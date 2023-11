Un ejército franquista 2.0

Algunas veces me pregunto cómo es el votante de la derecha española de PP/Vox, que forman una especie de ejército en la sombra de ideología franquista que no duda jamás en defender esa ideología fascistoide o neofascista por no incluir a todos y que acepta cualquier cosa que digan sus dirigentes, incluso cuando van en contra del interés personal de muchos que viven con el SMI. Todo por defender una patria, que se originó en el 39, de unas características muy particulares. Es una nación en exclusiva de los vencedores de aquella guerra cruenta que se prolongó en frío hasta la muerte de su líder en el año 75. Y son esos vencedores o sus sucesores por el tiempo transcurrido los que componen en su mayoría esto que he dado en denominar el Ejército 2.0 que se derivó de aquellos años de guerra y dictadura.

Y sería bueno que algún psicólogo o psiquiatra hiciera una evaluación de estos personajes que tienen como lema único en su vida una voz: España!!! con una pronunciación acentuada. Rufián lo explicó muy bien en la moción de censura de Tamames, que también era algo propicio a la sonrisa. Pero es que todos responden a los mismos tics urbanos. La patria debe ser algo defendido hasta la muerte, esa patria obviamente, y ninguna otra tendría el mismo valor, y todos aquellos que la defienden en el marco institucional, mediático, jurista o simplemente personal, estarán consentidos en sus fallos humanos inevitables en algunos casos, como es, por ejemplo, la corrupción. Porque a ellos les da lo mismo la economía o cualquier problema social, no es lo suyo. Sus líderes siempre se oponen a esos argumentos. Si se produjera alguna crítica a esas personas, de inmediato se saltará como muelles encogidos para asistirles en su defensa tratando de hacer visible algún caso similar de los enemigos de España, que son el resto de los componentes de esta patria que para ellos será algo muy limpio. Es decir, sin homosexuales, sin ateos o agnósticos en la mayoría de los casos, y sin nacionalistas externos a la patria que reivindiquen otras naciones internas meramente españolas, por cierto. Nunca despreciarán a los inmigrantes posibles que dispongan de un buen vivir, como por ejemplo, deportistas, porque entienden su ideología muy pegada al capitalismo sin límites. Si todos esos personajes inútiles o peligrosos para ellos estuvieran dentro del espacio nacional se les tendría como enemigos de una patria española que defiende los argumentos más sólidos que se fundaron en aquella victoria soñada del 39, que propició los famosos Principios del Movimiento. Por cierto, algo que era de lo más estático. Y que se confirmó hasta el 75 con la muerte de su líder. Después nacieron muchos enemigos de la patria que pudieron ser, incluso, comunistas. La ideología para batir con todos los medios y que sólo conduce al destrozo de una patria indivisible... Hasta el punto de que llamar comunista a alguien lo consideran un insulto justificado derivado del triunfo único en Europa a esa ideología. Porque ser comunista es para ellos ser el tipo más despiadado de la creación comandado por Lenin o Stalin, que ya, por cierto, están olvidados hasta por aquellos ligados a esa ideología actualmente.

Si se produjera alguna crítica a esas personas, de inmediato se saltará como muelles encogidos para asistirles en su defensa tratando de hacer visible algún caso similar de los enemigos de España. Es decir, sin homosexuales, sin ateos o agnósticos

Estos serían los principios teóricos ocultos en que se mueven todas estas personas que además se arrogan el placer de expresar sus sentimientos de forma normalmente muy alterada, incluso a aquellos que son desconocidos y que pueden pensar de distinta forma, porque para ellos la verdad es la suya y la única existente. Hoy en día desarrollan una labor enorme en las RRSS con excesos de todo tipo a aquellos social-comunistas que pueden llevar a España a desaparecer como nación si se les confía alguna responsabilidad, Dios no lo quiera. No entienden que por este espacio han pasado todas las civilizaciones de la historia dejando sus legados y eso es algo que no vivieron otras muchas naciones. Se localizan estos votantes en todo el país pero de manera mucho más escandalosa por Madrid, donde imponen con bastante presunción su ideología y, en el fondo, despreciando al resto de ciudadanos a los que quizá les consideren en algún aspecto hasta inferiores. El personaje que representa perfectamente ese modo de ser y sentir es Isabel Díaz Ayuso, que es adusta en sus discursos, faltona y mirando con cierto desprecio a esos enemigos de la patria que es suya, en exclusiva. Y siendo una persona inculta y poco formada políticamente se lleva a la gente detrás con muchos votos. Algo que quizá no le ocurriría en otras comunidades igual de españolas que la capital. Pero es que en ella han vivido la mayor parte de los vencedores del 39, ya que todas las instituciones y grandes empresas tenían su base en Madrid y muchos de sus trabajadores eran en origen los premiados con un buen empleo durante muchos años, ya fuera público o privado.

Así se formó ese magma tupido de personas, muchos madrileños que se formaban en el trabajo, en la política, en la Judicatura o en medios de comunicación. Algo que compuso aquel “atado y bien atado”, que no era más que un ejército de personas convencidas de que el franquismo era maravilloso. Y hoy se despierta en Ferraz en toda su extensión con la mayoría, herederos de familia de aquellos, que estoy convencido no saben ni lo que es la amnistía y que tampoco saben que en España hubo otra bandera, la republicana, que defendía mucha gente de forma legal, por cierto. Son los que componen hoy ese ejército civil 2.0 y que en las RRSS se expresan de forma grosera, muchas veces, para sentir ese: “Soy español, por la gracia de Dios”. Como el Caudillo y sus monedas y su palio. Y a todos ellos los manejan con muy poco cuidado desde FAES, algo muy peligroso, pues el que lo hace ya nos llevó a una guerra sin sentido con una foto en las Azores.

_____________________

César Moya Villasante es socio de infoLibre.