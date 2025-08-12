Hope & Anger: "¿Y tú qué tienes contra la Iglesia? Memoria"

Arturo Tirador (Von) propone en Hope & Anger una serie de diálogos breves entre dos personajes entrañables y antagónicos: Hope, idealista y bienintencionado; y Anger, escéptico y mordaz. El yin y el yan que de alguna manera todos llevamos dentro y que nos ayuda a mantener un razonable equilibrio en este loco mundo en el que nos ha tocado cohabitar.

A través de estas reflexiones rápidas, agudas y afiladas, el autor comparte su visión acerca del comportamiento humano desde diferentes perspectivas: filosofía, psicología, política, pedagogía... Todo ello con un componente humorístico que resulta no ya inevitable, sino absolutamente necesario para sobrellevar estos tiempos cambiantes y desconcertantes.

La Iglesia

La serie completa de diálogos animados está en la web de Arturo Tirador (también en formato libro de viñetas en Amazon), si bien durante este verano vamos a seleccionar algunos de ellos para ejercitar la mente de nuestros lectores y animar a la deliberación. Puede que cavilar no esté muy de moda, pero ese es nuestro empeño.

Créditos

Textos, música y animación: Arturo Tirador (Von).

Ilustraciones: Iban Arroniz.

Ilustraciones I.A.: Iñaki Amurrio.

Animación Logo Von: Xabier Baldeón