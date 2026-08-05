Non Plus Ultra

El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional ha incoado unas diligencias previas en las que ha acordado citar como investigado (imputado) a D. José Luis Rodríguez Zapatero y a otras personas. El sustento de la decisión judicial tiene su origen en una actuación de una Agencia estadounidense (HSI) dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. El 9 de mayo de 2021 detiene en el Aeropuerto de Miami a Rodolfo Reyes Rojas, ciudadano venezolano, que era el mayor accionista de la aerolínea española Plus Ultra. Su teléfono móvil fue incautado y clonado. El contenido fue entregado por la agencia estadounidense a la UDEF cinco años después. La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción solicita del juzgado, con fecha 14 de mayo de 2026, una serie de diligencias de entrada y registro, una de ellas, en el despacho de Zapatero donde se encuentran, en una caja fuerte, (no podían guardarse en otro lugar) joyas cuyo origen y valor real se desconoce en este momento.

Este artículo se dedica al análisis de todo lo relacionado con las ayudas prestadas a la Aerolínea Plus Ultra y las circunstancias que las han motivado. La Comisión Europea autorizó ayudas, con dinero público, a sectores estratégicos afectados por la crisis sanitaria del Covid-19. El Gobierno español articuló la respuesta mediante la aprobación del Real Decreto-ley 7.2020, de 12 de marzo, que introdujo las primeras medidas urgentes para mitigar su impacto económico, y del Real Decreto-ley 8.2020, de 17 de marzo, que amplió y reforzó dichas medidas con un conjunto de actuaciones extraordinarias de carácter económico y social.

La concesión de las ayudas se canalizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El Gobierno aprobó rescates millonarios que permitieron evitar la caída de varias compañías aéreas consideradas estratégicas para la economía nacional. Entre ellas figuraban Air Europa, Volotea y Air Nostrum a las que se adjudicaron cantidades que duplicaban las de Plus Ultra. Curiosamente, en el caso de Air Europa, que recibió casi 500 millones de euros, que ya ha devuelto, el juez Peinado quiso involucrar a Begoña Gómez.

La operativa seguida para la concesión de ayudas desmonta cualquier atisbo de un delito de tráfico de influencias o de cualquier otra naturaleza. El 23 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes pone en marcha los contactos que consideraba necesarios para acceder a las ayudas. Como las miles de empresas que se encontraban en situaciones parecidas acudieron a las personas que pudieran facilitarles, a nivel político, una posible influencia para agilizar el procedimiento. La mayor parte de los directivos de la compañía aérea eran venezolanos por lo que no tiene nada de extraño que pensasen en Zapatero como la persona ideal para facilitarles las relaciones. Todas estas conversaciones preceden y quedan al margen de la concesión del préstamo de los 53 millones de euros, careciendo de relevancia penal.

El Consejo de Ministros por una Orden de 23 de Julio de 2020, regula el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE). El Fondo será gestionado, a través de la SEPI, por el Consejo Gestor. Corresponde a la SEPI el análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución de las solicitudes por el Consejo Gestor. Ante el volumen de peticiones formuladas se autoriza la contratación de gabinetes jurídicos y consultores externos entre los que figuraba Deloitte España, dedicada a la prestación de servicios de auditoría, consultoría, riesgos, asesoramiento fiscal y legal.

El juez Calama debe eliminar cualquier referencia al “rescate” de la compañía aérea Plus Ultra

El 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra Líneas Aéreas, solicita a la SEPI una de las ayudas del FASEE. El 22 de diciembre de 2020 PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. responde al requerimiento realizado por la SEPI en fecha 14 de diciembre de 2020 y remite información adicional y aclaraciones en relación con: 1. El Plan de Viabilidad. 2. La situación del ERTE. 3. Los estados financieros de PLUS ULTRA. 4. El préstamo participativo de PANACORP CASA DE VALORES.

El Consejo de Ministros autorizó la ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. El 12 de marzo de 2021, se firman y elevan a escritura pública los contratos de financiación, permitiendo la disposición inicial de fondos. El Consejo Gestor de la SEPI está obligado a hacer un seguimiento del empleo de los fondos y del estado de las empresas beneficiarias. En este sentido, consta en las actuaciones que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) emitió un informe denominado “Análisis de la actividad de la compañía aérea PLUS ULTRA” (18 febrero 2021) en el que se indica que la flota está compuesta por CUATRO aviones AIRBUS, dos modelos A340-300 y dos modelos A340-600”.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió un “Informe solicitado por SEPI sobre situación económica-financiera de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.”. En fecha 26/02/2021, fue emitido el informe realizado por el asesor jurídico contratado por la SEPI, Deloitte Legal. En el día de hoy se puede comprobar en Internet que la Compañía aérea está en funcionamiento y oferta vuelos a diversas capitales de sudamérica. Cualquier incidencia sobre la devolución de la ayuda o el pago de intereses queda al margen del derecho penal.

El informe de la SEPI no es vinculante ni para FASEE ni para el Consejo de Ministros, aunque cuesta trabajo aceptar que un informe negativo sea ignorado por el Gobierno. Parece verosímil que alguien se fue de la lengua cuando se estaba preparando el orden del día del Consejo. La foto de las ostras parece acreditarlo, pero no encuentro ningún artículo que castigue ese anticipo de la buena nueva.

Unas diligencias de investigación deben concluir con un sobreseimiento total o parcial o con la apertura del juicio oral. El juez tiene la obligación de sanear su contenido despojándolo de adherencias que carecen de contenido delictivo y perturban la necesaria concreción del objeto del proceso. El juez Calama debe eliminar cualquier referencia al “rescate” de la compañía aérea Plus Ultra evitando que se introduzcan elementos ajenos a la ingente tarea que le espera para desentrañar y concretar, en términos que no afecten al derecho de defensa, las rotundas afirmaciones sobre la existencia de una trama a nivel mundial.

Según el texto del auto: “Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha [...] permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Esta red se articula mediante un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos”. Además de sus intuiciones, debe desentrañar y precisar, con nombres, datos y organigrama, como se estructuraba esta actividad delictiva. En todo caso quedo a la espera de sus futuras actuaciones.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Su último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).