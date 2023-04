Las librerías darán las cifras de ventas al autor: "Hasta ahora la única certificación era confiar en el editor"

La queja generalizada de cualquiera que publica un libro es, y todos lo sabemos, que llega un momento en el que no sabe exactamente cuántos ejemplares está vendiendo. Un dato al que tiene acceso la editorial, que es la que se encarga de liquidar los derechos de autor en una estructura ciertamente opaca y basada principalmente en la confianza.

Porque el autor puede saber el número de libros que salen de imprenta, pero luego todo se vuelve borroso desde el momento en el que los ejemplares entran en esa cadena integrada por distribuidores, librerías y, en última instancia, lectores. ¿Cuántos libros se han despachado efectivamente? ¿Cuántos se han devuelto o descansan en algún almacén?

Cuando surgen esas preguntas es cuando surge a su vez la desconfianza. "El único sistema de certificación de lo que vendes es la confianza entre editor y autor", confirma a infoLibre el presidente de la Asociación Colegial de Escritores (ACE), Manuel Rico, quien aporta el dato de que más del 30% de las 1.200 consultas a sus servicios jurídicos en 2020 tuvieron que ver precisamente con esto: "Que el editor no me presenta la liquidación, que no sé los libros que he vendido, que he pedido los datos pero no me los dan. De esas consultas hay muchas y más de una vez los servicios jurídicos han tenido que enviar una carta a la editorial de turno, que luego se ha puesto las pilas. Pero claro, tienen que recibir primero la carta de un abogado".

Pues bien, esta situación de recelo perpetuo toca a su fin gracias a los libreros, quienes facilitarán directamente a los autores, sin pasar por las editoriales, informes sobre los títulos solicitados incluyendo diferentes parámetros de interés, como por ejemplo la cuantía y distribución geográfica de las ventas en el millar de librerías asociadas en la red de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL).

En la última década, viene siendo objetivo fundamental de CEGAL desarrollar herramientas útiles para el día a día del librero con la vista puesta en el servicio al cliente y en la mejora de toda la cadena del libro. Fruto de este empeño nacieron Todos Tus Libros y LibriRed, dos herramientas basadas en la aportación diaria de las librerías y que se han convertido, a día de hoy, en las únicas que ofrecen datos directos de venta sin aproximaciones estadísticas.

En estos momentos, más de 1.000 librerías y casi cien editoriales utilizan estos instrumentos, a los que ahora van a tener acceso directo también los autores a través de ACE y de la Federación de Asociaciones de Ilustradores/as Profesionales de España (FADIP). Todos los implicados acaban de firmar los convenios para hacer realidad la histórica petición de transparencia por parte de los autores.

"El convenio es parte del desarrollo de LibriRed, que es la herramienta tecnológica que sostiene todostuslibros.com, entre otras cosas, y que es el sistema donde recogemos toda la información de ventas, de temas de stock... en este momento de mil librerías, y con el que además damos servicio a cien editoriales. Desde que sale esto hace diez años, uno de los objetivos era crear herramientas útiles para los libreros, pero no solo para los libreros, sino para toda la cadena, porque al final esta cadena tiene muchas implicaciones. La cadena empieza en los autores y termina en los clientes, y siempre se ha buscado que Todos tus libros o LibriRed sea ese canal en el que todos los elementos de esta industria se entiendan", resume a infoLibre el portavoz de CEGAL, Álvaro Manso.

Ahora vamos a poder reclamar de una manera consciente y con datos en el caso de que haya impagos. Y que las editoriales sepan que los autores también podemos acceder a estos datos les va a hacer mejorar a la hora de remunerar mejor y más frecuentemente Elisabeth Pérez Fernández — Secretaria de la Federación de Asociaciones de Ilustradores/as Profesionales de España (FADIP)

La exactitud es el gran valor en este caso de LibriRed, pues obtiene datos directos de venta, sin "ningún tipo de cocinado estadístico", en palabras de Manso: "Esto es lo que pasa por el mostrador, lo que hay en la librería, lo que viene, lo que sale. Utilizando esos datos lo que se le da al sector es transparencia. Este convenio beneficia a todos porque los autores van a poder saber directamente. Hasta ahora, la información que llega a los autores solo puede ser por estudios o por muestreos encargados, o datos que proporcionaría en este caso el editor, como mucho, si es que tiene el dato. Porque no todos los editores manejan los datos realmente".

