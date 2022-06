Micrófono abierto para recordar a Almudena Grandes en El Retiro: "Ella era la Feria del Libro"

Una sesión maratoniana de micrófono abierto. Así será el homenaje especial a Almudena Grandes en la Feria del Libro de Madrid el próximo sábado 11 de junio, para que todos sus lectores puedan leer fragmentos de cualquiera de sus obras de manera ininterrumpida desde las 11:30 hasta las 21:30. Diez horas para el recuerdo a través de la palabra.

Una lectura colaborativa abierta a todos bajo el nombre de El corazón helado de la feria: homenaje a Almudena Grandes, que tendrá lugar en el Espacio Madroño, con el objetivo último honrar a su memoria y conseguir de alguna manera que la querida escritora, fallecida el pasado noviembre, vuelva a estar presente en la feria que tanto quería y en la que tantísimas dedicatorias firmó para los suyos.

"La Feria del Libro era, sin duda, una cita muy importante para Almudena, ya que durante muchos años supuso un lugar de encuentro con sus lectores", destaca a infoLibre el poeta y viudo de la escritora, Luis García Montero, quien añade: "Le gustaba repetir que el mayor premio para ella eran los lectores, porque desde que publicó su primera novela, Las edades de Lulú, le permitieron con su apoyo ser libre, dedicarse a la literatura, escribir con independencia".

Esos encuentros fueron siempre esenciales para Almudena, pues "el premio más importante para el escritor es saber que participa de la educación sentimental de la gente". Y añade el también director del Instituto Cervantes: "Acababa cansada porque ella firmaba mucho y tenía grandes colas, pero era un cansancio feliz porque le permitía enterarse de historias que le contaban los lectores y saber que había ocupado un papel en ellas. La figura de un abuelo recordado, una historia de amor que empezó con el regalo de un libro, la mezcla de la historia de España con experiencias particulares... todo eso daba pie a conversaciones que le resultaban muy emocionantes".

Para García Montero, todo esto era también un gesto de "lealtad", pues el "agradecimiento" que ella sentía por la compañía de los lectores lo "correspondía yendo" a la Feria del Libro o a los clubs de lectura organizados por bibliotecas o a cualquier lugar "donde se la requería para hablar de literatura". A su juicio, el "cariño que se ha demostrado cuando la perdimos" es una respuesta a esa relación que ella había establecido. "Todos los homenajes que se le han hecho y las bibliotecas bautizadas con su nombre son una respuesta al cariño que ella siempre tuvo por los lectores", apostilla.

En el acto de homenaje del 11 de junio participarán, además de todos los lectores anónimos que lo deseen, el propio Luis García Montero; su editor de toda la vida, Juan Cerezo, y la directora de la feria, Eva Orúe. Esta última subraya a infoLibre que el homenaje a Almudena estaba "planificado desde el principio" por un motivo más que obvio: "Almudena era la feria".

"Es decir, ella encarnaba el espíritu de la Feria del Libro", prosigue, explicando a continuación: "Ese espíritu no es solo venir a firmar, como hacen muchos y se lo agradecemos, sino ser consciente de que tu firma puede servir para que un expositor, generalmente una librería, salve la feria. Era consciente de lo que eso supone y estaba dispuesta siempre a echar una mano a quien se lo pidiera".

De esta manera, ahora quien quiera puede devolverle esa entrega a Almudena Grandes leyendo su texto favorito, compartiendo algún recuerdo o conmemorando su legado. La idea es que cada cual lleve su propio libro, tal y como sucedió en su entierro, si bien la editorial Tusquets pondrá ejemplares a disposición de los visitantes que se animen a última hora a participar. Esta es, indudablemente, la mejor forma de recordarla: leyéndola para no olvidar nunca su obra.

Además, los cien primeros participantes en esta lectura colaborativa (que se organizará por orden de llegada) recibirán como obsequio el sello emitido por Correos como homenaje a la autora dentro de la colección #8MTodoElAño, dedicada a mujeres emblemáticas en la lucha por la igualdad. La guinda a este tributo la pondrá un collage con imágenes de Almudena firmando en muchas ediciones pasadas de la feria y encontrándose con lectores paseando por el Paseo de Coches de El Retiro.

Orúe adelanta, asimismo, que al tributo se incorporarán también lectores "con otros acentos y otros idiomas", pues han invitado a participar a representantes de países latinoamericanos y de las instituciones culturales presentes en el Pabellón Europa: "Para que nos lean a Almudena en otros idiomas y con acentos españoles y latinoamericanos distintos, y poder así escucharla tal y como otros la han leído".

No en vano, huelga reiterarlo, ella era una de las incondicionales absolutas de la Feria del Libro de Madrid, a la que ya no pudo asistir en su anterior edición, celebrada en versión reducida en septiembre de 2021 por culpa de la pandemia, por su delicada salud, viéndose obligada a cancelar todo el calendario de firmas que tenía previsto. "Es que la vinculación de Almudena con la feria era algo especial. Hay muy poca gente que alcance ese grado de identificación. Este homenaje era una obligación que asumimos con gusto", subraya Orúe.

De la misma manera lo ve Ángeles Aguilera, amiga íntima de la escritora durante más de treinta años, que inicialmente iba a participar en el homenaje del 11 de junio, pero finalmente no podrá. "Para mí la feria era que estuviera Almudena, porque la vivía con una intensidad tremenda. Firmaba más días que nadie porque era incapaz de decirle no a un librero", señala a infoLibre la editora del Grupo Planeta.

Y recuerda con cariño cómo "todos los años se prometía a sí misma que los domingos por la tarde no firmaba porque quería echarse la siesta y descansar, pero le llamaba un librero de cualquier librería y allí que iba". "O decía que los viernes no firmaba porque eran sagrados, pero allí la veíamos", añade, rememorando además algunas siestas sobre cartones de cajas de libros en la parte trasera de las casetas para descansar después de alguna comida divertida y antes de la siguiente firma. "Nos conmueve mucho que no paran de hacerle homenajes. A los amigos siempre nos queda el consuelo de haberla disfrutado muchos años", afirma.

Este homenaje en El Retiro será tan solo dos días antes de que la escritora sea nombrada oficialmente Hija Predilecta de Madrid en el Teatro Español, un espacio con el que ella estaba "muy vinculada", tal y como indica García Montero. Aparte del acto protocolario, participarán algunos amigos como Joaquín Sabina, Blanca Portillo, Rosa Torres-Pardo o Marta Sanz. "Ella se sentía orgullosamente madrileña y desde la familia agradecemos a todos los grupos municipales que apoyaron esta propuesta", termina el director del Instituto Cervantes.

Los homenajes a la añorada autora se han sucedido desde su fallecimiento el pasado 27 de noviembre de 2021. El último de ellos tuvo lugar hace apenas un par de semanas en la Universidad Complutense de Madrid. Su amigo Benjamín Prado le dedica su más reciente novela, Los dos reyes, mientras que el Ateneo de Madrid ha lanzado una campaña para añadir a sus paredes más retratos de mujeres como ella. Y cuando Sabina vuelva a los escenarios tendrá que actualizar uno de sus viejos clásicos para poder cantar Yo me bajo en Atocha-Almudena Grandes. Tal es el legado de Almudena.