Cuatro audiolibros gratuitos de ‘Santander Learning Room’ para aprender en verano

El mercado de trabajo actual demanda profesionales con una formación sólida en conocimientos académicos o técnicos, pero también con otro tipo de competencias y habilidades, conocidas como soft skills: pensamiento crítico e innovador, inteligencia emocional, liderazgo, capacidad de comunicación, gestión del cambio... En este sentido, el aprendizaje continuo es la clave para tener un perfil más competitivo que nos permita adaptarnos a entornos sociales y económicos en constante cambio. Para nunca dejar de aprender, Banco Santander cuenta dentro de su plataforma de becas con un espacio abierto denominado ‘Learning Room’, con más de 10.000 contenidos disponibles de manera gratuita en distintos formatos (eBooks, cursos, audiolibros, podcast o videos) y en diferentes idiomas. Estos recursos abordan materias que van desde la economía, las finanzas o los negocios, hasta otras como las habilidades transversales, el desarrollo personal o la sostenibilidad, entre otros.

Para este verano, Santander Universidades recomienda cuatro audiolibros gratuitos para seguir aprendiendo durante las vacaciones. Para acceder a ellos y tener a mano los contenidos desde cualquier lugar, basta con registrarse en la página de Becas Santander (www.becas-santander.com) y descargarse la app #SantanderLearningRoom, disponible para iOS y Android.

El primero de ellos es “Secretos de expertos - Gestión del tiempo”, del psicólogo Terry Lindberg, para aprender a planificar con anticipación y hacer listas de tareas realistas y manejables; conocer las mejores formas de establecer objetivos y alcanzarlos paso a paso; y otros consejos para eliminar distracciones y mantenerse enfocado en el trabajo. El objetivo es desarrollar habilidades de gestión del tiempo y ser más productivo en el día a día.

Para aquellos que necesitan confianza a la hora de comunicarse, Banco Santander recomienda escuchar “Secretos de Expertos - Lenguaje Corporal”, del mismo autor. En este audiolibro se pueden encontrar consejos prácticos para aprender a analizar a las personas a través de una lectura rápida de su lenguaje corporal, además de mejorar las habilidades de negociación, comunicación y persuasión. Y en “Secretos de Expertos - Pensamiento Crítico”, Lindberg ofrece una guía para conocer el nivel de pensamiento crítico utilizando una prueba INSANELY precisa; aprender las preguntas cruciales que se deben hacer al participar en actividades de pensamiento crítico; y mejorar la capacidad de toma de decisiones, resolución de problemas y lectura a través de la inteligencia emocional y de técnicas probadas en programación neurolingüística.

Por último, en “La cura a la procrastinación”, Omar Elshami explica cómo, gracias a los avances científicos, se conoce el origen fisiológico de este mal hábito y los métodos más efectivos para detectarlo, conocerlo y luchar contra él: no se trata de gestionar el tiempo de manera más eficiente, sino de administrar las tareas de una forma más novedosa y efectiva. Este libro cuenta con herramientas para llevar los buenos hábitos a la práctica.

Además de Learning Room, otro de los espacios que pueden consultar los cibernautas durante su paso por el portal de Becas Santander es ‘Learning Pills’, una serie de píldoras formativas gratuitas para reorientar la carrera profesional (upskillling) o contar con nuevas habilidades que le permitan reciclarse profesionalmente (reskilling). Estas masterclasses en video están impartidas por expertos internacionales y han sido elaboradas por instituciones educativas de gran prestigio internacional, como Massachusetts Institute of Technology (MIT PE), Esade o London School of Economics and Political Science (LSE). Resultan especialmente interesantes para aquellas personas que quieren mejorar sus perspectivas de empleo, desarrollarse profesionalmente y potenciar sus habilidades para tener nuevas oportunidades.

La web también cuenta con un Blog con artículos de temáticas relevantes, contadas de manera sencilla y didáctica. En este apartado, los autores dan un plus adicional y sugieren las becas más acordes a estos ámbitos, para quienes estén interesados en profundizar aún más en la materia.

Para empezar con buen pie el siguiente curso académico, Banco Santander ofrece varios programas de becas. Por ejemplo, para dominar Excel en un tiempo récord, está abierta una nueva convocatoria de las Becas Santander | Excel for All 2023 2nd Call: 5.000 plazas disponibles para aprender con uno de los mejores y más completos cursos del mercado a través de un líder en formación digital como es Udemy. El plazo de inscripción se cierra el 31 de agosto. O las Becas Santander | Online English Courses 2023 – British Council 2nd call, para quienes buscan reforzar el inglés y mejorar sus perspectivas laborales.