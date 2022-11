Dos activistas pintan y se pegan a los marcos de los cuadros de 'Campbell's Soup I' en Australia

The writing is on the wall! Or the glass at least. #StopFossilFuelSubsidies now! Get the “Picture?!#Warhol exhibition at the Australian National Gallery @NatGalleryAus Canberra#A22Network #ClimateCrisis #ArtProtest #StopFFSubsidies #AusPol2022 @GeorgeMonbiot @firstdogonmoon pic.twitter.com/yl99h0DoYo