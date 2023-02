'As bestas' se impone en unos Goya que reivindican la sanidad pública y se rinden ante Carlos Saura

As bestas ha sido la gran triunfadora en los Premios Goya 2023 entregados esta noche en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, acaparando un total de nueve galardones de los 17 a los que aspiraba. A saber: Mejor Película, Mejor Director para Rodrigo Sorogoyen, Mejor Actor para Denis Ménochet, Mejor Actriz de Reparto para Marie Colomb, Mejor Actor de Reparto para Luis Zahera, Mejor Guion Original, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Música Original.

Cinco lobitos, con once nominaciones, se ha hecho con tres galardones importantes, destacando Mejor Dirección Novel para Alauda Ruiz de Azúa, Mejor Actriz para Laia Costa y Mejor Actriz de Reparto para Susi Sánchez.

Llegando a la ceremonia con 16 nominaciones, Modelo 77, de Alberto Rodríguez, se llevó finalmente cinco premios, todos ellos técnicos: Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejores Efectos Especiales, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Dirección de producción (una categoría esta última en la que, por primera vez, todas las aspirantes eran mujeres).

La sorpresa la dio Alcarrás, que a pesar de que partía con once candidaturas y fue la película preseleccionada para representar a España en los Oscar -no pasó el corte final-, se fue de vacío de la gala sin ningún premio.

"Aparte de fijarse en Carlos Saura todo el rato, ser un buen director creo que es rodearse del mejor equipo posible". El discurso de @sorogoyen al ganar el Goya a la Mejor Dirección por As bestas #Goya2023 pic.twitter.com/8N0Jxl7nxb — Premios Goya (@PremiosGoya) 12 de febrero de 2023

Laura Galán, Mejor Actriz Revelación por Cerdita, dedicó el premio a los jóvenes que sufren bullying, mientras Telmo Irureta, ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por su papel en La consagración de la primavera, habló sobre el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad: "Nosotros también existimos y también follamos". Por su parte, Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lacuesta se llevaron el 'cabezón' al Mejor Guion Adaptado por Un año, una noche; la distinción para la Mejor Película de Animación fue para Unicorn Wars; y Labordeta, un hombre sin más, se llevó la de Mejor Película Documental.

SOLEMNIDAD Y RESPETO POR CARLOS SAURA

La gala de los 37 Premios Goya comenzó con Manuel Carrasco interpretando Cantares de Joan Manuel Serrat junto a los presentadores, Clara Lago y Antonio de la Torre. Emoción y solemnidad desde el primer instante con una gran imagen en el fondo del escenario de Carlos Saura, omnipresente durante toda la velada. De hecho, nada más detenerse la música, tomó la palabra Lago para remarcar que nos ha dejado "uno de los padres y referentes de nuestro cine". "Un día de vida le faltó para disfrutar de su Goya de Honor. Harían falta mil galas como esta para honrar su legado", apostilló De La Torre.

Así se pasaba directamente al acto de entrega del Goya de Honor, un gesto que no se podía postergar y que se convirtió así en el momento inicial y central de una ceremonia de reconocimiento constante al cineasta oscense. Carmen Maura, protagonista de la célebre película de Saura Ay, Carmela, que recibió 13 premios Goya en 1991, recordó con cariño aquel proyecto y entregó el galardón a la mujer del homenajeado, Eulalia Ramón, y sus hijos Antonio y Anna Saura, quienes subieron al escenario a recoger el Premio de Honor a Carlos Saura y se llevaron de recuerdo una sentida y extensa ovación que se prolongó durante un par de minutos con todos los asistentes en pie. Sin duda, el momento de la noche.

"La sanidad pública se merece que la cuiden tal y como el personal público nos cuida a nosotros. A quien corresponda, que lo haga, por favor", dijo Eulalia Ramón, agradeciendo así a todos los profesionales que cuidaron del director durante sus últimos momentos: "A todo el personal sanitario y al equipo de paliativos domiciliario de Collado Villalba. Gracias por cómo nos habéis cuidado y hacer todo muy triste pero muy bonito", dijo.

Unas palabras que la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en responder irrespetuosamente en Twitter, unas horas antes de la manifestación contra su gestión que este domingo volverá a congregar a decenas de miles de personas en el centro de la capital, agradeciendo a la viuda del cineasta el "homenaje" a la sanidad madrileña: "Todos creemos en nuestra sanidad, trabajamos por la mejor", aseveró Díaz Ayuso en un tuit en el que aplaudió, manipulando para tratar de apropiarse de esas palabras, lo dicho por la pareja de Saura sobre los sanitarios del Hospital de Collado Villalba.

Antes de abandonar el escenario de los Goya, Eulalia Ramón leyó una nota póstuma de agradecimiento de Carlos Saura que provocó las emotivas lágrimas de no pocos de los presentes: "A mis 91 años recién cumplidos no podía haber tenido mayor satisfacción que recibir el Goya de Honor. He sido muy afortunado rodando más de cincuenta películas, he traspasado los límites que me proponía de joven. Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directoras y directores de hoy".

