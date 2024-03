¿Por qué molestan las series protagonizadas por mujeres de más de 40?

Esa alegoría contra el machismo que es Barbie se hizo realidad más allá de la pantalla cuando Ken fue nominado al Oscar a Mejor Actor y la muñeca más famosa del mundo se vio por enésima vez ninguneada. De esta manera, en el mundo real aspira Ryan Gosling a la preciada estatuilla, mientras Margot Robbie tendrá que conformarse con vestirse de gala, obligada a subirse a esos tacones de los que se libera en la ficción.

Es este un caso particular, paradigmático y paradójico que tiene su aquel en la semana del 8M, con la celebración del Día Internacional de la Mujer este viernes en el horizonte. Y no sería descartable ver en las manifestaciones pancartas de apoyo a Jodie Foster (61 años), objeto de una campaña de indignación machista por su papel en la cuarta temporada de True detective, en la que, bajo dirección de la mexicana Issa López, comparte protagonismo con otra mujer, Kali Reis. Un universo masculino creado por por Nic Pizzolatto (desvinculado en esta entrega nada contento tampoco con la nueva deriva, como ha expresado abierta y reiteradamente) que queda transformado ahora a través de una mirada ampliamente femenina, acusada también de woke.

Después de tres temporadas protagonizadas por hombres, este cambio en la franquicia no ha sido del agrado de los hombres ricos, blancos y heterosexuales, que se han quejado mucho en todas partes, principalmente en redes sociales, de la excesiva presencia de mujeres fuertes y poderosas en la historia (tampoco suelen gustarles la presencia de otras razas, personas LGTBI o minorías varias). La campaña de mensajes de odio en redes llegó hasta el famoso sitio web Rotten Tomatoes, donde críticos profesionales han puntuado muy positivamente esta cuarta temporada, mientras la del público hace bajar la calificación general drásticamente. "Si te gustó el capítulo de anoche y tienes una cuenta de Rotten Tomatoes, ¿podrías dejar una reseña? Los bros y el fandom de la primera temporada se han propuesto reducir la calificación, y es un poco triste teniendo en cuenta todas las valoraciones de cinco estrellas que tenemos”, llegó a escribir en Twitter la directora de la serie, tratando de frenar el aluvión de reseñas negativas.

True detective: Noche polar resulta que ahora tiene también un problema de edadismo, verbalizado reciente y dramáticamente por el popular crítico cinematográfico Carlos Boyero. Estas fueron sus palabras: "Mira que quiero yo a Jodie Foster y aquí no me gusta ni verla ni oírla. Está como avejentada... Es que ya es muy mayor, pero digamos que hay gente que envejece de una forma y otra de otra. Y a mí, aquí, yo creo que hay planos que la maquillan para que esté más fea".

La tensión social que se nos genera a través de la mirada patriarcal, interiorizada por nosotras, se ve en no tener arrugas o tener que estar de una determinada manera. Esto hace que nuestra calidad de vida se vea empobrecida Pilar Gómez — Actriz y cineasta

"Las mujeres soportamos una tensión extra", afirma a infoLibre Pilar Gómez, actriz y directora del corto nominado al Goya La loca y el feminista. "Envejecer es complicadísimo para todo el mundo, es de las tareas más difíciles de la vida con criar o morir bien", continúa, y explica: "Tenemos un añadido. La tensión social que se nos genera a través de la mirada patriarcal, interiorizada por nosotras, se ve en no tener arrugas o tener que estar de una determinada manera. Esto hace que nuestra calidad de vida se vea empobrecida".

Y aún prosigue: "Con respecto a esta profesión, es una rueda cuadrada de piedra que hay que ir moviendo. A mí toda la vida me han dicho que lo que se quiere ver en cine y televisión son caras guapas. Eso es una cosa que empieza a moverse pero que cuesta mucho, porque hay muchos hombres que cuando van al cine quieren ver a la guapa de turno y que eso recree su fantasía y su imaginación. Pero al mismo tiempo ya estamos contando nuestras historias y en nuestras historias están las arrugas, la menopausia, las canas, los sofocos y las barrigas flácidas. Y esas historias resulta que tienen un hueco también, porque es que encima nosotras somos las principales consumidoras de cultura".

