'Madres paralelas' de Almodóvar, nominada al César a la mejor película extranjera

Madres paralelas, el filme de Pedro Almodóvar, está entre las nominadas al César a la mejor película extranjera, según ha anunciado este miércoles la Academia de las Artes y las Técnicas Cinematográficas francesa, según informa Europa Press.

El filme del cineasta manchego competirá con Drive my car, del japonés Ryusuke Hamaguchi; Compartimento Nº 6, del finlandés Juho Kuosmanen; Just 6.5, del iraní Saeed Roustayi; El Padre, cinta británica dirigida por el francés Florian Zeller; La peor persona del mundo, del noruego Joachim Trier; y First Cow, de la estadounidense Kelly Reichardt.

Las ilusiones perdidas con 15 nominaciones, Annette con 11 candidaturas y Aline con 10 son las favoritas de esta 47ª edición de los premios del cine francés cuya gala de entrega se celebrará el próximo 25 de febrero.