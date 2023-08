Sansón y Dalila, Pedro y Yolanda

Para fabular, ningún libro como la Biblia. En El Libro de los Jueces de la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Biblias, se nos narra la historia de Sansón. Contaré algunos detalles significativos. Sansón ni fue juez ni uno de los seis grandes jueces de Israel, héroes libertadores, que eran elegidos por Yahvé, porque Israel, su pueblo, se apartaba de su doctrina y se prostituía con frecuencia, siguiendo a otros dioses.

La introducción de Sansón en el Libro de los Jueces le vino por sus grandes hazañas y su carisma. “Una vez se encontró con un león (un leoncillo, dice ) y “Sansón despedazó al león, como se despedaza a un cabrito” . En otra ocasión, solo con la quijada de un asno, mató a “mil tiranos filisteos”. Y en otra, quemó Sansón el trigo de los filisteos, a punto de recoger, con la ayuda de “trescientas zorras, que cazó”. Traduciéndolo a la actualidad, era un juez judío ortodoxo, que no toleraba el politeísmo de los filisteos. Como los israelitas eran cabeciduros y tampoco escuchaban a sus jueces, “Yahvé les tuvo a merced de los filisteos durante cuarenta años”. Esto me suena.

Los filisteos estaban asombrados porque no sabían de dónde procedía su fuerza. Se casó con una filistea, a pesar de la oposición de su padre, pero no resultó. Se divorció u otro compañero se la quitó y, a pesar de ello, quiso volver a acostarse con ella, pero su padre no lo permitió. Era patriarcal. Con alta dosis del machismo bíblico, como Sansón era también muy enamoradizo, su padre a cambio le dió a su hermana menor, y más guapa, llamada Dalila, para que en conspiración con los filisteos, averiguara el motivo de su fuerza: “sonsácale y entérate de dónde le viene esa fuerza tan enorme” ofreciéndole una recompensa ¡y vaya si lo consiguió! No a la primera, sino a la cuarta, porque se desataba de las cuerdas, cordeles y trenzas con que le ataban y que Sansón le decía a Dalila que eran los motivos de su fuerza, mientras los filisteos esperaban. Dalila insistía: “te has reído de mí y me has mentido” ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? “Tres veces te has reído ya de mí y no me has dicho en qué consiste tu fuerza tan grande”. Con los antecedentes de Eva con Adán, Sansón por fin confesó: “La navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy “nazireo” de Dios. Si me rasuraran, mi fuerza me abandonaría, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera”. Y acostado entre sus brazos y dejándose mecer con arrumacos, cuando se durmió, un filisteo le cortó la cabellera. Y perdió su fuerza.

Leed el Libro de los Jueces, y los libros históricos, al que pertenece, porque os divertiréis, y porque la historia si no se repite, por lo menos rima.

Nuestro Sansón moderno es Pedro Sánchez. Nadie ha descubierto todavía de dónde le viene su fuerza, a pesar de que le han metido en muchas más trampas que a Sansón. El enigma permanece. Conocemos que es alto, atractivo, joven todavía. Muchas mujeres habrán invertido en él por ello. Se dice que es frío, racional, flexible, no emotivo, al contrario que María Jesús Montero, pura emotividad e inflexible, pero nadie ha dado con la tecla. Después de los resultados electorales, con el viento en popa de la economía, Pedro Sánchez juega con buenas cartas para ser investido Presidente. Mientras, Feijóo juega su última carta. En otro contexto histórico, la situación actual de Feijóo me recuerda a los últimos coletazos de Arias Navarro. Su tiempo ha pasado. No se ha deshecho de los filisteos.

La disyuntiva es la cuestión territorial: Cataluña. Y pasa por tres momentos, casi decisivos: solución total y estabilidad, solución a medias e inestabilidad o no solución e incertidumbre. En el primer caso, consulta o referéndum, en el segundo, gobierno cogido con alfileres y en el tercer caso, bloqueo, y vuelta a las urnas.

El resultado electoral tiene dos debilidades por notas: la debilidad de Pedro Sánchez, y el Partido Socialista, a pesar de sus 121 escaños, aun con los 31 de Sumar y los restantes apoyos para su investidura y, por otra, la debilidad del independentismo, que ha visto reducido su apoyo. Dos debilidades negociando. De cómo actúen los dos actores débiles, el resultado será uno u otro. En el mus, se juega casi más con las cartas del rival que con las propias. Los faroles están a la orden del día. Se gana más con faroles que con buenas cartas y, por tanto, en las partidas juega mucho la suerte.

Las dos parejas han enseñado sus cartas. Pedro Sánchez ha declarado: “no habrá repetición electoral, la democracia española encontrará la fórmula de la gobernabilidad”. No se le nota flaquear. Y el independentismo, por boca de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha declarado: ”No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada”. ¿Cuándo se negocia mejor y más rápido? ¿Cuándo uno es muy superior y el otro está en inferioridad? ¿o cuando los dos están débiles?.

Es más fácil ahora, opino, ocurrió el 11 de noviembre de 2019 entre Pedro y Pablo. Con rapidez, hicieron de la necesidad, virtud. Si solo se jugara con la autonomía de la política, la solución de la cuestión territorial de Catalunya sería fácil. Una solución, por lo menos, para este siglo, ( 10, 20 años dice Andoni Ortuzar del PNV) porque, para entonces, ya será la tercera o cuarta generación que tendrá que lidiar con los problemas que se presenten. Si para entonces, España no es pasto de las llamas y un territorio desértico por el calor y la falta de lluvias. Nuestro planeta ebulliciona. Un referéndum vinculante pactado entre el Estado y Cataluña a un año vista, en el que no menos del 60% vote a favor para que Catalunya pueda independizarse y del 55%, no vinculante. El independentismo tiene el 28-29%. Esto solo podría hacerlo un Gobierno valiente, en el que primara la autonomía de la política, el instrumento para resolver los problemas. Pero, como Don Quijote con la Iglesia, topamos con la Constitución y su intérprete máximo, el Tribunal Constitucional, los dos condicionantes jurídico-constitucionales.

