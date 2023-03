La moción del 'muerto viviente'

Oxímoron es una figura retórica en la que una palabra concuerda con otra que es su contraria para dotar de un nuevo sentido a la resultante de las dos; el ejemplo típico es la "soledad sonora" de San Juan de la Cruz o el "sol negro" de Gerard de Nerval.

No de otra manera puedo entender la moción de censura de Vox presentando a Ramón Tamames como candidato a la Presidencia del Gobierno, que como un oxímoron, puesto que ambos son opuestos, pero para más inri el propio candidato ya es en sí mismo otro oxímoron ya que se trata de un muerto viviente de alta gama.

Escuchar como he escuchado a Espinosa de los Monteros decir en tono pedagógico que lo bueno y constructivo es presentar a alguien que no comparte la mayor parte de su ideario, aparte de caerme al suelo casi del pasmo, me ha demostrado que en sí mismo Vox es otro oxímoron: el fascio-comunismo, lo que no me extraña porque el máximo representante de esa tendencia y gran inteligencia del partido es Sánchez Dragó, también probado comunista en los años en que no se ponía tibio de hachís y escribió aquel Gárgoris y Habidis de no ingrata memoria.

No es que me entristezca, es que me preocupa que los 'muertos vivientes' desde su atalaya de marfil se rían del resto de ciudadanos y se tomen a cachondeo un derecho parlamentario

Es curioso: Sánchez Dragó y Tamames fueron dos grandes personajes cada uno en lo suyo a los que les une tal endiosamiento egolátrico que son capaces de subirse al carro de cualquier San Elías con tal de estar por encima del bien y del mal y como un Dios satánico o un Satán divino (sendos oxímoros) mirar al resto de mortales como insignificantes pigmeos.

No es que me entristezca, es que me preocupa que los muertos vivientes desde su atalaya de marfil se rían del resto de ciudadanos y se tomen a cachondeo un derecho parlamentario cuyo fin último no es criticar al Gobierno sino proponer una alternativa diferente con un presidente del gobierno que la lidere...

Pues sí, es chanza y chirigota, por lo que puestos a seguir el juego carnavalesco hasta se me ha ocurrido que este tiro en el pie de Vox hasta puede que sea un donoso regalo al PP para que los escasos votantes cuerdos que tienen retornen a la masa madre y consiga Feijóo amasar una mayoría absoluta al estilo Moreno.

Ciertamente sería lo único que nos falta para que este país sea un oxímoron completo y nos convirtamos todos en muertos vivientes, salga un sol negro todos los días y vuelvan otra vez los sonoros silencios producidos por la mordaza.

_______

Javier Herrera Profesional es socio de infoLibre.