La gala de los Premios Goya 2026 se celebrará en Barcelona

Barcelona será la sede de la próxima edición de los Premios Goya, según el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, que ha confirmado este martes que la ciudad catalana volverá a acoger la ceremonia 26 años después, según informa EFE.

"He leído en La Vanguardia que los Goya van a ser en Barcelona y estamos muy contentos de la elección", ha bromeado el presidente de la Academia sobre la filtración de esta noticia una hora antes, después replicada por otros medios, algo poco frecuente en la comunicación del lugar de la ceremonia que organiza la Academia.

Esta es la edición número 40 de los premios cinematográficos, que desde el año 2019 se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid (ya han pasado por Sevilla, Málaga los dos primeros años de pandemia, Valencia, Valladolid y Granada, además de puntualmente por Barcelona en la citada ocasión en la que la gala fue dirigida por Antonia San Juan, y que fue la primera vez que se celebraba fuera).

El presidente de la Academia ha previsto que la próxima cita sea "brillante" y ha remarcado que Barcelona cuenta con espacios muy adecuados para acoger un aforo de unos 3.000 asistentes. "Volvemos a una ciudad unida al cine y que es un gran escenario para nuestros premios", ha dicho sobre una ubicación que a su juicio "ofrece todas las condiciones necesarias para acoger un evento de este nivel".

De momento está por definirse tanto el lugar concreto como la fecha, que será próxima a la habitual, ha adelantado (el año pasado y el anterior fueron en febrero), pero que dependen de la celebración de otras citas cinematográficas cercanas como los Premios Gaudí, los Óscar o el festival de Berlín.

El presidente ha asegurado que espera una muy buena colaboración con las autoridades catalanas y con su academia de cine y ha dicho que desvincula la filtración que le ha reventado la rueda de prensa de este martes de la futura organización de la gala. "Hay que tomárselo todo con cierto sentido del humor (...) no veo ninguna nube previsible en la relación de cordialidad con la cinematografía que se produce en Cataluña", ha afirmado, recordando que muchos de los más destacados académicos son catalanes, además de contar con un cine muy relevante.

No obstante, ha matizado que encuentra "un poco paleto pensar que tenemos un cine de cada uno de los espacios físicos que componen el Estado español", ya que cada película se rueda en lugares y con profesionales diversos y provenientes de todas partes.

Sí ha recordado a grandes directores catalanes históricos como Pere Portabella, Bigas Luna, Vicente Aranda, Joaquim Jordà o Agustí Villaronga y otros actuales como Isabel Coixet, Isaki Lacuesta, Juan Antonio Bayona, Albert Serra, o Carla Simón, entre otros nombres, y a intérpretes como David Verdaguer, Eduard Fernández y Laia Costa, además de Rosa María Sardá, que presentó la gala varios años "y ha sido siempre el referente de todos los presentadores", ha remarcado.

Para el presidente, el cine español ha superado las "épocas de vacas flacas que hubo en su momento" y la producción española, tanto en número como en calidad, "ha mejorado muchísimo". "Yo diría que 2025, que serán los Goya de 2026, está siendo ya un gran año de cine español", ha subrayado, como se ha mostrado en el reciente Festival de Málaga.

"Va a haber tortas en las películas a competición. Yo estoy asombrado con lo que está ocurriendo en el cine español últimamente", ha dicho Méndez Leite, que afronta el último año de la actual junta directiva, que se renovará el próximo curso.

Por otro lado, preguntado por si le gustaría que la reina Letizia acudiera a la ceremonia, ha recordado que cada vez que la ve le dice "que tienen que venir a los Goya. Y en cualquier momento espero conseguirlo, a lo mejor Barcelona es el momento adecuado". "Como sabéis, la reina ha venido en alguna ocasión a la Academia voluntariamente, para asistir a alguna de nuestras actividades. La primera vez que me encontré con ella me empezó a hablar de David Lynch y de Wes Anderson y me quedé asombrado", ha explicado.