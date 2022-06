Premisas. - El título de este artículo lo he obtenido de la segunda acepción del diccionario de la RAE de la lengua, “Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano”, aunque tengo que reconocer que la primera acepción me provocaba una cierta desesperanza, “Plan, proyecto, doctrina o sistema ideales que parecen de muy difícil realización”. También sopesé titularlo Desvergüenza, por la insistencia de los conservadores en pedir al gobierno actual rebajar impuestos.

Herencia y legado. - Que haya personas que, por el simple hecho de descender de unos antecesores o responsables propietarios de títulos distintivos, grandes empresas y medios superiores a la media de la población tienen acceso a servicios que asegurarán no sólo a ellos, sino a todos sus descendientes mantener esas diferencias con el resto de los mortales por los siglos de los siglos no debemos aceptarlo. Los conservadores por eso se llaman conservadores, no quieren que nada cambie. Las posibilidades individuales de aportar al planeta Tierra lo mejor de cada uno es la forma de que este alcance el potencial mayor, especialmente si existen otros planetas habitados por seres racionales que en un momento dado pudieran someter al nuestro por ser superiores al conjunto de nuestras razas. Por esto, cada ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a no padecer carencia alguna; ni de habitación confortable, alimentación sana, formación gratuita al más alto nivel que sus aptitudes muestren que puede alcanzar, superando las pruebas que se establezcan y cobertura sanitaria completa. La familia pienso que es una buena organización para que desde el nacimiento y cuando envejecemos nos proporcione el amor y cuidados necesarios, pero no para ser superiores desde el nacimiento.

Aclaraciones. - No es aceptable que en nuestra nación, el anterior jefe del Estado, general golpista, tomara bajo su protección al nieto del anterior monarca, dirigiera su formación, lo preparara para ser nombrado rey y dejara redactado que a su fallecimiento fuera el siguiente jefe del Estado, siendo nuestro rey actual su hijo, con el único mérito de su nacimiento. Como no es aceptable que los actuales dirigentes de empresas lo sean por ser hijos o protegidos de sus anteriores directores o propietarios. Quienes dirijan las empresas y cubran puestos de dirección en ámbitos de gestión de cualquier tipo deben ser principalmente quienes hayan superado una serie de pruebas o, por elección, en el caso de que se establezca que los que van a ser gestionados tienen criterio e información fidedigna.

Conclusiones. - Será necesario dar pasos que no tengan retroceso, por lo que todo tipo de decisión tendrá que tomarse por elección, que decidirán los individuos a los que afectará. Por lo tanto, nuestros representantes deberán comprometerse a seguir el camino hasta conseguir que nuestra nación establezca las reglas para poder alcanzar lo dicho anteriormente; esto es, fijar el presupuesto necesario para alcanzar las metas establecidas, para alcanzar esto nuestros gobiernos deben establecer los ingresos de cada puesto de trabajo de acuerdo al cálculo de lo que dicho puesto puede aportar a toda la sociedad; estableciendo las condiciones que debe superar la persona que ocupará un puesto determinado y el salario asignable a dicho puesto entre márgenes estrechos (máximo, mínimo) de acuerdo con la percepción de su desempeño, mediante gestores de evaluación, igualmente deberán establecer un tipo impositivo igual para todos, si alguien tiene ingresos de 20.000.000 de euros pagar el mismo porcentaje que el que tiene ingresos de 20.000 euros, no la genérica petición de los conservadores de bajada de impuestos, lo que para ellos quiere decir que no cobren tanto al que tiene ingresos millonarios; esperan que los ingresos se obtengan del mayor número de personas con ingresos bajos.

Si nuestra nación, u otra que aplicara estas medidas avanzara notablemente, sería el motivo para que otras naciones siguieran su ejemplo, de forma que todos los continentes evolucionaran hacia un modelo común, y que todo el planeta pudiera ser dirigido globalmente desde una utópica ONU.

Comentarios. - Anteriormente envié un artículo que algún comentarista dijo que no escribía más que tonterías; respeto todas las opiniones y hoy podrían hacer el mismo comentario; no me importa, sólo espero que, a futuro, no sé si en años o siglos, espero que mis descendientes puedan disfrutar de algo parecido a lo que propongo.

Jesús Peñamedrano es socio de infoLibre.