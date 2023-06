Karra Elejalde: "Me la suda lo que digan los políticos sobre cultura"

El actor Karra Elejalde, que estrena este viernes 16 de junio su nueva película Kepler, sexto B, ha enfatizado que se la "suda" lo que digan los políticos sobre cultura, y especialmente ha mencionado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado que si llega a La Moncloa reducirá el número de ministerios, como Igualdad o Cultura.

"Me la suda lo que piense Feijóo porque tengo pensamiento propio. Además, me la suda lo que piensen de la cultura todos", ha asegurado el actor en una entrevista con Europa Press, que ha repetido en varias ocasiones que se la "suda" lo que digan los políticos porque no es "permeable" a lo que dicen.

El actor encarna a un "Don Quijote sideral" y se enfunda el traje de astronauta en la ópera prima de Alejandro Suárez, en la que interpreta a un hombre que cree estar en una nave espacial en una mezcla de ciencia ficción, drama social y tintes de comedia.

"Siempre me hubiera gustado que un director hiciese al Quijote. Y en este caso, es un Quijote sideral, eso me llamó la atención. Me gustan los retos y este era de máximo riesgo. Yo soy de las personas que si veo que los 100 metros lisos los tengo superados, pues me pongo vallas", ha explicado.

Junto al personaje de Elejalde, se estrena en el cine la joven Daniela Pezzotti, que será la encargada de comprender a ese hombre mayor al que sus vecinos tildan de loco. Esta convivencia entre jóvenes y mayores es un tema destacado en la película.

Al respecto, Karra Elejalde, preguntado acerca de qué etapa es más difícil en la actualidad, ha precisado que "no se ve a señores de 80 años que se suicidan pero sí a un joven que se enfrenta al bullying".

"Creo que el mundo de la adolescencia es mucho más difícil en la actualidad que la tercera edad. De pequeños somos muy malos y si alguien lleva gafas le llamamos gafotas. Los jóvenes están más desvalidos", ha lamentado.

"Las personas somos como caballos, solo vemos hacia delante"

Por su parte, Alejandro Suárez, en declaraciones a Europa Press, ha confesado que la película nace de unir sus dos pasiones de la infancia: la ciencia ficción y el cine de género.

"Yo crecí viendo películas de Stanley Kubrick y Ridley Scott y siempre quise hacer algo similar pero también con nuestro acervo cultural, que es el cine social y el cine de personajes", ha admitido.

El director detalla que la película "trata muchos temas delicados" y lo hace de una manera "respetuosa", como los problemas del desempleo y los desahucios. "Hay temas que colean desde la crisis y la pandemia no ha ayudado", ha apostillado.

Por otro lado, ha criticado que en la actualidad la sociedad se está "egoistizando" y "no quiere ver detrás de lo que cada persona muestra" y ha comparado a la gente con los caballos y sus anteojeras. "No vemos los laterales, solo miramos al frente", ha afirmado.