cualquier conflicto: Ucrania, Gaza o Irán. Este es el nivel.
Los jugadores habían apostado 14 millones de dólares a que un misil no impactaría en suelo israelí
Esta misma web le ha costado amenazas de muerte al periodista Emanuel Fabian de The Times of Israel tras publicar una noticia de un misil iraní impactando en suelo israelí. Los jugadores habían apostado 14 millones de dólares a que no impactaría. Enmanuel Fabian tras la publicación empezó a recibir correos anónimos para que rectificase la noticia: “Si no corriges esto antes de la 1:00, te estarás poniendo a ti mismo en un peligro que no imaginas”, rezaba uno de los mensajes.
Sobrepasado el medio cuerpo del artículo y con una cuesta que más bien parece un puerto de primera categoría, uno tiende a pensar o piensa en la hemorragia geopolítica y cerebral del puto Washington, que, tras construir alianzas durante más de ocho décadas con medio mundo, un especialista en voladuras descontroladas ha hecho saltar por los aires un orden internacional que les beneficiaba.
Mentía tal vez la intro. O no. En cualquier caso: que os den.
Pako Martí es socio de infoLibre.