Tengo un botón en una de mis camisas, que amenaza con desprenderse. No como el boton de Millás, ni de la misma transcendencia, pero el muy cabròn amenaza discretamente, deshilachándose. Mi outfit y mi heterodoxia se están viendo comprometidas. Mal asunto.

Cuando no se es nadie, en este mundo de la comunicación, puedes permitirte la licencia de escribir lo que te da la gana o escribir de nada o sobre nada -que no es lo mismo-. No vivo afortunadamente de esto, sencillamente juego y gamberreo con las palabras. Los personajes van y vienen. Políticos, tertulianos, periodistas, influencers, colaboradores, tenistas. Van y vienen.

El líder de no sé que -oposición, partido, fakes- Casado, en una foto publicada en diversos medios digitales, sostenía entre sus brazos, un lechón que pugnaba por escapar de ellos. El simbolismo de la foto, a raíz del debate surgido por las macrogranjas era brutal, surrealista, dañino para la mente, para los ojos, para todo. Escribir sobre esto, es lo mismo que escribir sobre nada. Nada es Djokovic en el Open de Australia. Otro descerebrado que va de la manita de Boris Johnson, the party King, especialista en largar cortinas de humo para difuminar sus mierdas. Si mal no recuerdo, estos días salía de viaje oficial a Ucrania, pá qué.

Titulares que van en el cable grueso de la comunicación, en los grandes digitales, donde este articulo de opinión no tendrá sitio alguno, ni relevancia.

Probablemente mi botón o el botón de mi camisa termine desprendiéndose, y por aquello de la gravedad acabe en suelo. Probablemente Estados Unidos sufra un golpe de estado mas pronto que tarde y todos nos llevemos las manos a la cabeza, pero lo cierto es que el botón se aferra al ultimo hilo de vida que le queda, como si de ello dependiera este texto. Pá qué.

Pako Martí es socio de infoLibre