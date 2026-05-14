Respeten mi libertad y mi voto

Me acabo de despertar nuevamente esta noche, una vez más. Todavía no ha amanecido. Las noches y los días se me están haciendo insoportables.

Así, día tras día, desde que observo cómo los medios de comunicación me recuerdan, de una manera tortuosa, que vivo en el error, que son incoherentes mis ideas, mis pensamientos, mis ideas de libertad, que soy culpable por ser y querer ser libre.

Hasta hace poco mis ideas me pertenecían, me sentía alegre, feliz. Corría por el monte mientras el aire de libertad acariciaba mi piel.

Escucho a la gente y les pido que me ayuden, pero aquellos que desean que el pueblo no piense aprietan la mordaza

Ahora siento cómo mis pensamientos no encuentran palabras para expresar mi dolor. Antes podía comprender y entender algunas cosas y hechos aunque no las compartiera. Ahora, sin embargo, no reconozco a aquellos que con la excusa de defender una irracional democracia intentan quitarme mis sueños.

Siento un vacío que me están provocando con sus actos faltos de racionalidad y con la propuesta de unas sanciones absurdas a aquellos que nos representaban.

Veo que estoy encerrado en una jaula pequeña que casi no me deja respirar, y donde mis piernas y brazos están fuertemente atados y una mordaza cubre mi boca y mis ojos.

Escucho a la gente y les pido que me ayuden, pero aquellos que desean que el pueblo no piense aprietan la mordaza.

No puedo casi respirar. Ellos ríen, hablan. Sueño con la hierba fresca de la libertad y que mis manos se deslicen por ella.

Pero, pese a todo, sé que no podrán conmigo y que, hagan lo que hagan, yo y todo el pueblo continuaremos gritando con fuerza: libertad.

El pueblo quiere ser libre y nadie, nadie, podrá evitarlo, ni con represión, ni con leyes irracionales, ni con sanciones absurdas y carentes de sensatez.

Quiero ser libre hoy y mañana, por eso quiero que respeten mi libertad y el resultado de las urnas.

_________________

Ximo Estal es socio de infoLibre.