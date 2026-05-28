Il padrino ritorna

Sabemos que siempre está ahí, que aparece con frecuencia en los periódicos, que compra influencia política sin ambages desde el primer plano de su palco central (no le hace falta esconderse en el patio trasero), hasta el punto de recibir indemnizaciones multimillonarias con el dinero de las españoles y las españolas por proyectos fallidos; que es una de las personas más ricas del país… y que está enfadado, muy enfadado.

Por sorpresa, parecía que Marlon Brando regresara este 12 de mayo a las principales radios y cadenas del país. Sorprendente, sí, pues el personaje no daba una rueda de prensa desde hacía 11 años, el 3 de diciembre de 2015. Tal vez no fuera una ida de olla, sino una oda a la IDA (Isabel Díaz Ayuso), una de esas devoluciones de favores que mantiene con las instituciones madrileñas, necesitadas de un vaivén en la balanza mediática, en este caso para quitar peso a las audiencias del viaje provocativo de la presidenta a México, que ha concluido con una estancia sin agenda de trabajo en Riviera Maya. Pagado con dinero de los contribuyentes, sí.

La realidad vuelve a superar a la ficción. Las fricciones internas del ente empresarial del Real Madrid han dado lugar a la salida al ruedo ibérico de Florentino Pérez, con unas dotes interpretativas propias de la dirección y el guion de Francis Ford Coppola, como si el presidente madridista hubiera visto y revisto, pausado y estudiado, las técnicas de Vito Corleone en el Padrino I. A falta de esa voz aguardentosa que caracteriza al capo, cuando el negocio no funciona, este enuncia al dictado la soberbia, la amenaza y la exculpación como métodos para enderezar esos renglones que se le han torcido a su dios, “el mejor presidente de la historia”.

Los audios de Flo no dudan de su valía e intencionalidad para matar (metafóricamente hablando) y dañar profesionalmente

Siguiendo la estela de la filmografía de la familia siciliana y el uso de la violencia para la resolución de conflictos, Florentino justifica la pelea entre Tchouameni y Valverde, que acabó con el uruguayo en el hospital: “No es la primera vez que dos jugadores se pegan, lo han hecho casi todas las temporadas, como jóvenes que son”.

Como si se tratara de acabar con el traidor, al estilo de Vito con su hermano Fredo, los audios de Flo —apenas destacados por la prensa nacional en su momento— no dudan de su valía e intencionalidad para matar, metafóricamente hablando, y dañar profesionalmente a sus adversarios o antiguos compañeros: “Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo, Casillas”. Ah, mientras, en paralelo, el presidente de su eterno rival, el FC Barcelona, Sandro Rosell, pasaba casi dos años en prisión sin que se probaran sus delitos de blanqueo y organización criminal. En 2025, la Audiencia Nacional reconoció una indemnización de 232.500 euros por los daños morales y económicos causados.

Siguiendo el hilo de dos años consecutivos sin títulos, el dedo índice ha salido a pasear para señalar y buscar culpables de los propios fracasos, como si siguiera los consejos expeditivos de un Tom Hagen siempre preciso: caso Negreira y siete ligas robadas.

Al estilo de los encuentros entre la famiglia para hablar sobre la seguridad del patrón Corleone al no colaborar estrechamente con los negocios de otras facciones del hampa, Florentino retó a sus críticos: “A mí me tendrán que echar a tiros porque tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid”, como si quisiera emular al personaje cinematográfico de Vito. Claro que no creo que esto sucediera en un mercado de Aluche mientras compra unas naranjas, sino más bien a la salida de un despacho de contratación de obra pública o algo por el estilo.

Ante el atentado periodístico que el mandatario dice sufrir, se defiende convocando elecciones para que el socio o la socia madridista decida libremente, en el caso de que tenga alguna opción real de elección: para ser candidato son necesarios 20 años de socio y un aval de, al menos, 187 millones de euros. ¿Estamos hablando de democracia con candidato único o de la teocracia de Florentino?

Por último, y en lo que se refiere al papel de la mujer en El padrino, esta guarda un respeto profundo al oficio de sus protectores, que cuidan de la familia y, a pesar de sus dudas respecto a sus acciones fuera de la ética, siempre tragan con las decisiones de sus hombres. Parece que a Florentino le molesta, también, que la mujer salga del hogar: “Fíjense qué dos artículos. Uno la escribe una mujer que no sé ni si sabe de fútbol, pero bueno…”; “A ver, esa niña, que también tiene derecho a hablar...”, fueron sus palabras en la rueda de prensa.

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Paco Ochoa es socio de infoLibre.