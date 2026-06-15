Jóvenes, libres y nunca de rodillas

Por naturaleza os corresponde desarrollaros de manera natural en la sociedad de la democracia, la verdad y libertad, sin cruces que os prohíban ser libres y críticos plenamente. En la vida en comunidad, si queréis ser personas libres –en democracia– con rebeldía y en contra de las doctrinas de la sinrazón, entre seres humanos para ser iguales y diferentes por naturaleza.

Es el capitalismo salvaje quien destroza vuestras esperanzas y provoca las desgracias sociales de la pobreza, falta de vivienda, de un empleo digno y un salario justo o no poder cumplir todas las expectativas, ilusiones y sueños que un Estado de bienestar del siglo XXI tiene la obligación de garantizar y cumplir.

Jóvenes, debéis razonar libremente, sin culpabilizar, y analizar por qué un puñado de ricos se niegan a repartir la riqueza y prefieren alcanzar el máximo de beneficios sin control y por qué no quieren eliminar la pobreza y los desajustes sociales y humanos evitables por el Estado de bienestar que están desmantelando desde las ideologías del supremacismo populista de la vanidad, vacuidad y el materialismo salvaje.

Analizad por qué un puñado de ricos se niegan a repartir la riqueza

Jóvenes, está en vuestras manos, sois vosotras y vosotros quienes debéis descubrir lo que os inquieta, qué queréis, qué necesitáis y desde la racionalidad buscar las explicaciones y desde vuestra reflexión no permitir que os domine la dictadura del dinero a corto y largo plazo, haciendo lo que ellos –hombres blancos con demasiado poder y dinero– quieren que hagáis para que ellos se salgan con los máximos beneficios, y vosotros, jóvenes empobrecidos y derrotados por la mentira, el engaño y la embaucación de los analfabetos e incultos con un puñado de euros, desde la vanidad de los poderosos con dinero.

Jóvenes, seguro que encontraréis las respuestas si las buscáis, y ahí están la filosofía, la ética y la utopía, en la democracia y en la vida, que no llegamos con un manual de instrucciones cada una y uno de nosotros, tenemos nuestro propio manual, desde que nacemos hasta que morimos, y veréis que los ricos y poderosos no se hacen de un día para otro, humanamente imposible. Simplemente sed vosotros y vosotras, ante las religiones monoteístas no permitáis que os mientan desde la mentira eterna y objetivamente no te aportan nada, eso sí, te apartan de la comunidad, del bien común mancomunado y te alejan de la lucha por el interés general de la sociedad y por las personas que nada tienen.

Veréis que los ricos y poderosos no se hacen de un día para otro

Los socialistas democráticos y socialdemócratas defendemos desde hace más de cien años justicia social para todos los seres humanos sin excepciones, y desde 1950 reivindicamos Estado del bienestar público, construido con los impuestos de todas y todos proporcionalmente.

Jóvenes, no necesitáis caudillos, dictadores, adoradores del oro y del dinero. Buscad vosotras y vosotros las explicaciones, mirad en el espejo de la vida y de la verdad, razonando. No dejéis vuestra lucha en manos ajenas y no os arrodilléis ante la sinrazón de las ideologías del dominio de las personas y de la antidemocracia y la oscuridad de la maldad y la mentira que os proponen para sembrar el odio. Observad bien el ocultismo doctrinario e ideológico de los dioses monoteístas que ignoran a la mujer, nada más y nada menos que a la mitad de la población del mundo, les niegan su derecho a ser personas, que ya lo son, aunque el monoteísmo se lo niega. Para ser libres, debéis liberaros de la cadenas de las doctrinas religiosas del adoctrinamiento irracional, de lo contrario jamás seréis libres y viviréis de rodillas ante los dioses del poder y el dinero. Tú decides.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.