Lo que la taquilla ha unido, que no lo separe nadie: el cine español sella en los Goya su idilio con el público

Este año, sin que necesariamente sirva de precedente aunque ojalá, los espectadores españoles viven un idilio con los Goya refrendado en un gesto que no engaña: el paso por taquilla. El viejo debate sobre por qué la Academia de Cine ignora a determinadas obras que son las que más público llevan a las salas no viene al caso en esta ocasión, pues las cifras nos muestran la feliz reconciliación (una de esas que tanto espera todo el mundo sin decirlo, o sí, pero que cuando se producen hacen que todo encaje y todo esté, al fin, bien).

Porque ahí tenemos a La infiltrada con 8.400.000 euros recaudados gracias a 1.343.000 espectadores, según los datos más recientes —a 26 de enero—de Comscore del Ministerio de Cultura. Unas cantidades que convierten a la cinta de Arantxa Echevarría en la segunda española más vista de todo 2024, a pesar de haberse estrenado en octubre. Este apoyo popular a la historia de una infiltrada en la banda terrorista ETA queda rubricado, a su vez, con trece nominaciones a los Goya, entre ellos el de Mejor Película, la categoría principal.

Queda por detrás de Padre no hay más que uno 4 que alcanza de nuevo el trono con 13,4 millones de euros, pero es que Santiago Segura descubrió hace tiempo ya la fórmula de la Coca-Cola y no hace más que repetirla (con éxito económico prolongado). El hito de La infiltrada es que queda también por delante de productos familiares o de comida ligera que juegan a otra cosa y que, por supuesto, tanto bien hacen a la hora de evadirse de este mundo vil a través de la gran pantalla: Buffalo Kids (5,2 millones), Odio el verano (5,2), La familia Benetón (4) y Ocho apellidos marroquís (3,3 millones en 2024, a los que hay que sumar otros 8,6 en 2023).

Es ahí, en la séptima posición de las diez películas más taquilleras de 2024 —el año que se premia en la gala de 2025— donde encontramos al film más nominado de esta edición, que no es otro que El 47 del inmenso Eduard Fernández, nominado no por este papel porque ese doblete (merecido) ya sería excesivo, pero sí por el de ese otro peliculón que es Marco, donde hace otro (uno más) papelón. Un total de trece nominaciones para esta historia de lucha y resistencia vecinal que ha sentado en sus correspondientes butacas a 521.293 espectadores que, entre todos, han aportado a la causa 3.366.666 euros.

Asimismo, El 47 se ha convertido en la película en versión en catalán más vista en cines de los últimos cuarenta años, superando el récord que había conseguido solo unas pocas semanas Casa en llamas, el otro fenómeno del séptimo arte catalán de la temporada que es, a su vez, la octava con mayor recaudación a nivel estatal del pasado ejercicio: 3.071.604 euros y 457.383 asistentes. Aparte de aspirar también al 'cabezón' a Mejor Película, el film de Dani de la Orden compite en otras siete categorías para hacer un total de ocho nominaciones.

Los diez primeros puestos de la máquina registradora cinéfila española de 2024 los completan la juvenil Menudas piezas (2,5 millones recaudados) y La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, que riza el rizo del amorío con la taquilla con 2.438.711 euros, 396.963 espectadores y diez nominaciones, entre las que no se encuentra la de Mejor Película. Un apartado en el que sí encontramos dos propuestas musicales mucho más minoritarias pero alabadas por la crítica como Segundo premio (333.769 euros, 57.593 espectadores, 11 nominaciones) y La Estrella Azul (551.330 euros, 89.614 espectadores, 8 nominaciones).

15,7 millones de euros y 2,4 millones de espectadores

Se cierra así el círculo con las cinco cintas candidatas a Mejor Película este año sumando en total 15,7 millones de euros (15.723.369, concretamente) y 2,4 millones de espectadores (2.468.883), traducidos después a 54 nominaciones a los Goya de 2025. Un aumento respecto a la temporada anterior del 122% en recaudación en taquilla y del 121% en número de asistentes a las salas. En nominaciones, el repóquer de obras principales de la entrega de este próximo sábado consigue 54, curiosamente, tres menos que las 57 de la ceremonia de hace ahora doce meses.

