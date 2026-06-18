Tres de cada diez mujeres aseguran haberse visto forzadas a realizar prácticas sexuales que no deseaban

El 28,1% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas sexuales no deseadas. Es decir, casi tres de cada diez mujeres reconocen haber sufrido violencia en el marco de sus relaciones sexuales. Es uno de los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Salud Sexual, publicada este jueves por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de la segunda edición del análisis global, tras más de quince años.

¿Y qué sucede con los hombres? El 13,6% de ellos admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja, en alguna ocasión, a realizar prácticas que no quería hacer. Y el 12,8% de los varones encuestados aseguran que ellos mismos también se han sentido forzados, si bien la encuesta no especifica en qué medida esa violencia se ejerció por parte de otros hombres. La inmensa mayoría de los entrevistados –9.009 personas mayores de 16 años– entiende que el hecho de forzar una práctica sexual es una forma de violencia.

El consentimiento tiene un peso clave en el análisis. El 27,6% de los hombres está de acuerdo con que algunas personas "necesitan que se les insista para tener relaciones sexuales", un porcentaje que cae al 20% cuando son ellas las interpeladas. Más de la mitad de los hombres (54,3%) cree que existe el deber de terminar un encuentro sexual una vez aceptado, si la otra persona quiere. Las mujeres, en cambio, difieren de la afirmación: el 60,5% de las encuestadas está en desacuerdo con el supuesto compromiso de llegar hasta el final siempre que ya se haya iniciado el encuentro.

"Aunque ambos sexos rechazan mayoritariamente la coerción explícita, los hombres son más tolerantes con formas sutiles de presión sexual, y son las mujeres quienes declaran haberlas sufrido en mucha mayor medida", concluye el estudio.

Prostitución y pornografía

El 27,5% de los hombres entrevistados reconoce haber consumido prostitución: el 17,9% dice haberlo hecho más de una vez. La encuesta revela que el 18,8% de quienes mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal en contextos de prostitución no utilizaron preservativo.

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El acceso a la pornografía lleva también el sello masculino. En el último año, el 72% de los hombres han visto porno, un porcentaje que se desploma hasta el 25% en el caso de ellas. El 25,4% de los varones lo hace semanalmente, el 14,5% cada mes y el 26,5% con menos frecuencia. La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que los resultados en este epígrafe no deben derivar en discursos "alarmistas", pero sí ponen sobre la mesa la "importancia de la educación afectivo sexual", por delante de "los algoritmos y las pantallas".

"El 91% de la población quiere que haya educación sexual y afectiva en los colegios", ha destacado la ministra, contraponiendo el apoyo mayoritario de la población a "los debates" en torno al pin parental.

La encuesta evidencia que la principal fuente de información sexual proviene del colegio (29,2%), seguida muy de cerca por las madres (26,5%) y la propia experiencia (24,2%).