Por su parte, la guionista y directora de DAMA, Virginia Yagüe, considera que "la crítica se ha endurecido más porque son decisiones de mujeres y aquí hay una directora". Aprovecha, en conversación con infoLibre, para agradecer mucho la labor de grandes actrices "como Kate Winslet, quien en su día exigió que no le quitaran ninguna arruga para su papel en la serie Mare of Easttown. "No entiendo por qué es tan salvaje la crítica y luego cuando son los hombres los que tienen una estética determinada no hay crítica ninguna. Es tan diferencial, me parece tan frontal, que casi me da risa. Cuando leía el chorreo de opiniones al respecto de True detective el otro día pensaba que es una crítica de un nivel muy bajo. Estamos abogando por ficciones de carácter realista. ¿Qué más realista que ver reconocidas a las mujeres que intervienen en los papeles?", plantea.

La periodista y escritora Adaia Teruel, autora del libro Mujeres que follan: historias de sexo real contadas por ellas, remarca que en la "machosfera parece que hay una serie de grupos misóginos, racistas y homófobos que se dedican a hacer este tipo de ataques en masa, como le ha pasado a Cristina Fallarás en Instagram, que le han cerrado la cuenta". "Hay mucho mensaje de odio y está todo organizado, no son tres chicos que de repente desde su casa deciden insultarte individualmente", alerta, argumentando que todo se debe, en esencia, a que a esos grupos "les molesta que una mujer sea poderosa". "Pensamos que son cuatro incels o cuatro tarados pero parece que está mucho más organizado. Y los jóvenes ven todos estos mensajes, porque su fuente de información o de desinformación son las redes sociales, y se les queda en la cabeza que las mujeres son objetos sexuales, que si son viejas ya no tienen que aparecer en la pantalla y si son poderosas a la hoguera. Volvamos al tiempo de las brujas", subraya a infoLibre.

Muchos son los casos que han provocado las iras de esa machosfera en el pasado. La nueva versión femenina de Cazafantasmas fue para ellos poco menos que una afrenta insoportable. Que aparecieran personajes femeninos y no blancos en Los últimos Jedi hizo tambalearse los mismos cimientos de ese universo paralelo llamado Star Wars. La sirenita protagonizada por Halle Bailey resultó inasumible, como Capitana Marvel, Hulka o Mrs Marvel. Que Michael B. Jordan interpretara a La antorcha humana sacó de quicio a más de uno desde que se hizo público el proyecto. "¿Les estamos robando a los superhéroes poniendo mujeres? Pues mira, a lo mejor ganan un poco en cerebro", afirma a infoLibre la periodista cinematográfica de la Agencia EFE, Alicia García, quien apostilla: "No se respeta a las mujeres. Mira la pobre Kate Winslet. Y el problema es el mismo de siempre: los señoros".

"Hay personajos que no pueden con la caída de su machismo, de su poder, y se defienden de esa manera, como Boyero, que es bastante misógino. Yo conozco a Boyero y sé que dice esas cosas, pues muy bien. Lo que me molesta muchísimo más es que tipos que se consideran gente muy maja y correcta le rían las gracias y hagan como que eso es lo guay", lamenta la periodista. "Hay gente que suma sillas y mesas. ¿Qué tiene que ver el aspecto que pueda tener una mujer, que no se le pide a ningún hombre? Si no te metes con Sean Connery, que tuvo un momento de su vida bastante patético...", apunta.

Sale Mick Jagger bailando con ochenta años y es un fenómeno, pero aparece Madonna y se ríen de ella porque está vieja, cuando en realidad tiene quince años menos Adaia Teruel — Periodista y escritora

Igual lo ve Teruel al recordar que "sale Mick Jagger bailando" con ochenta años y es un "fenómeno", pero aparece Madonna "y se ríen de ella porque está vieja", cuando en realidad tiene quince años menos (65). "Piensas, pero a ver, si los dos son cantantes, por qué a uno lo ensalzas y a la otra le dices que está haciendo el ridículo", se pregunta la escritora, que todavía agrega: "Boyero habla sobre Jodie Foster, diciendo lo fea que es y que está envejecida sin comentar sus cualidades como actriz, que digo yo que es lo que interesa. ¿Tenemos que hablar del físico de las mujeres? Dejemos ya de ser un objeto sexual, que somos personas. Dime que no es creíble en su papel, que la ves sobreactuada, pero decir que no te gusta porque está vieja hoy en día no ha lugar. Las mujeres estamos encorsetadas en esta dictadura de la belleza y la juventud", lamenta.

