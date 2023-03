De Penélope Cruz y su "¡Pedro!" al bofetón de Will Smith: los 20 momentos que hicieron historia en los Oscar

La gala de los Premios Oscar, que se ha celebrado este domingo en Los Ángeles, es el evento cinematográfico más seguido en el planeta cada año. La primera edición de los Oscar tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 y desde entonces la ceremonia es la encargada de poner el punto y final a la temporada de premios. Este domingo, los premios han cumplido 95 años y en este casi siglo de historia han tenido lugar un sinfín de anécdotas y momentos memorables que quedaron para siempre en la retina de la espectadores. Desde instantes tan divertidos como cuando Jack Palance se puso a hacer flexiones en mitad del escenario a sus 73 años, hasta otros más desagradables como el reciente bofetón de Will Smith a Chris Rock.

A continuación, un repaso por 20 de esos momentos que, para bien o para mal, han marcado la historia de los Oscar:

Hattie Mcdaniel ganando por Lo que el viento se llevó

Uno de los instantes memorables más añejos e importantes de la gala es la victoria en 1940 de Hattie McDaniel por su papel de Mammy en Lo que el viento se llevó. La actriz fue la primera persona afroamericana en alzarse con el galardón, un hito imborrable.

Sydney Poitier, un Oscar para la historia

Y en esta misma línea, en el año 1964 Sydney Poitier consiguió hacerse con el Oscar a mejor actor protagonista por Los lirios del valle. Por primera vez, un actor de raza negra recibía el premio en una de las categorías principales de interpretación.

Empate de actrices

La primera y única vez que se ha producido un empate en los Premios Oscar tuvo lugar en 1969 en la categoría de mejor actriz. Katharine Hepburn por El león en invierno y Barbra Streisand por Funny Girl compartieron el premio, anunciado por Ingrid Bergman.

Aplauso eterno a Charles Chaplin

En el año 1972, la Academia de Cine homenajeó a una de las mayores leyendas del séptimo arte. Charles Chaplin recibía el Oscar honorífico acompañado de una espectacular ovación por parte de todos los asistentes a la gala. En total, 12 minutos de aplausos, un récord que aún hoy continúa sin ser superado.

Marlon Brando y la activista indígena

Tan solo un año después, en 1973, Marlon Brando ganaba el premio a mejor actor por su papel en El Padrino. Una actuación de leyenda que le valió el mayor reconocimiento del mundo del cine... y que sin embargo él no aceptó. De hecho, Brando no acudió a la ceremonia para recoger la estatuilla, sino que envió a la actriz y activista Sacheen Littlefeather para rechazarla por él y que diera un discurso denunciando el trato de la industria a los nativos americanos.

El hombre desnudo

David Niven se encontraba presentando la gala de los Oscar de 1974 cuando de pronto apareció en el escenario una persona desnuda. Se trataba del fotógrafo Robert Opel, que durante unos instantes gozó de su momento de gloria ante la estupefacción de propios y extraños.

La venganza de Cher

En el año 1986, la Academia no nominó a Cher por su papel en Máscara, un rol que sí le valió la nominación al Globo de Oro y el premio a mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes. Como venganza, la intérprete acudió a la gala con un estrambótico vestido con el que reivindicarse como actriz de primer nivel. “Odiaban la forma en que me vestía, y tenía novios jóvenes, así que pensaron que no era serie. Así que salí y dije: 'Como podéis ver, ya tengo mi manual sobre cómo vestirme como una actriz seria’”, reconoció en una entrevista para Vogue.

Aquel desastroso número musical

Con la década de los 80 a punto de concluir, la Academia decidió prescindir de un presentador o maestro de ceremonias en la gala de los Oscar de 1989. Para compensar se preparó un número musical que resultó en uno de los mayores desastres de la historia de los premios. Disney lo demanda por utilizar a sus personajes, y Julie Andrews, Paul Newman, Sidney Lumet y Gregory Peck firmaron un manifiesto atacándolo.

Las flexiones de Jack Palance

Palance protagonizó uno de los momentos más inverosímiles de la historia de los Oscar. En 1992 ganó el premio a mejor actor de reparto por Cowboys de ciudad. En su discurso de agradecimiento pidió a los productores y estudios que contrataran a más personas de tercera edad. Incluso dejó claro que seguía en forma haciendo flexiones a una mano en el escenario.

Roberto Benigni, un hombre feliz

El actor, director y guionista Roberto Benigni firmó en 1997 La vida es bella. Cuando recibió el primero de sus Oscar no pudo contenerse y decidió subir al escenario dando saltos e incluso pasando por encima de las butacas de algunos asistentes. Una imagen de felicidad plena.

