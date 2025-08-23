Hope & Anger: ¿Por qué a todos los dioses parece gustarles tanto la guerra?

Arturo Tirador (Von) propone en Hope & Anger una serie de diálogos breves entre dos personajes entrañables y antagónicos: Hope, idealista y bienintencionado; y Anger, escéptico y mordaz. El yin y el yan que de alguna manera todos llevamos dentro y que nos ayuda a mantener un razonable equilibrio en este loco mundo en el que nos ha tocado cohabitar.

A través de estas reflexiones rápidas, agudas y afiladas, el autor comparte su visión acerca del comportamiento humano desde diferentes perspectivas: filosofía, psicología, política, pedagogía... Todo ello con un componente humorístico que resulta no ya inevitable, sino absolutamente necesario para sobrellevar estos tiempos cambiantes y desconcertantes.

Hope & Anger: "¿Y tú qué tienes contra la Iglesia? Memoria"

La serie completa de diálogos animados está en la web de Arturo Tirador (también en formato libro de viñetas en Amazon), si bien durante este verano vamos a seleccionar algunos de ellos para ejercitar la mente de nuestros lectores y animar a la deliberación. Puede que cavilar no esté muy de moda, pero ese es nuestro empeño.

