Ayuso niega que el ático de Chamberí fuera para ella y acusa de utilizar la polémica para “hacer daño”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles que la compra del ático de Chamberí fuera una vivienda para ella y ha apuntado que este asunto se está utilizando para "hacer daño".

Así lo ha asegurado la presidenta madrileña en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, a preguntas de los periodistas por la compra del ático por parte de la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad.

"Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, tardo un poquito: siete años", ha asegurado Ayuso, quien ha negado que tuviera intención de vivir en este ático.

Y ha insistido en que se está mezclando el "dónde vive con dónde se va a trabajar", en alusión a la explicación que ya dio en su momento la Comunidad sobre que este inmueble iba a ser utilizado en otoño como oficina debido a las obras en la Real Casa de Correos, sede del gobierno autonómico.

Ayuso ha incidido en que es una tema del que "no tiene ni idea" porque no es su competencia saber sobre la compra de este ático, a lo que ha añadido que sí lo es de Planifica Madrid que "compra y vende inmuebles todo el año", por lo que ha remitido a la consejería de Presidencia -que asume el consejero Miguel Ángel García- que es la que "tiene la información".

Al ser preguntada sobre la puesta en venta del inmueble, ha afirmado que "ahora mismo no es necesario" puesto que la Casa de Correos sigue operativa, por lo que es mejor "vender y aprovechar ese recurso, como el de los inmuebles de la Gran Vía", para destinarlo a la reconstrucción.

"No se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión, teniendo una necesidad como la que tenemos. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión", ha justiciado.

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En referencia a la puesta en venta de la vivienda que comparte con su pareja, Alberto González Amador, que ha salido a la luz al mismo tiempo que la compra y venta del ático de Chamberí, para la presidenta se "hilan puntos" intentado "hacer daño" cuando se han "dado dos circunstancias a la vez" y ha insistido en que "no tiene nada que ver".

Ayuso ha añadido que sería "muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa" y ha asegurado que no se puede "esconder" ni "vivir en un búnker" porque "tiene vecinos, la gente entra y sale, y tiene una vida normal".

Al ser preguntada por unos mensajes de apoyo distribuidos entre miembros del PP de Madrid para darle respaldo, Ayuso ha asegurado que esta práctica es "más vieja que el hilo negro" en política y que "lo hacen todos los gobiernos del mundo mundial".