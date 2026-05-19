El hantavirus y la importancia de la sanidad pública

En 2020 fue la Covid-19. Pero, si la sociedad no quiso aprender entonces, el hantavirus le da ahora otra oportunidad.

Esta vez el virus de los roedores ha demostrado, además, la hipocresía y la escasa compasión cristiana de la derecha de este país y sus medios de difusión. No viene al caso hacer una descripción de este virus –nuevo para algunos–; eso se lo dejamos a los científicos y a los medios que en estos días lo han descrito exageradamente.

No voy a entrar tampoco en el ridículo político que han hecho, tanto el Presidente de Canarias como el PP y Vox. Ese ridículo lo resaltan las felicitaciones y parabienes a nuestro Gobierno y a nuestro sistema sanitario. No ya de la OMS, sino de la ONU y otras instituciones nacionales e internacionales; es decir: prácticamente de todo el mundo, tanto de los países afectados como de los no afectados.

No sé qué hubiera pasado si hubiera estado gobernando el PP de Feijóo. O en vez de ser un crucero de ricos, hubiesen sido negros venidos en pateras

Y no se puede decir que esta crisis haya cogido desprevenida a la Oposición, ya que ésta tiene programado no sólo criticar al Gobierno, sino negar todo lo que pueda resultar ser un bien para los ciudadanos de cualquier ideología. No olvidemos que en el MV Hondius viajaban 14 españoles, sin que nadie les preguntase por sus simpatías políticas.

No sé qué hubiera pasado si hubiera estado gobernando el PP de Feijóo. O en vez de ser un crucero de ricos, hubiesen sido negros venidos en pateras.

A la “derechona” le da rabia –otra cosa puesta de manifiesto por la impecable gestión del hantavirus– que, después de haber “regado” entre sus constructores afines con el triple de lo presupuestado, el hospital Enfermera Isabel Zendal, el que iba a ser, según Ayuso, el mejor del mundo, no sirva ni para criar setas...

Y como ya he dicho, aunque brevemente, lo que pensaba sobre este asunto... aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.