El guionista Natxo López aclara que si analizas la cuarta temporada de True detective "en cuanto a tono, temas y personajes", dejando al margen el cambio de género de las protagonistas, "no es tan diferente de las otras temporadas, sobre todo de la primera". "Uno puede sentir que le gusta más la primera temporada, pero los elementos utilizados son muy parecidos", argumenta a infoLibre, como manera de confrontar al ruido de la muchedumbre machista: "Jodie Foster está maravillosa y estupenda en un papel diferente. Entiendo que hay gente a la que le molesta de repente verla con esa edad protagonizando en un universo tan masculino, pero eso tiene que ver más con cuestiones ideológicas que narrativas o de calidad de la serie".

"Entiendo que hay gente a la que le pueda gustar más o menos esta cuarta temporada de True detective, pero tú lo puedes criticar respecto a la historia o si te resulta creíble. Despreciar la serie solo porque son dos mujeres policías las protagonistas dice bastante más de la persona que de la serie en sí. Hay millones de thrillers protagonizados por policías duros borrachos y con depresión, y aquí hay otra mirada distinta que simplemente cambia el género del personaje. Tampoco es tan difícil de entender porque, además, mantiene casi todos los elementos del thriller clásico y los lleva bastante bien", defiende López.

"Lo que es un proceso de envejecimiento normal, por el que vamos a pasar todos, se ha convertido en extraordinario. Fíjate si nos han dado la vuelta al marcador", avisa Gómez, mientras recuerda que "todo avance en firme tiene una reacción de gente que siente que pierde privilegios". "Yo leo muchos libros de feminismo y me encantan, pero la cuestión es cómo podemos hacer que los lean ellos", señala, para acto seguido profundizar: "Cuando la gente me plantea dudas sobre feminismo y sobre la pérdida de no sé qué derechos, les digo que comparen con el movimiento de liberación de los negros esclavos en Estados Unidos: ahí no te escuece y aquí sí. Pues es exactamente igual, lo repetiremos hasta que se nos caiga la lengua, porque es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión transversal y de igualdad. A veces hay que ponerse farruca".

Acabamos de ver en los Goya a Sigourney Weaver, con todas sus arrugas, y no se le puede decir nada. Kate Winslet es una tía maravillosa con su barriguita, defendiendo la edad y quien es uno. Envejecer no significa que tengas que estar perfecta Ana García — Periodista de cine de la Agencia EFE

Para Yagüe, es "anormal" que la crítica a True detective 4 se haga "por el hecho de ser mujeres, porque con ese perfil físico hemos visto muchísimas historias de investigadores alcohólicos y destruidos físicamente, que es un canon muy reconocible, y nunca ha habido una crítica con un perfil estético detrás". "Si lo proceso de una manera racional no puedo entender por qué molesta, pues durante mucho tiempo ha sido a la inversa y nadie se ha sentido vulnerado ni ultrajado", apostilla, mientras tercia Teruel: "De unos años a esta parte, internet da lugar a muchos grupos y a mucho discurso de esta índole y creo que tendríamos que ser un poco más conscientes de lo que hay. Parece que esto son cuatro insultos a Jodie Foster, pero al final es un mensaje que va permeando y que no se debería permitir. Deberíamos ser más consciente del alcance que tiene internet, donde se puede dar un caldo de cultivo para ciertas cosas del pasado que parece que estén volviendo a través de estos canales".

"Hace tiempo que hay personajes femeninos y de mayor edad que protagonizan historias de géneros como el thriller que sí ha sido tradicionalmente más masculino. Tenemos ahí Happy valley, que en los últimos años ha sido una de las llamativas con una policía con aspecto de señora mayor que resuelve crímenes y tiene una vida personal muy complicada. Es verdad que en la industria a veces sí que sientes como una petición que te viene y te dicen 'intenta que haya más personajes de este estilo', pero creo que en este caso es una mirada honesta de una creadora que tenía ese universo en la cabeza y que ha encajado con esta franquicia. No me parece que sea algo forzado en absoluto", termina López. Y aún remacha García: ¿Es mejor una señora completamente operada y que no tiene expresividad en la cara porque no parece tan vieja? ¿De verdad? Acabamos de ver en los Goya a Sigourney Weaver, con todas sus arrugas, y no se le puede decir nada. Kate Winslet es una tía maravillosa con su barriguita, defendiendo la edad y quien es uno. Envejecer no significa que tengas que estar perfecta, es que cada edad tiene lo suyo, en hombres y en mujeres. Y los señoros no deberían permitirse el lujo de quedarse en el caparazón de alguien y no saber ver el talento, la belleza y la sabiduría interior".