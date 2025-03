SUMAR o RESTAR

Pocas ganas de sumar parece tener la izquierda y SUMAR más que añadir parece querer restar.

Sumar, Podemos, PP y algún otro partido, por muy diversas razones, se han empeñado en defender que los asalariados, si están cobrando el SMI, no paguen IRPF. Por qué razón, me pregunto. Y para mí la respuesta es clara, no veo razón alguna para que existan ciudadanos con ingresos, por mínimos que estos sean, que no deban contribuir al bienestar social con sus impuestos.

El hecho de que las personas que estén cobrando el SMI no paguen IRPF, de entrada crea un agravio comparativo con aquellas que, cobrando un poco más, sí tengan que hacerlo

No, no soy un capitalista despiadado. Les aseguro que mi ideología está mucho más cerca del obrero que del empresario, aunque tengo que reconocer que, por razones ignotas, hay millones de obreros que votan a partidos que aplican políticas que perjudican claramente al trabajador. Nunca entenderé que un obrero pueda votar a un partido reaccionario y mucho menos a un partido de ultraderecha. Pero dicho esto, volvamos de nuevo a por qué entiendo que todos debemos pagar impuestos. Sencillamente, para ser TODOS IGUALES en derechos y obligaciones; lo que no significa que la aportación tenga que ser igual y ni tan siquiera proporcional.

El hecho de que las personas que estén cobrando el SMI no paguen IRPF, de entrada crea un agravio comparativo con aquellas que, cobrando un poco más, sí tengan que hacerlo. Pongamos un ejemplo: Un trabajador que tenga un salario bruto de 16.800 €/año en el País Vasco, desde donde escribo estas líneas, vería restados sus ingresos en unos 2.250 €, por sus aportaciones a la Seguridad Social, un 6,43 %, y por la retención del IRPF, que sería del 7 % en el supuesto de que no tuviera hijos; con lo que llevaría a su casa unos 14.550 €. ¿Dónde está el agravio?, en que aquel que cobra el SMI, 16.576 €, y se le deduzcan únicamente las aportaciones a la Seguridad Social, se llevará a su casa 15.500 €, mil euros más que aquel que cobra un poco más que el salario mínimo. ¿Dónde ponemos la línea? ¿A quiénes eximimos de pagar IRPF?, ¿al que cobra el salario mínimo? y ¿qué pasa con el que cobra 300 € más?

Olvidémonos de perdonar impuestos y centrémonos en hacerlos justos. Parece algo obvio, el que tenga ingresos exiguos que pague impuestos exiguos y el que tenga ingresos cuantiosos que pague impuestos cuantiosos. Hay que reestudiar los baremos que se aplican. Incluso creo que habría que ir más lejos, las bases de cotización para calcular el porcentaje a descontar, por las diversas contingencias, no deberían tener límite; si un trabajador tiene un salario bruto de 23.000 € su base de cotización debería ser de 23.000 € y si un trabajador tiene un salario bruto de 100.000 €, su base de cotización debería ser 100.000 € y no 58.908 €, como es en la actualidad, si no estoy equivocado. Además, esto permitiría que aquellas personas que cobran más coticen más y, aunque una parte de esa cotización fuera a mejorar su pensión, un porcentaje importante se podría dedicar a la aportación solidaria para mejorar las pensiones de los que cobran menos.

Sinceramente, creo que en esa línea deben ir las discusiones entre los partidos que ahora gobiernan, entre ellos mismos, y entre los que les han apoyado para impedir que el PP y VOX nos gobiernen y nos hagan retroceder alguna década.

No nos olvidemos: Año 2018, después de siete años de gobierno del PP, el SMI era de 10.304 €/año. Después de seis años sin el PP en el gobierno, el SMI es de 16.576 €/año, un 61 % más. Por favor, no los hagamos volver.

José Ramón Berné es socio de infoLibre.