El escritor David Uclés gana el 82º Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas'

El escritor jienense David Uclés ha ganado este martes la 82ª edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30.000 euros, por la obra La ciudad de las luces muertas, una "carta de amor a Barcelona", que llegará a las librerías, publicada por Destino, el próximo día 4 de febrero, según informa EFE.

En la tradicional velada literaria del 6 de enero en la capital catalana, con la que se inicia cada año la temporada literaria de premios en España, también se ha entregado el 58º Premio Josep Pla, dotado con 10.000 euros y que ha obtenido el filósofo y teólogo Francesc Torralba por Anatomia de l'esperança.

Uclés, ataviado con su inconfundible boina, en uno de los días más felices de su vida porque ganar el Nadal era uno de sus sueños, tras presentarse entre 2010 y 2020 sin conseguir siquiera ser finalista, ha avanzado que su nuevo título, de realismo mágico, transcurre en Barcelona, con mucho peso de escritoras como Carmen Laforet, Montserrat Roig y Mercè Rodoreda, durante 24 horas de apagón.

Al irse la luz, "ocurre algo distópico, onírico, vuelven a la vida intelectuales que fallecieron, de todas las épocas, igual que arquitectura de todos los tiempos". "Se crea -ha desvelado- la noche de los tiempos, es la noche en la que todos los tiempos se entremezclan bajo la luz onírica del fuego, en la que los artistas protagonistas van a intentar dar luz a la ciudad de Barcelona".

Esta historia coral, con más de cien personajes, se inicia en la posguerra con Carmen Laforet, la primera ganadora del Nadal, pero en esta oscuridad y en esta mezcla de tiempos aparecerán desde Fernando el Católico a Freddie Mercury y Rosalía (un segundo), así como Roberto Bolaño, Santiago Ramón y Cajal o Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, quienes intentarán que Mario Vargas Llosa no se opere el corazón para ponerlo en el lado derecho de su cuerpo.

En la obra hay "humor" y el "realismo mágico está presente todo el rato, es una locura todo lo que hacen los personajes para que Barcelona vuelva a tener luz, en un estilo que puede recordar al de La península de las casas vacías, pero más onírico, surrealista y exagerado'.

Descubrir la literatura catalana

Durante el tiempo en el que ha estado escribiendo la novela, que inició hace cinco años al ganar una beca Montserrat Roig, David Uclés ha dado a conocer que ha descubierto la literatura catalana, de la que ya conocía algunos autores como Mercè Rodoreda, su escritora favorita del siglo XX, fascinado como está por una obra como La mort i la primavera, así como Blai Bonet, Maria Mercè Marçal o Montserrat Roig.

"Me encantaría que el resto de la península pudiera redescubrir a estos autores", ha proclamado. Por otra parte, ha indicado que el apagón de abril del pasado año no tiene nada que ver con su novela, que tiene "varios finales cerrados", de manera que cada lector podrá coger "aquella alegoría que más le encaje o todas". En cuanto a pasar a editar ahora bajo el sello de Destino, ha precisado que seguirá haciendo promoción de La península de las casas vacías con Siruela, que son "mi familia".

En momentos de oscuridad es cuando más se necesita la esperanza

En Anatomia de l'esperança, Francesc Torralba, explora, a partir de la filosofía, la literatura y la experiencia humana, los "mecanismos que sostienen el espíritu cuando todo parece perdido".

Ha comentado que en un mundo en el que se tiende al "desengaño", el texto no puede dejar al lector "abatido, sino con ganas de vivir y eso solo ocurre si hay esperanza, porque si se cree que todo está perdido se cae en la pasividad y el nihilismo". Es por ello que le ha parecido "oportuno" articular un discurso sólido sobre "esta virtud que es la esperanza". "En el momento actual, en contextos de oscuridad, es cuando más la necesitamos. Cuando todo va bien es cuando la esperanza puede relajarse, pero en tiempos así es cuando más necesitamos un empuje. Hoy el discurso sobre la esperanza es disruptor, contracultural", ha considerado.

El jurado del premio Nadal lo han integrado este año Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales, mientras que el del Premio Josep Pla lo han formado Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y Glòria Gasch.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, son algunas de las personalidades asistentes al acto, al que también han acudido escritores como Najat El Hachmi, Laia Aguilar, Sergio Vila-Sanjuán, Lluís Foix, Xavier Pla, Andreu Claret, Gemma Ventura o Antoni Bassas.