Una vez finalizado el necesario homenaje, que fue reubicado al principio de la ceremonia a última hora, dio comienzo el reparto de premios, no sin antes un recuerdo por parte de los presentadores a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria y la guerra de Ucrania. "Malditas todas las guerras y los canallas que las hacen", terció Antonio de la Torre citando a Julio Anguita, cambiando acto seguido el tono para volver al festejo y la celebración de todo un año de cine español. "Hemos tenido una cosecha espectacular y mucho cine hecho por mujeres que crean referentes y una industria justa", apostilló Lago.

Comenzaba así el carrusel de galardones, con discursos comedidos y nada políticos. Así, por ejemplo, en el apartado de premios internacionales, La peor persona del mundo (Noruega) fue distinguida como Mejor Película Europea, mientras que Argentina 1985 se llevó el galardón a Mejor Película Iberoamericana. Además, se premió a Arquitectura emocional 1959 (Mejor Cortometraje de Ficción), Maldita, a love song to Sarajevo (Mejor Cortometraje Documental), Loop (Mejor Cortometraje de Animación). La Mejor Canción Original de esta edición fue Sintiéndolo mucho, que supone el primer Goya para Joaquín Sabina y el segundo para su compañero Leiva, ambos compositores del tema. "Flaco, tienes un regalo cojonudo que te llevo a casa", dijo Leiva dirigiéndose a Sabina, que precisamente este domingo cumple 74 años.

BUEN AÑO PARA EL CINE ESPAÑOL

En su discurso institucional, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a los "ministros y ministrables", asegurando divertido: "Como pueden ver este año no pedimos nada. Estamos muy contentos. Para las rogativas, los matices y las protestas ya nos veremos en los despachos". Así, resaltó el "cambio de ciclo y notable mejora" en los resultados en taquilla de las películas españolas, que en 2022 alcanzaron los 80 millones de recaudación, doblando las cifras de 2021, aunque alejadas todavía de la pre-pandemia. "Las salas necesitan el apoyo institucional y de la profesión. Las plataformas han sido decisivas para lograr la plena ocupación de técnicos y generan mucho trabajo para los intérpretes. Pero no olvidemos que el placer de ver y oír las películas en la gran pantalla es incomparable", argumentó Méndez-Leite.

La música la pusieron, además de Manuel Carrasco, el cantaor Israel Fernández con Pablo López, y Natalia Lafourcade cantando Porque te vas, de Jeanette en honor de Cría cuervos, película de Saura. Guitarricadelafuente interpretó Qué bonito de Rosario Flores, y Bely Basarte cantó Me cuesta tanto olvidarte, de José María Cano. Ambos acompañaron así, con su música, el homenaje a los y las profesionales del cine español que nos dejaron en el último año. Además de la canción de Rosario, el centenario del nacimiento de Lola Flores se coló en la gala con su otra hija, Lolita, quien tras su actuación aseguró que su madre le estaba ya "bailando sevillanas" al cineasta en el cielo.

Por su parte, la actriz francesa Juliette Binoche, Goya Internacional 2023, honró a Saura cantando Porque te vas, canción incluida en la banda sonora de Cría cuervos y que sonaba por segunda vez en la entrega de premios después de que ya la hubiera cantado Natalia Lafourcade. La intérprete, que recibió el galardón de manos de Isabel Coixet -que ha dicho de ella que "es la mujer en la que están todas las mujeres"-, expresó su alegría por estar en estos premios y felicitó al cine español. Apuntó, asimismo, que este Goya "no es de Juliette", sino para el "ardiente deseo" que le invade, para el "fuego" que le habita pero no le pertenece: "Solo soy un instrumento de ese ardiente deseo, que se sumerge en el abismo con el miedo en el vientre".

En el tramo final, Lago remarcó en su propio monólogo entre el público que entre tanto premio se estaba hablando también de temas importantes como el acoso y el bullying. "La salud mental no debería ser un lujo que unos pocos puedan permitirse, sino que debería defenderse con sanidad pública porque se nos están yendo vidas", subrayó, poco antes de que Jordi Évole, al entregar el premio a Mejor Película Documental, recordara que "ya es domingo y a las 12 hay una manifestación en Madrid por la sanidad pública". "Hace veinte años de la gala del No a la guerra y quiero dar las gracias a la gente del cine porque a muchos nos enseñasteis a no callarnos", añadió el periodista y presentador.

Con la coronación de As bestas ganando en las categorías principales finalizaba, más de tres horas después, una gala larga pero ágil, sin estridencias, totalmente rendida a Carlos Saura, en la que también se recordó a Agustí Villaronga, y en la que Antonio de la Torre y Clara Lago supieron dar agilidad con un sentido del humor elegante y apropiado para generar buen ambiente. "¿Os aburrimos? Entonces es que la gala debe continuar", soltó el presentador mirando a cámara en un momento dado, después de recorrer el patio de butacas saludando divertido a algunos de los nominados. Veinte años después de los Goya del No a la guerra, la ovación a la familia de Saura y la defensa de los trabajadores de la sanidad pública hecha por su viuda fue el gran momento reivindicativo de una ceremonia que, en esencia, fue de celebración de la vida eterna a través del cine.