Una ONG israelí denuncia una "red de campos de tortura" en Israel con miles de palestinos presos

La ONG israelí B'Tselem denuncia que, en paralelo a la guerra contra Irán, Israel mantiene "una red de campos de tortura" dentro de sus prisiones y centros de detención militares, donde detenidos palestinos sufren hambre, abusos y torturas "sistemáticas", según recoge EFE.

"Incluso durante el ataque israelí-estadounidense contra Irán, Israel continúa operando una red de campos de tortura de norte a sur para prisioneros palestinos, donde se producen abusos sistemáticos, incluyendo violencia física y tortura psicológica, condiciones inhumanas, hambruna y negación de atención médica", denunció la ONG a última hora del lunes.

A fecha de marzo de 2026, unos 9.446 palestinos se encuentran detenidos en centros de detención israelíes, según datos del Servicio Penitenciario de Israel (IPS), y de ellos, 4.691 (casi el 50%) no ha recibido una acusación formal, fecha de juicio o cargos en lo que se conoce como detención administrativa.

"Estos campos de tortura forman parte del ataque planificado y a gran escala que Israel lleva a cabo contra la sociedad palestina, cuyo objetivo es desmantelar y destruir a los palestinos como grupo", añade B'Tselem.

En un tono similar ayer, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, pidió que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes como responsables de torturas contra palestinos; un acto que describió como una versión individual del "genocidio" que sufre el pueblo palestino.

Albanese, que hizo este llamamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, responsabilizó a los ministros israelíes de Defensa, Israel Katz; Seguridad Nacional, el colono Itamar Ben-Gvir a cargo de prisiones y de la Policía; y el de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Violaciones, torturas y humillaciones: el infierno de dos periodistas palestinos en una cárcel de Israel Ver más

En los últimos dos años, al menos 84 palestinos prisioneros cuyas identidades han sido identificadas, entre ellos un menor de edad, han muerto bajo custodia israelí.

Desde octubre de 2023, esa cifra ronda el centenar, según datos obtenidos hace cuatro meses por la ONG Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI), en muchos casos aparentemente como consecuencia directa de torturas, negligencia médica y privación de alimentos por parte de soldados y funcionarios de prisiones.

Esta ONG advirtió entonces, además, que el número total de muertos en prisiones y centros de detención militar podría ser mucho mayor dada la incapacidad de localizar a cientos de personas más presuntamente detenidas en Gaza.