Siguiendo a José Antonio Montilla Martos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que, en un extensísimo artículo. “El Referéndum de Secesión En Europa”, ha estudiado las Constituciones de Reino Unido, Italia, Alemania y España sobre la posibilidad de un referéndum de secesión, sólo el Reino Unido tiene un marco constitucional flexible, dentro del cual es posible un referéndum de secesión. Y no es posible en Constituciones rígidas, como las de Italia, Alemania y España. Y dentro de las Constituciones rígidas, la menos rígida es la española, porque el Tribunal Constitucional “no impide que sea reconocida la secesión a través de la reforma constitucional”. Al mismo tiempo, “el caso español es el más problemático al coincidir un conflicto político y un marco constitucional rígido en el que debe encuadrarse un acuerdo político que, por lo demás, no se atisba”.

En esta situación, habrá que negociar acuerdos en cosas más prosaicas, aunque serán de gran trascendencia en esta legislatura. La amnistía parece también descartada, porque el propio Puigdemont ha afirmado que no se negocie con su situación personal. ¿Tendrá que sacrificar el Partido Socialista, por exigencia de Junts, la Alcaldía de Barcelona? París bien vale una misa.

Yolanda es hoy nuestra Dalila. Que nadie se asuste. La relación de Pedro y Yolanda no es paralela a la de Sansón y Dalila. Reman en la misma dirección, pero son los personajes modernos de nuestra política nacional. Por eso es necesario hablar de Sumar. Resulta tabú criticar a Sumar. Y resulta tabú, porque en España falta la autocrítica. Como no hay autocrítica en Sumar, cualquier crítica interna se toma como deslealtad o ruido, lo que menos hace falta, y la externa está vedada. Pertenece a heterodoxos mal informados y poco creíbles. Y falta la autocrítica en Sumar, derivada ahora de los miembros más intervencionistas en la coalición, los más “influencers”. Y si la crítica es mordaz, es insulto, hay que ser amables. Lo importante es mirar al futuro. Los resultados están ahí y “estamos muy contentos”.

La alegría que demostraron en televisión, al final del recuento, los miembros y miembras de Sumar (especialmente Urtasun ) no era propia. Venía respaldada o asegurada porque el resultado que obtuvo el PSOE, inesperado, salvó a Sumar de su derrota y con ella la no formación de un nuevo gobierno de coalición. Si no es porque Yolanda Díaz tuvo intervenciones brillantes en el debate a tres en televisión española, Sumar no hubiera pasado de 20-25 diputados. Se habría hecho una IU de los mejores momentos. El viernes anterior al domingo, un economista declaró en la Sexta que “el PP ganaría las elecciones y gobernaría con Vox” (ha errado), pero dijo también “que Yolanda Díaz había sido la mejor ministra y la que había hecho la peor campaña”. He oído a Urtasun en 24 horas de TVE, el jueves 27 de julio y ha seguido esa línea triunfalista. La invisibilidad del feminismo en campaña fue clamoroso. Solo al final se visibilizó un poco. La crítica de Ione Belarra pudo venir por haberme leído, porque yo, en el mes de junio, escribí que era necesario movilizar particularmente al feminismo, y con Irene. Ahora podemos especular con sus efectos, pero esa opción estuvo descartada tajantemente. La crítica mordaz es un insulto, hay que ser amables. Lo importante es mirar al futuro.

El futuro feminista tiene nombre. Se llama Irene, indiscutible ministra de Igualdad, en el futuro Gobierno de coalición. Va a haber tortas, que no conoceremos, para hacerse con el Ministerio. Nadie más idónea, para desarrollar las leyes de su Ministerio. Irene conjuga en su persona la dulzura que le dan sus hijos y la fuerza que le proporciona su lucha por la igualdad.

" ¡Qué hay más dulce que la miel, qué más fuerte que el león!", dice Sansón de su adivinanza. Me ha encantado el vídeo de Irene alegrándose de que la ONU dedique el 29 de octubre, como Día internacional de los Cuidados. Si Sumar quiere que haya concordia de veras, tiene que mantener a Irene en Igualdad. ¿Quién le va a decir con más fuerza e insistencia al nuevo CGPJ que los jueces tiene que formarse en feminismo? No puede haber más desprecio a su persona que el fuego amigo, mayor que el del enemigo. Esto lo he leído. “En la izquierda somos poliamorosos, podemos querer a Irene y a Yolanda al mismo tiempo” (Marina Sáenz, candidata por Valladolid ). El nuevo Gobierno de coalición, como el anterior, será un gobierno político, también de afectos, pero no el rasgo principal.

Escribió Baltasar Gracián hace 400 años: creado el mundo se reunieron los hombres y las especies para que cada uno escogiera: “el elefante dijo que él se contentaba con una selva, el caballo con un prado, el águila con una de las regiones del aire, la ballena con un golfo, el cisne con un estanque, el barbo con un río y la rana con un charco”. Llegado el turno del hombre dijo que “él no se contentaba con menos que con todo el universo, y aún le parecía poco”. Lejos del filisteismo, lejos de la codicia de unos y otros.

______________________________

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre