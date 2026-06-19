Próximas elecciones

Han pasado las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y el pueblo español –aunque yo diría los medios de comunicación– ya han dado “el pistoletazo” a las nuevas ”Elecciones Generales”, elecciones que creo van a ser muy importantes para el devenir de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y por consiguiente del PUEBLO. Y más cuando el resultado hasta ahora ha sido gobiernos ultraconservadores PP y Vox, que van a proceder a recortes de derechos y libertades.

Pienso que ese día va a ser muy importante y puede significar el volver a recuperar o perder nuevos derechos, y allí nuestro voto es muy importante, por ello y con estos meses de antelación , me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que ese día nuestro voto puede decidir.

Desgraciadamente y con toda seguridad, tras las elecciones generales puede haber nuevos recortes, depende a quién se vote, y más cuando debe ser prioritario para el gobierno que salga de las urnas la recuperación del empleo y de la capacidad de los salarios, así como el restablecimiento de las redes de protección social, la implantación de una Renta Mínima mayor, la universalización y mejora de los servicios públicos. La importancia del empleo juvenil, el derecho a una vivienda digna para todos y todas.

Empieza a mosquear que proliferen las informaciones sobre las cuentas de la Seguridad Social, y ciertas afirmaciones de que después de las elecciones pueda haber "una nueva rebaja de las prestaciones sociales".

Lo que el pueblo necesita: tener voz y voto, de verdad en las decisiones políticas, sociales, educativas y de salud, y sobre todo que nadie decida por nosotros.

Continuando con las reflexiones sobre la próxima visita a las urnas, pienso que los partidos entre sus prioridades también deben promover una reforma de la Constitución en sentido federal, con el máximo consenso y que esta sea sometida a referéndum. También deben reforzar la campaña de lucha contra la pobreza, así como participar activamente en la lucha contra la violencia de género y en la concienciación sobre el cambio climático. Es más, pienso y tengo claro que si la recuperación no llega a la gente que peor lo pasa, solo será una falacia propagandística.

El escenario en el que actualmente nos encontramos todavía es un panorama donde la crisis es importante en un gran número de familias y donde continuamos con una alta tasa de paro, pese a que ya superamos los 22 millones de trabajadores. Y por si fuera poco, las instituciones europeas son incapaces de renunciar a las políticas de austeridad que se han demostrado incompatibles con la recuperación económica, el empleo y los derechos. Lo que ocurrió en Grecia es un buen ejemplo de lo que digo. La UE se movió más por ideología que por la necesidad de superar la difícil situación económica del país heleno y prefirió actuar de manera ejemplarizante en lugar de respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía griega. Otro ejemplo lamentable ha sido espectáculo ofrecido por las autoridades comunitarias ante el drama humano de las personas refugiadas que llegan a Europa huyendo de la guerra, la muerte y la hambruna. Y firman un pacto cruel contra la migración. Todo ello demuestra que las políticas económicas impulsadas por la Comisión Europea son antisociales. Por eso, y cuando aún faltan unos meses para la nueva cita electoral, debemos empezar a reflexionar y a discernir en todo aquello que a partir de ahora vamos a leer, oír y repetir insistentemente y que muchas de esas opiniones nos van alejar de la verdadera realidad y de lo que en realidad se pretende con esas declaraciones. La próxima cita en las urnas es importante y el pueblo se juega mucho y es nuestro deber participar y no dejar que otros decidan por nosotros. Y sobre todo es importante decidir por aquella opción que nos haga más libres y defienda nuestros derechos y nos aleje cada vez más de la corrupción, cosa que se ha hecho habitual, y se acerque más a lo que el pueblo necesita: tener voz y voto de verdad en las decisiones políticas, sociales, educativas y de salud. Nosotros y nosotras decidimos.

____________

Ximo Estal es socio de infoLibre.