Gracias a esta herramienta, los autores van a saber lo que venden en más del 70% del mercado, pues este millar de librerías, aunque sí incluye a la Casa del Libro, no incluye por ahora a otros grandes vendedores como El Corte Inglés, FNAC o Amazon. "Yo diría que está un 70 y un 80%. Es un indicador importante, porque si tú estás vendiendo en la red CEGAL es que estás vendiendo libros. Si no vendes en las librerías, no vendes en ningún otro sitio", plantea Rico.

La secretaria de FADIP, Elisabeth Pérez Fernández, se muestra encantada con este nuevo horizonte de posibilidades para los creadores pues, según comenta, desde hace mucho tiempo reciben muchas quejas de sus socios que denuncian que "no tiene sentido la forma de liquidar los derechos de autoría, porque muchas editoriales o no les mandaban las liquidaciones o se las mandaban con unas cuentas que no les cuadraban". "Hasta ahora no teníamos acceso a esta herramienta de poder consultar de manera real con las ventas que los propios libreros les facilitan a las editoriales. Por eso, esto va a ayudar incluso a tener mejor trato con los editores, porque a veces puede ser cierto que las ventas son las que son, pero otras veces puede haber errores. Ahora vamos a poder reclamar de una manera consciente y con datos en el caso de que haya impagos. Y que las editoriales sepan que los autores también podemos acceder a estos datos les va a hacer también mejorar y ponerse las pilas a la hora de remunerar mejor y más frecuentemente", remarca a infoLibre.

Las principales quejas de los autores son por desacuerdos o insatisfacción con respecto a las liquidaciones, en cuanto a la transparencia del conocimiento de las ventas de libros" Manuel Rico — Presidente de la Asociación Colegial de Escritores (ACE)

Igual lo ve Rico, quien insiste en que "una gran parte" de las consultas que los autores hacen la asesoría jurídica de ACE es por "desacuerdos o insatisfacción con respecto a las liquidaciones, en cuanto a la transparencia del conocimiento de las ventas de libros". A partir de ahora, cualquier autor de la asociación podrá solicitar a través de ella un informe, que recibirá de manera confidencial, sobre los libros que tenga en el mercado.

"Es una petición que se hace a CEGAL, un dato que tienen ellos. Nosotros ofrecemos ese servicio al autor, que ya hablará con la editorial. Probablemente, en muchos casos sea menos de lo que creen, porque a veces los autores consideran que están vendiendo mucho, y luego en la práctica es que las cifras reales son menores. La ventaja de esto es que ya no se puede argumentar que hay devoluciones, que hay libros que se han computado como vendidos pero luego llegan devueltos... Antes la tecnología no lo permitía, pero ahora al pasar el código de barras por la caja se refleja de manera automática como una venta y en LibriRed hay información en tiempo real para los editores. Ahora el autor, que al fin y al cabo es el dueño y el propietario intelectual de la obra, pueda tener también esa información".

Manso rompe una lanza también a favor de los editores planteando que muchas veces se interpreta la situación en el sentido de que es el editor el que "oculta" los datos, "pero no es así tampoco, pues coincide con Rico al señalar que "a veces el autor cree que está vendiendo más de lo que vende". Por eso, defiende que con este ejercicio de transparencia gana toda la cadena del libro a través de una herramienta "muy potente" que ofrece muchos datos directos. "Librerías dando datos que además son de calidad", apostilla.

"No quiero decir que haya editores que no trabajen de manera honesta, pero el editor que trabaje de manera eficaz no tendrá problemas. Puede tener problemas si hay alguno que actúa negativamente, pero por eso esto es algo que viene bien para todos", tercia Rico, mientras Pérez Fernández añade que a partir de ahora van a "poder negociar mejor la manera de trabajar todos juntos y que no se vea siempre afectado el primero que entrega el material". "Porque somos los primeros que ponemos los cimientos de esta rueda y los últimos en cobrar, los más afectados", remata la secretaria de FADIP.