"Ya se han perdido librerías por el camino": los riesgos de que el 23% de los libreros sean mayores de 60 años

Aunque muchas veces lo parezca, las libreras y los libreros no son eternos. Y eso que son figuras casi diríase que mitológicas, seres fantásticos capaces de estirar el brazo, palpar levemente la estantería repleta que tienen detrás y ponerte sobre el mostrador el título por el que acabas de preguntar sin necesidad de girarse a buscarlo, sin dejar de mirarte a los ojos. Semejante habilidad, adquirida a lo largo de toda una vida entre libros, es en sí misma una puerta a una dimensión desconocida con multitud de universos paralelos por explorar.

Esto son también las librerías independientes, espacios de encuentro cultural y social. Lugares que vertebran barrios, pueblos y ciudades. Rincones que son mucho más que una tienda y que aportan un valor añadido al mero hecho económico. Dinamizadoras del conocimiento, la curiosidad y la imaginación sin las que nuestro paisaje cotidiano sería mucho más triste. Escaparates ante los que pararse al pasar rutinariamente cada día, fantaseando con las historias detrás de cada una de esas portadas que pacientemente esperan a ser abiertas.

No nos podemos permitir el lujo de perder ni la última librería de la calle más recóndita. Y ojo, porque tampoco estos comercios locales son eternos. En los últimos siete años, el número de autónomos en el sector ha descendido un 24%, y la previsión de jubilación de los responsables de librerías a corto y medio plazo es elevada y preocupante, ya que el 23% son mayores de sesenta años. Concretamente, en 2023 un total de 1.399 profesionales por cuenta propia en este sector superaba ya esa edad y empezaba a pensar en el retiro, esto es, en el cese de la actividad y el cierre de la librería.

Ante la posible formación de no pocos agujeros negros donde anteriormente había librerías, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) se ha puesto manos a la obra con una estrategia de impulso que facilite el relevo empresarial y el mantenimiento de los negocios, con el objetivo último de intentar aminorar una situación que, si nadie hace nada, se irá agravando en los próximos años por la edad media de los actuales gerentes.

Así nace la Oficina Técnica de Transmisión de Librerías (OTTL), que dará difusión a los distintos procesos de traspasos que se abran y asistirá, a través de un acompañamiento especializado, a los interesados en recoger el testigo de la actividad librera. Conectará a los que se van con los que quieren continuar su labor, en definitiva, para que ambas partes ganen, la librería se mantenga y los lectores no queden abandonados a su suerte. Porque una librería que cierra, por lo general, no se recupera, y las cifras hablan por sí solas, pues el último censo de librerías independientes cuenta 2.792 en toda España, un 6,2% menos que las 2.977 de 2022.

"Se trata de intentar que se mantengan el máximo de librerías, sobre todo significativas, lo cual no quiere decir por volumen necesariamente, sino por lo que representan para su comunidad, porque pueden ser el organizador cultural más importante de una zona", señala a infoLibre el portavoz de CEGAL, Álvaro Manso, explicando que en determinadas ubicaciones hay librerías que se convierten en lugares "únicos". "Esa es otra de las cosas que se quiere valorar. No solo el proyecto económico, que es muy relevante porque esto es un negocio también, sino a su vez el posicionamiento y lo que significan en una determinada población".

Y contextualiza un poquito más el momento actual del sector: "Ya se han perdido librerías por el camino. Es preocupante en ese sentido, porque a veces la gente se lo plantea pero no interviene, se va dejando ir, pasa el tiempo y en el último año quiere tener un proceso de traspaso para encontrarle una rentabilidad económica, algo bastante difícil salvo que se queden la librería algunos de los empleados, un familiar o algo así. Es complicado hacerlo con poco tiempo y nunca con un gran resultado económico, por eso muchas se pierden en el proceso y por eso hay que empezar antes".

Porque el traspaso de esta actividad es un proceso tan largo que Manso habla de hasta tres años de "acompañamiento" desde la oficina como lo "ideal" para hacer las cosas lo mejor posible. "Así el que se va tiene la perspectiva de que va a tener un proceso de mentoring, de estar allí, de enseñar y transmitir no solo el negocio físico, sino incluso introducir a la clientela, explicar su modus operandi... Todas esas cosas ayudan mucho a sentirse bien a quien lo deja, porque siente que lo deja en buenas manos, lo cual es importante, y también a quien lo coge, porque realmente está percibiendo lo que es el negocio. Porque en ocasiones quien se va piensa que tiene un tesoro, que no digo que no lo sea, y quien llega dice que no tiene nada más que ganas. Ninguna de las dos cosas es del todo cierta, pero con una intermediación se puede llegar a un acuerdo más fijo, con ayuda de gente del sector".

"Si el proceso se puede hacer a lo largo del tiempo, beneficia a las dos partes, porque uno no tiene que efectuar un gran desembolso y el otro no recibe una cantidad significativa que le supone un ingreso fuera de lo normal que le va a implicar unos gastos fiscales importantes. Hay muchos detalles de este tipo", detalla Manso, agregando que los últimos cambios legislativos en materia laboral también se pueden aprovechar, ya que "existe la figura de la jubilación activa, que va a permitir que la gente pueda ir dejándolo poco a poco y no tenga que ir corriendo".

Entre los servicios de este programa de transmisión se incluyen promoción y difusión de las librerías que buscan relevo en los distintos territorios, un informe de la situación de cada negocio en particular (estados financieros y valoración económica), asistencia técnica, formación especializada y transversal en herramientas de libreros (CEGAL en Red, LibriRed y todostuslibros.com), así como información y apoyo para acceder a financiación y ayudas de distintos organismos para la puesta en marcha y consolidación de las nuevas librerías independientes.

Este programa, necesario para el mantenimiento de un tejido sectorial diversificado y fortalecido, cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, así como de los principales operadores de grupos editoriales (Planeta y Penguin Random House), distribuidoras y resto de agentes que integran la cadena del libro, que apuestan por mantener la bibliodiversidad a través de la preservación de las librerías independientes como agentes culturales imprescindibles en el ecosistema del libro. Hasta la fecha CEGAL ha recibido ya 45 solicitudes de librerías que desean participar en este programa de relevo y transmisión de actividad, que se encuentra actualmente en la fase de selección de participantes (serán diez por año las escogidas) para este proyecto piloto, del que pronto se conocerán todos los detalles públicamente.