No sé si la pausa intercalada en la escritura de esta frase

es un bloqueo al escribirte o la paciencia que enseñaste

cada mañana y cada tarde

en el mundo compartido, nuestra Tierra, Madre.

Afortunado domingo 5 de mayo. Está de suerte. Este año compartirá la celebración del Día de la Madre y tendrá un protagonismo único pues, le cuento, hoy se descansa, se valora y se toma conciencia de todas aquellas situaciones diarias que se resbalan por el río de la vida de este año y que arrastran a su paso sedimentos de conceptos y emociones que desembocan en este mar tranquilo al que llamamos primer domingo de mayo y en el cual recogemos dichas conciencias, que aparecen escritas en forma de palabras.

Se observan muchos verbos estar, en rocas planas, picudas, esféricas, deformes, grandes y pequeñas, porque las madres están ahí, querido día 5, en los momentos más estables, extremos, bonitos, feos y surrealistas, grandes y pequeños

Se observan muchos verbos ser, en rocas pulidas y onduladas que nos dicen que todas nuestras situaciones intranquilas e incertidumbres se apaciguarán, tarde o temprano, con el hecho de la presencia y existencia de una madre.

Siempre que uno busca, encuentra la palabra siempre. Da igual si ha habido una riada o una sequía o si se trata de verano, otoño, invierno o primavera; todos los días acaba saliendo algún sedimento con forma de sol en el que está escrita la palabra siempre. En lo difícil, en lo fácil, en lo feo, en lo bonito, en tus alegrías, en tus rarezas, en tus rabietas…

El mar es inmenso e imposible de explorar en su totalidad; creo que no cuento nada nuevo. Yo me he quedado en los sedimentos más superficiales, sencillamente porque siempre son y están ahí y son fáciles de ver. Les invito a bucear en su mar, encontrarán sedimentos muy valiosos e incluso retos: sedimentos cuyo significado no comprendan e incluso sedimentos vacíos a los que hay que poner un nombre.

Feliz día de la madre. Felicidades, mamá.

Paco Ochoa es socio de infoLibre.