Miles de millones para el gasto militar

"Uno cree que muere por la patria y muere por los industriales."

Anatole France

Desde el comienzo de las propagandas gubernamentales en los países occidentales, a propósito del “rearme”, el Estado español, dirigido por los “Gobiernos más progresistas de la historia de la democracia”, dedicó miles de millones de euros para la industria armamentística, lo que significa que, llegando a las puertas de 2026, estamos rondando los 60.000 millones de euros invertidos en esa industria.

Hablo de gobiernos porque actualmente Podemos no está compartiendo Gobierno con la coalición actual; sin embargo, en el momento en el que se incrementaba el auge del “rearme” sí lo estaba y la aprobación de esas partidas presupuestarias se hicieron por mediación del Consejo de Ministros.

El arrebato bélico, que poco a poco lleva a Europa a replantearse la vuelta a la mili –aunque en algunos países, como por ejemplo Francia o Alemania, ya podríamos hablar de marchas forzadas–, no se eludirá en España a pesar de la postura tajante, en contra, por parte del Gobierno.

Posturas tajantes, Gobiernos de coalición y partidos progresistas ya las han tenido, lo que no les ha impedido, acto seguido o casi, desdecirse. De los numerosos ejemplos que podría citar, solo voy a utilizar uno: Unidas Podemos, socio de coalición, en aquel entonces del PSOE, después de haber anunciado con gran publicidad y estruendo la subida del SMI a 1200 euros, el Gobierno nos anunciaba posteriormente que esta medida se aplazaba al final de la legislatura, no sabemos de qué legislatura se trataba. A finales de 2025, el SMI está a 1.184 euros.

Si por ahora el arrebato bélico del que hablo más arriba en el Estado español se “limita” únicamente al incremento de dinero público impartido a las diferentes empresas armamentísticas, no me cabe la menor duda –si la burguesía lo necesita– de que el regreso a filas se hará. Y lo que es peor, con el aval del Gobierno progresista y la complicidad de los partidos de la izquierda institucional. No es necesario ir muy lejos para hacerse una idea.

Con solo ver la alegría con la que el gobierno autónomo, IU y los sindicatos mayoritarios en Asturias, respecto a la consolidación de la empresa de Trubia que Santa Bárbara Sistemas va a utilizar para la producción de vehículos blindados e ídem de lienzo con el Tallerón de Duro Felguera adquirido por Indra Sistemas, en donde fabricarán también vehículos militares y carros de combate, rinde un significativo estado de ánimo.

El Estado no es un espectador imparcial representando esencialmente los intereses colectivos de la población, sino una institución política enlazada a la estructura de clases de la sociedad y apoderado de la clase dominante. La industria armamentística siempre ha sido un sector clave para la economía en muchos países occidentales —incluido el nuestro— y si ésta necesita que los jóvenes se incorporen a filas para convertirlos en carne de cañón, ya veremos en qué quedan las posturas tajantes.

Si la burguesía y sus servidores se obstinan en alistar a nuestros jóvenes y adiestrarlos en el manejo de las armas, digámosles cómo lo hace la versión francesa de la Internacional: “si se empeñan, estos caníbales, en convertirnos en héroes, pronto sabrán que nuestras balas tendrán como diana a nuestros propios generales”.

Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.