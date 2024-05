Ha fallecido Victoria Prego. En estos días veremos obituarios, homenajes hacia una periodista de éxito, una mujer que logró todo en el periodismo, incluida la presidencia de la Asociación de la prensa de Madrid.

Pues bien, yo también quiero hacerme eco de su fallecimiento y de paso dar mi opinión de ciudadano sobre lo que creo que debe ser el periodismo y lo que fue Victoria Prego.

Victoria Prego triunfó en su profesión, fue leal a su carrera profesional, pero cometió un error, al menos uno, que la descalifica como periodista, y no fue otro que ocultar al pueblo, que es a quien se debe un buen periodista, una noticia de importancia capital. La noticia era que Adolfo Suárez le declaró off the record que el gobierno preconstitucional hacía encuestas sobre la monarquía y las perdía, es decir, el pueblo español a través de las encuestas mostraba su preferencia por la república frente a una monarquía y un rey impuestos por el dictador, el presidente Suárez lo supo, lo ocultó y manipuló al pueblo español, ella lo supo 7 años más tarde y lo ocultó.

Victoria Prego hizo dejación de sus obligaciones como periodista y ocultó al pueblo español información relevante, nada más y nada menos que sobre la forma de gobierno que nos hemos dado

Reflexionemos, ¿A quién debía lealtad la periodista en aquel momento? ¿Al entrevistado Adolfo Suárez, que hizo el comentario off the record? ¿A Antena 3, el medio de comunicación que le pagaba su nómina? ¿O debió ser leal a sus televidentes, al pueblo español que es el que constitucionalmente tiene el derecho a la información veraz?

Los periodistas tienen un papel fundamental en democracia, que es ejercer el control del poder y buscar y difundir la información veraz necesaria para ayudar a que la ciudadanía se pueda formar una opinión pública basada en hechos contrastados y opiniones argumentadas, esa la única forma segura que tienen los ciudadanos de evitar la manipulación de los poderosos.

Pues bien, Victoria Prego hizo dejación de sus obligaciones como periodista y ocultó al pueblo español información relevante, nada más y nada menos que sobre la forma de gobierno que nos hemos dado, ese hecho la califica ante mi opinión personal como una periodista que ha actuado sin ética en la que seguramente era la noticia más importante que debió trasmitir a la ciudadanía, seguramente en 1995 poco se podría haber hecho para corregir el desmán antidemocrático del presidente Suárez, pero nadie tiene derecho a privar a la soberanía nacional del conocimiento de un hecho de esa trascendencia, y menos que nadie quien por su profesión tiene la obligación de trasmitirla.

Descanse en paz Victoria Prego.

________________

Ángel Díez es socio de infoLibre.