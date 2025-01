El argentino Jorge Fernández Díaz gana el 81 Premio Nadal con 'El secreto de Marcial'

El escritor y periodista argentino Jorge Fernández Díaz ha ganado la 81 edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30.000 euros, con su obra autobiográfica El secreto de Marcial, que la convocante del galardón, Editorial Destino, publicará el próximo 5 de febrero, ha informado EFE.

En el acto de proclamación, Fernández Díaz, que se había presentado al galardón bajo el seudónimo de Daniel Ocampo, ha ganado el Nadal con una novela que tenía el título provisional de Marcial.

Previamente, en la misma velada, se ha dado a conocer el vencedor de la 57 edición del Premio Josep Pla de prosa en catalán, dotado con 10.000 euros, que ha recaído en el divulgador científico y educador David Bueno, oculto tras el seudónimo de Carro de Foc, por L'art de ser humans, un ensayo que propone un viaje fascinante a través de las artes, la neurociencia y la educación, que había presentado con el título ficticio 'Quan l'esser humà desperta'.

Tras hacerse público el veredicto del jurado, Fernández Díaz, cuya coincidencia de nombre con el exministro del Interior del PP no ha evitado alguna broma, ha recordado que el Nadal "es uno de los grandes premios del mundo".

"Soy hijo de dos asturianos que emigraron a Argentina en medio del hambre y el miedo de la posguerra tras la Guerra Civil española y que construyeron una épica emigrante en una comunidad española inmensa, olvidada y hoy en vías de extinción", ha confesado el periodista argentino, quien quiere precisamente dedicar la novela ganadora a "esa comunidad olvidada en la que crecí".

Hace unos años, en 2001, Fernández Díaz escribió la exitosa novela Mamá, que dedicó a su madre Carmina, asturiana que fue enviada a Argentina a los 15 años para huir de la pobreza en la posguerra del franquismo.

El autor se centra ahora en El secreto de Marcial en "la persona más misteriosa", su padre, Marcial Fernández, quien en Mamá era "un personaje secundario, un capítulo, porque por alguna razón era una persona hermética, que estaba presente de un modo excepcional".

Para el ganador del decano de los galardones literarios hispanos, "madre hay una sola, pero todo padre es un enigma" y, por esa razón, decidió resolverlo: "Mi padre no tenía las herramientas para comunicarse conmigo, y su única manera, la única educación sentimental que me legó fue ver juntos algunos de los clásicos del viejo Hollywood, unas películas que luego he ido revisitando".

Desde que murió Marcial Fernández en 2005, su padre se convirtió en "una especie de fantasma literario" que le desafiaba a intentar escribir sobre él.

"Mi padre me dio por perdido cuando se enteró que quería ser escritor y es toda una vuelta irónica que mi padre regrese a España en forma de novela y en esta noche", ha señalado emocionado.

En opinión de Fernández Díaz, su padre fue el arquetipo de "esos hombres duros no entrenados para la relación paternofilial, una faceta que dejó en exclusiva en manos de la madre".

A pesar de que cuenta la vida de Marcial, el escritor también ha querido narrar la vida de la comunidad española en Argentina, que "tuvo una gran importancia en su momento y que se encuentra en vías de extinción con algunos de sus miembros ya nonagenarios".

La novela, apunta el autor, transcurre en una Buenos Aires distinta a la de Marcial, donde se produce una investigación familiar buscando los secretos de este hombre tan enigmático, una pesquisa que lleva al lector a Asturias.

En la misma velada, previamente, se ha entregado el 57 Premio Josep Pla de prosa en catalán al biólogo, investigador y divulgador científico David Bueno, por su obra L'art de ser humans.

Tras conocerse el veredicto, Bueno ha dicho que "este premio no es el final de nada" y sobre la obra premiada ha comentado que se trata de "un viaje fascinante a través de las artes, la neurociencia y la educación, que redefinen la manera con que percibimos el mundo y a nosotros mismos".

En la habitual velada que abre el curso literario del año cada 6 de enero en Barcelona, que este año ha recordado el centenario de Ana María Matute, han asistido personalidades del mundo cultural, político y económico, encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.