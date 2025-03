Europa en la encrucijada

Nunca Europa se vio tan huérfana. La guerra de Ucrania se saldará con dos perdedores: Ucrania y Europa. Los ganadores: EEUU de Trump y la Rusia de Putin. Desde la guerra de los cien años, e incluso antes, Europa ha sido un campo de batalla que no solo ha causado muerte y destrucción, pero lo peor, sentimientos de perdedores y vencidos que retroalimentaron enemistades casi crónicas entre los que quieren liderarla. Perdida la influencia española ya en el s XVII, Francia, Gran Bretaña y Alemania siempre han actuado como verdaderos gallos de pelea. Peleas sangrientas que como una peste despoblaron de juventud las dos últimas guerras mundiales. Por fin en su día se creó la Unión Europea con un mercado único, pero sin cuajar como una verdadera unión, precisamente por protagonismos de unos y otros, protagonismos de algunos Estados del norte que no se adhirieron y protagonismo de la “Pérfida Albión” que plasmó con el Brexit sus preferencias por su siempre aliado, EEUU. Y he aquí el problema, Europa desunida y supeditada al imperio americano que nos metió miedo contra la Rusia de Putin, intentando englobar a Ucrania en la OTAN y poder montar misiles a 500 km de Moscú. Era sabido que Ucrania no podía ganar la guerra, pero una Europa ciega y sin liderazgos entró en el engaño y perdió. Mejor dicho, perdimos todos los ciudadanos europeos. Y, ¿quién ha ganado?

La guerra de Ucrania se saldará con dos perdedores: Ucrania y Europa. Los ganadores: EEUU de Trump y la Rusia de Putin

Sin duda alguna EEUU y Rusia, que eran enemigos, ahora son aliados. Como en una macabra y amoral partida de póker, el que iba de farol perdió ante dos tahúres: Trump y Putin. Otra vez los extremos se tocan y Europa de rodillas. Trump y su gobierno de empresarios amplían sus negocios acaparando las riquezas de Ucrania, y Rusia se queda con Crimea y el Dombas. Gran Bretaña, lo que diga EEUU; Francia pidiendo entrar en el reparto, y Alemania aturdida por el incremento de la extrema derecha que ya se olvidó de Hitler. Europa, una vez más en la encrucijada, solo fue el perdedor.

_______________________

Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.