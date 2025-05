Entre pillos anda el juego.

¿POR QUÉ UNOS SÍ Y OTROS NO?

¡ATENCIÓN A LA VARA DE MEDIR!

TODO DEPENDE DE LO QUE SE TENGA EN EL BOLSILLO, EN EL BANCO O EN UN PARAÍSO.

Parece evidente que Israel está cometiendo un genocidio. Los palestinos son abandonados y a su alrededor se construye un cerco numantino. No justificaré lo que he dicho, doy por supuesto que los que no estamos locos, estamos de acuerdo. En lo que difiero de mucha gente, creo, es a la hora de repartir la responsabilidad frente a Benjamin Netanyahu (el Publio Cornelio Escipión de nuestro tiempo).

Los petrodólares han comprado Occidente y cada vez son menos los que alzan su voz contra ellos. Cuando son ellos, más que nosotros, los que deberían defender a su pueblo

Europa, dice mi admirado Josep Borrell, que conoce bien la zona, debe reaccionar ante el Holocausto Palestino. Otras voces declaran: "Estados Unidos es cómplice del exterminio" o "la Unión Europea, impávida ante las imágenes que le llegan, sigue comprando armas a Israel, que no debiera participar en Eurovisión…". Sí, señores, todo eso es cierto, aunque no vemos el elefante en la habitación.

Arabia Saudí, Qatar, Oman, Bareign y Emiratos Árabes en general tienen muchísimo dinero. Y son, caballeros, los que formaron a Bin Laden, los que apoyan a los talibanes en Afganistan y, muy probablemente, los que con su dinero ayudaron a fundar Hamás o Ezbolá. Pero son también los que patrocinan los partidos de fútbol del mundo occidental, los que acogen al corrupto Rey Emérito, o los que regalan un “palacio en el cielo” a Trump llamado Air Force One. También los que siguiendo la Sharia asesinan a mujeres, matan a periodistas o promueven a las ingenuas féminas a taparse.

Los pobres gazatíes, señores, son musulmanes. Pero lejos de sentirse amparados por sus hermanos ricos, éstos juegan a dos barajas y, como consecuencia del dinero que dan a los occidentales, promueven su matanza. Por otra parte, los petrodólares han comprado Occidente y cada vez son menos los que alzan su voz contra ellos. Cuando son ellos, más que nosotros, los que deberían defender a su pueblo. Aunque nosotros también adoramos al becerro de oro y eso haga posible la injusticia en el mundo.

No os perdáis por favor un vídeo de Youtube, del 27 de febrero 2025. Se llama: MANIFESTACIÓN a favor del hiyab, estudiantes de Parla piden su uso libre en las aulas. A mí me resulta desesperante porque no es cosa de la religión, es cosa de los islamistas. Y porque hace cuarenta años viajé por primera vez a Marruecos y no vi ni a una sola mujer con pañuelo.

Entre pillos anda el juego.