Una celebración aquella en la que triunfó La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, con doce premios de trece posibles, incluyendo Mejor Película de un año en el que no puede decirse en absoluto que el público acudiera en masa a las salas para degustar las obras seleccionadas por la Academia. Un contraste notorio, un enfriamiento de la relación cuando menos preocupante, casi tan gélido como las cumbres de los Andes. Y eso que La sociedad de la nieve, según datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura, recolectó durante su tiempo en cines 3.816.776 euros gracias a 556.812 espectadores. Eso sí, al estrenarse el 15 de diciembre de 2023, no entra en ningún top ten ni de ese ni del año siguiente, la quedar las cifras repartidas en dos ejercicios, si bien en Netflix es la tercera película de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma.

De manera que Bayona acudió al rescate no solo de los supervivientes del accidente aéreo en la cordillera andina, sino también de la industria cinematográfica española en un año en el que la recaudación de las cintas aspirantes a Mejor Película en los Goya, con la peculiar salvedad de La sociedad de la nieve, fue más bien modesta en comparación con la valoración de la Academia: 20.000 especies de abejas recaudó 1.035.451 euros con 183.448 espectadores, Cerrar los ojos 451.608 euros con 86.284 espectadores, Saben aquell 931.597 euros con 149.330 espectadores y Un amor 838.041 euros gracias a 140.044 espectadores.

Una disonancia importante que no ayuda a equilibrar la irregular afinidad entre el cine español y su público potencial, en un año de bajón respecto al anterior, pues las cinco nominadas a Mejor Película en la gala de febrero de 2023 acumulan 12,6 millones de euros (al detalle, 12.658.849 euros) debido a los 2.107.237 espectadores que pagaron religiosamente su entrada. El fenómeno de As Bestas fue el que propició el tirón con 7.020.841 euros de recaudación y 1.111.607 asistentes, seguida por Alcarrás (2.364.788 euros y 403.161 espectadores), Cinco Lobitos (902.088 euros y 154.544 espectadores), La Maternal (227.706 y 43.070, respetivamente) y Modelo 77 (2.143.426 con 394.855 espectadores).

Seguir retrocediendo en el tiempo nos lleva hasta las películas estrenadas en 2021 y premiadas en la ceremonia de 2022, con todo lo que eso implica de vuelta a la normalidad tras el parón pandémico, a pesar de lo cual El buen patrón (4.229.803 euros y 676.230 espectadores), Maixabel (2.837.426 euros y 517.842 de público), Madres paralelas (2.617.076 euros y 425.643 asistentes), Mediterráneo (510.058 euros de 86.196 entradas) y Libertad (103.409,50 recaudado en taquilla y 19.833 espectadores) se las apañaron para convencer a 1.725.744 personas de que había que volver a las salas de cine. Gracias a ese empujón, estas cinco cintas cosecharon 10,2 millones de euros (10.297.772), dejando la duda a la hora de analizar de qué hubiera pasado en un ambiente de normalidad como el actual.

Una vez detallados los datos hay que recordar, a su vez, que las cinco aspirantes de este año continúan en la cartelera a la espera de lo que dictaminen los Goya, que siempre son un revulsivo final para su recorrido en salas, de manera que los 15,7 millones actuales terminarán siendo algo más (aunque tradicionalmente tampoco es mucho). Muy poco probable que alcance los 18,6 millones de espectadores y 58 nominaciones conseguidas por Mientras dure la guerra, Dolor y gloria, La trinchera infinita, Intemperie y Lo que arde en 2019, el año anterior al confinamiento, pero esta es la senda de la recuperación.

Ese es el buen dato de la conexión reestablecida entre la industria y su público, en un contexto que sigue resultando especialmente duro para el cine, pues se trata de una disciplina cultural que más está sufriendo para recuperar totalmente la normalidad que la pandemia le arrebató. De hecho, según el Anuario SGAE 2024 de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, la evolución del cine en términos generales siguió en 2023 en nuestro país una tendencia similar a la música clásica y las artes escénicas, con datos positivos respecto a 2022 pero negativos respecto a 2019. Los incrementos de 2024 sobre al ejercicio anterior fueron del 3,2% en número de sesiones (3,32 millones), del 30,8% en número de espectadores totales (77,83 millones, que son muchos, pero un 25,9% menos que antes de la pandemia) y del 35,6% en una recaudación que asciende hasta 449,53 millones de euros pero que se queda sensiblemente por debajo de los 615,62 millones de 2019.