Para una travesía tan rápida como la que se pretende hacer, la mochila que transporta uno de los promotores es demasiado pesada. Me refiero a esa mochila que lleva rotuladas tres iniciales: ERC.

El encuentro entre Rufián –que así se llama el de la mochila– e Irene Montero no ha despejado grandes dudas. Uno habla de las terribles consecuencias si el camino no se emprende ya, y la otra de lo agradable que será hacer el trayecto en compañía. Ninguno de los dos explica concretamente quiénes serán los participantes, ni el plan para convencerles de las ventajas de inscribirse en la marcha.

Las organizaciones territoriales interesadas en sumarse a la confluencia ya deberían estar debatiendo sus posiciones y haciendo propuestas desde abajo

Convendría saber…, por ejemplo, ver qué se está haciendo por la confluencia en las comunidades autónomas partiendo de las experiencias recientes allí (buenos resultados en Extremadura con Podemos dentro, pésimos en Aragón con Podemos fuera). Para dar pasos en este sentido no parece imprescindible esperar a comprobar lo que dan de sí los encuentros Irene/Rufián. Porque ¿qué es lo que viene ahora? ¿Iniciar algo parecido a la 'gira del Peugeot' o la de Sumar repartiendo abrazos a granel? ¿Hay tiempo para festivales? Las organizaciones territoriales interesadas en sumarse a la confluencia ya deberían estar debatiendo sus posiciones y haciendo propuestas desde abajo. El deseo de confluir está muy extendido y los hiperliderazgos no son lo más importante ahora. Debatir ya y encontrarse de abajo hacia arriba.

Tiene razón Rufián cuando afirma que nos estamos jugando lustros de hegemonía de la extrema derecha, y eso su partido también debería entenderlo porque es algo que rebasa la jurisdicción de Els Països Catalans.

Lo peor es que Rufián amenaza con abandonar la idea si los que le han puesto la carga en el lomo le señalan la puerta. Y eso sí que sería un desastre. En esa tesitura, mejor que tire la mochila de las iniciales y eche a andar aunque sea solo, a ver qué pasa.

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Francisco J. Faraldo es socio de infoLibre.