Paremos la guerra: no a la invasión rusa en Ucrania

Sí, aún acuerdo bilateral ya entre las grandes potencias que son las verdaderas enfrentadas y causantes responsables de esta escalada bélica.

¿Entonces si la OTAN no debe ni puede intervenir para no aumentar el conflicto bélico a lo nuclear, qué sentido tiene someter a la población civil y a Ucrania a este martirio de destrucción y muertes?

Más cuando la OTAN, nuestra organización militar garante de las libertades y derechos humanos de Europa, tenía y tiene en sus mano pactar con los rusos, con la mediación china y de la ONU si es necesaria, la no entrada e invasión rusa e ilegal en territorio libre e independiente que no le pertenece y que libremente y con todos los derechos del mundo quiere tener lazos y unirse con la UE.

La solución sería solo garantizar a los rusos que la OTAN no va a poner bases militares en Ucrania que a la par es frontera con la propia Rusia y esta no va a permitir por nada del mundo que se le instalen en frente las bases militares de la OTAN y EE.UU. y el mundo y las soluciones no se pueden terminar con esta encrucijada bloqueada y que las consecuencias las pague la población civil y la destrucción de las ciudades, ni mucho menos.

La OTAN y EEUU han avanzado sus posiciones estratégicas en varios Países Bálticos, Rumanía, Polonia etc., bombardearon a placer Serbia sin el beneplácito de la ONU y la no injerencia rusa para consolidar la independencia entonces si de Kosovo sin garantizar los derechos humanos del nuevo gobierno y colocar así nuevas bases militares. ¿Entonces porque no seguir llegando a acuerdos que eviten lo peor?

Siendo esta la verdadera causa de este nuevo desastre y conflicto bélico con la tragedia humanitaria que estamos conociendo y sufriendo su población. Sometida y obligada encima a un alistamiento obligatorio, cuando ya estos cometidos son destinados a profesionales militares y más cuando el enemigo es una gran potencia militar mundial con la que no tienen posibilidades por si solos. Es como enfrentar a David contra Goliat. Por lo tanto, su presidente debería proteger a su población exigiendo a la UE ayudas humanitarias suficientes, hasta la resolución del conflicto, sin tener que someter ni exponerla a más muertes y tragedias si no cuenta con intervención directa de otras potencias militares con las consecuencias que ello tendría.

¿O es que existen que es el peor escenario, tantos intereses económicos por parte de las influyentes industrias de armas y compañías de gas licuado de EE.UU, que quieren y van a entrar en Europa próximamente las que impiden un acuerdo que evite la entrada de las tropas rusas en Ucrania?

Por otro lado, los políticos irresponsables, los que no hacen la guerra ni la sufren, deciden darle alas a una guerra incruenta y absurda, guiada solo por intereses económicos y estratégicos, en las que las poderosas industrias norteamericanas influyen sobre manera y decisivamente en este conflicto de poderosas ambiciones de todo tipo.

José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre