Trump asegura que el acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca tras la reunión con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque reconoció diferencias sobre el futuro estatus del Donbás.

"Creo que nos estamos acercando" a cerrar un plan, señaló Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelenski en Florida y agregó que conversaron también con varios líderes europeos durante su encuentro

El presidente Donald Trump se sentó este domingo frente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el comedor principal de Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida donde tiene lugar el esperado encuentro entre los dos mandatarios.

En la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump ha estado acompañado por una delegación de ocho miembros de su gabinete, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete Susie Wiles.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor, Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump se encuentra el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

Conversación con Putin

Antes de verse con el mandatario ucraniano, Trump afirmó que sostuvo este mismo domingo una conversación telefónica "muy productiva" con Putin, asegurando que cree que éste se toma en serio tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y que las bases para lograr un acuerdo de paz están dadas.

Al ser preguntado por los periodistas sobre si cree que Putin se toma en serio conseguir la paz, Trump respondió: "Sí, creo que sí, creo que ambos lo hacen", en referencia al líder ruso y a Zelenski.

Zelenski, por su parte, sostuvo antes del encuentro con Trump que está esperanzado en que se tomen decisiones importantes para su país antes de que finalice el 2025, con el apoyo de los países que respaldan las negociaciones de paz para poner fin a la guerra.

El plan de paz que ha elaborado Ucrania junto con Estados Unidos y los socios europeos plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la UE a medio plazo.