Penélope Cruz y su "¡Pedro!"

Han pasado ya 23 años, pero el grito de Penélope Cruz al anunciar que Pedro Almodóvar gana el Oscar a mejor película de habla no inglesa sigue retumbando. El manchego conseguía el galardón por Todo sobre mi madre y su actriz fetiche, junto con Antonio Banderas, fue la encargada de dárselo. El cine español en uno de sus mejores momentos.

El shock de Halle Berry

Si bien Sydney Poitier lo consiguió en 1964 en la categoría masculina, no fue hasta el año 2002 cuando una mujer negra pudo levantar el Oscar a mejor actriz protagonista. Ella fue Halle Berry, que se quedó completamente en shock cuando Russell Crowe anunció su nombre por el papel en Monster’s Ball.

Heath Ledger y su Oscar póstumo

Christopher Nolan elevó el cine de superhéroes a otro nivel con su trilogía del Caballero Oscuro. Y en su segunda película, Heath Ledger brilló como el Joker, el Príncipe Payaso del Crimen. Sin embargo, el actor murió antes del estreno de la película por una sobredosis. La Academia reconoció su trabajo de forma póstuma otorgándole el Oscar a mejor actor de reparto, uno de los momentos más emotivos de los premios.

Jennifer Lawrence y el escalón maldito

Jennifer Lawrence irrumpió con gran fuerza en la industria del cine hace ya varios años. La joven intérprete ganó el Oscar por El lado bueno de las cosas, pero su aceptación quedó marcada para siempre por un inesperado suceso. Cuando Lawrence subía al escenario, tropezó y se cayó en mitad de las escaleras. Por fortuna, no ocurrió nada y ella misma se lo tomó con mucho humor.

¿Idina Menzel o Adele Dazeem?

Por los Premios Oscar pasan cientos de nombres cada año y no siempre es fácil acertar con todos. Eso le debió de ocurrir a John Travolta cuando tenía que presentar la actuación de Idina Menzel en la gala de 2014. El actor confundió a todo el mundo al presentar a una tal Adele Dazeem. Una confusión que se convirtió en meme de manera instantánea.

El selfie más famoso del mundo

La presentadora Ellen DeGeneres fue la anfitriona de los Oscar ese mismo 2014. Y dejó una anécdota que incendió las redes. DeGeneres le pidió a Meryl Streep un selfie para intentar batir el récord de retuits en Twitter. Al final a la foto se unieron Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Lupita Nyong'o, Julia Roberts, Brad Pitt, Kevin Spacey, Bradley Cooper, Channing Tatum y Jared Leto. La presentadora subió la imagen a su cuenta personal y en unas horas consiguieron batir el ansiado récord.

La La Land y su no Oscar

La gala de los Oscar de 2017 fue un enfrentamiento entre dos películas que hasta entonces se habían repartido la mayoría de premios de la temporada. La La Land por un lado y Moonlight por otro. El musical parecía favorita para la victoria final, y así lo anunciaron Warren Beatty y Faye Dunaway. Sin embargo, mientras el equipo de la película celebraba, la organización dio a conocer que todo se trataba de un error y que la ganadora era Moonlight. Los rostros de desconcierto recorrieron el mundo entero.

Frances Mcdormand, líder feminista

La actriz y productora Frances McDormand es uno de los grandes rostros de la industria en las últimas décadas. Y en 2018 consiguió poner en pie a todas las mujeres asistentes a los Oscar con un potente y sonado discurso feminista para ensalzar el papel de sus compañeras y pedir igualdad en el mundo del cine.

Parásitos, la irrupción del cine asiático

Pese a que varias películas procedentes de Asia habían recibido premios y nominaciones a lo largo de los años, Parásitos fue el punto de inflexión definitivo. El filme de Bong Joon-Ho ganó cuatro estatuillas, incluyendo mejor película. Por primera vez, una película de habla no inglesa conseguía el galardón más prestigioso de la ceremonia.

El bofetón del Will Smith

Cuando Chris Rock subió al escenario en la gala de los Premios Oscar de 2022, nada hacía presagiar el tsunami que se iba a desatar. Un incómodo chiste sobre la alopecia Jada Pinkett Smith provocó la ira de Will Smith, que subió al escenario y abofeteó al cómico. Instantes después, Smith ganaba el Oscar a mejor actor pero la foto que se recordará siempre es la de su agresión a Rock. La Academia vetó a Smith durante los siguientes diez años.