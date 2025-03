Reyes, reinas y otros frikis, de ‘Su majestad’ a ‘La vida breve’

Coinciden en las pantallas dos estrenos con características similares. Dos parejas de guionistas españoles han creado sendas series sobre la monarquía en tono de comedia.

La vida breve puede verse en Movistar + y Su majestad en Prime video. La primera es la propuesta de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Juntos ya elaboraron Reyes de la noche, una divertida ficción muy inspirada en la pelea por el liderazgo de la información deportiva radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena en la transición entre los años 80 y los 90. O Días mejores, una bonita dramedia sobre personas que atraviesan un duelo.

De la pureza de sangre vasca a la de la realeza

Su majestad corre a cargo de Borja Cobeaga y Diego San José, autores de Ocho apellidos vascos, Ocho apellidos catalanes o Pagafantas en el cine y Vota Juan, Vamos Juan y Venga Juan para televisión. Y que por separado han hecho recientemente Cobeaga No me gusta conducir y San José Celeste.

Garrido y Valor encontraron un perfecto antihéroe en el rey más breve que ha tenido España, Luis I, que ostentó el trono 229 días. Una oportunidad para hacer una serie histórica desde la irreverencia y quitándole esa pátina pomposa con la que a menudo se analiza psicológicamente y se dialoga el pasado.

Una familia real muy lejana a ‘The Crown’

Se parece más a la maravillosa y grotesca The Great, que cuenta la llegada de Catalina la Grande desde su llegada a la corte rusa que a The Crown. Como The great, elige la sátira para mostrar las enrarecidas dinámicas del palacio real. Carlos Scholz encarna al nuevo rey de forma impecable con todo su desconcierto, simpleza y progreso hacia la madurez. Alicia Armenteros da vida a su esposa, la desconcertante Luisa Isabel de Orleans, y lo hace con una comedia fresca e intrigante.

El rey abdicado, Felipe V y su esposa, Isabel de Farnesio están interpretados nada menos que por Javier Gutiérrez y Leonor Walting respectivamente. Él como un ser dubitativo y enloquecido, ella como una aguda estratega que no se resigna a perder el poder, ambos estupendos.

Cuanto más extraño más verdadero

Valor y Garrido han simpatizado con sus personajes y no han querido hacer sangre con ellos. Se han ceñido a las fuentes históricas para retratarlos imaginando otras motivaciones que les llevaron a actuar como lo hicieron.

Por eso, por momentos se espera más comedia y no termina de llegar. A cambio se ofrece una trama interesante y pinceladas de la vida en España en el siglo XVIII, en esa primera mitad del año 1724. Sus autores destacan que los hechos que parecen más estrambóticos son precisamente los que recoge fielmente la historia.

Una de sus principales referencias ha sido Amadeus, la película de Milos Forman que contaba la dual relación entre Antonio Salieri y Wolfan Amadeus Mozart teñida por la admiración y envidia del primero hacia el genio musical. Los autores han buscado que el personaje de Felipe V incluso se pareciese en su desaliño al Salieri de la genial película.

Una dinastía real imaginaria

Su majestad, mientras tanto, es pura ficción. David Gallardo ha entrevistado a Cobeaga, la codirectora Ginesta Guindal, los actores Anna Castillo y Ernesto Alterio sobre la serie en InfoLibre para hablar entre otras cosas sobre los parecidos con la realidad.

Cobeaga y San José han afirmado haber elegido entre los proyectos que barajaban el menos parecido a algo que ya se hubiera hecho. San José había visto El joven Papa y pensaron porqué no hacer la joven princesa.

Para ello eligieron el tiempo actual y una realidad paralela en la que el monarca Alfonso XIII se aparta por un escándalo de dinero del trono en favor de su frívola hija Pilar.

Todo parecido con la verdad es intencionado

La serie pudo haberse llamado Españita, según sus autores, puesto que la sátira abarca a las fuerzas vivas del país. La monarquía en primer lugar, pero destaca el episodio centrado en el poder judicial que se jacta de censurar alegremente la libertad de expresión cuando toca algo que no les gusta.

Victoria Federica, Froilán, Estefanía de Mónaco, la monarquía inglesa o Isabel Díaz Ayuso son algunas de sus inspiraciones. El proyecto es anterior a la pandemia, y no han querido mirar demasiado a la realidad, que no paraba de dar ideas por su parte.

Castillo y Alterio, una extraña pareja que funciona

Su majestad tiene también a grandes intérpretes como protagonistas. Anna Castillo defiende con fuerza este personaje que como el rey de La vida breve pasa de ser una atontada entre privilegios a entender un poquito los mecanismos del poder.

Le acompaña un ayudante a quien da vida Ernesto Alterio, creíble en su papel de noble con oficio en la corte y que sabe tratar a una estrella que no pisa suelo como es la princesa a su cargo.

Sorprende el retrato de una heredera tan poco preparada, que responde más bien al estereotipo de hermana menor de quien opta al trono y también el vestuario tirando a choni que se le adjudica.

Buenos momentos

La serie se hace amena y sobre todo tiene muy buenos momentos. “No es fácil parar una noticia” dice el personaje de Alterio a la princesa. “Es que es más fácil cerrar un periódico” le responde ella señalando lo que le parece una evidencia.

Las dos series coinciden incluso en algunas de sus localizaciones. Ambas han elegido escenarios naturales y han renunciado enteramente al plató. Felipe V e Isabel de Farnesio se retiraron al Palacio de la Granja de San Ildefonso durante el breve reinado de Luis I. La Granja es también el exterior del palacio de Su majestad, por ejemplo.

El mundo les ha hecho así

Las dos series se encariñan con sus personajes, pero parten de que la monarquía genera frikis, personas que no tienen idea de como viven sus súbditos ni en el siglo XVIII ni en el XXI.

Es probable que a sus creadores no les haya hecho mucha gracia desarrollar series originales y coincidir en pantalla con otra obra con características parecidas. Sin embargo, ver las dos seguidas refuerza la una a la otra.

Doble mirada a España, la monarquía, los borbones

Juntas ofrecen una oportunidad de reflexionar sobre las peculiaridades de la monarquía española y sus constantes. Felipe V, encarnado en Javier Gutiérrez, fue el primer Borbón en reinar en España. En La vida breve es costumbre en la familia renegar de los Austrias en un chiste que funciona cada vez que se hace

Aunque la dinastía de Su majestad no se llama Borbón, es inevitable verla como tal. Así que entre las dos historias van del primer a la última Borbón, aunque sea imaginaria. Una dinastía digna de ser contada y a la que la comedia le sienta muy bien.