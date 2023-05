Bauplan, una rara editorial surgida en las charlas pandémicas: "Hay que invitar a preguntarse cosas"

Bauplan: Término con el que biólogos clásicos alemanes como Jakob von Uexküll o Ernst Haeckel designaban el arquetipo o plan corporal básico de un ser vivo. A la luz de este concepto, la evolución es vista como un proceso de complejización y puesta a prueba de tales diseños, así como su plasticidad, su adaptabilidad y su capacidad de combinarse con otros.

Desde hace apenas medio año, noviembre de 2022 concretamente, Bauplan es también el nombre de una nueva editorial independiente surgida de todas aquellas largas conversaciones en pleno confinamiento pandémico, que en la gran mayoría de los casos quedaron en el olvido, pero que en algunos casos se convirtieron en proyectos tangibles.

Bauplan es uno de esas ideas que sobrevivieron a las divagaciones virtuales y que este miércoles publica su ya octavo título: La prehistoria de la propiedad privada. Implicaciones para la teoría política contemporánea (Karl Widerquist y Grant S. McCall). Un volumen singular que resume perfectamente la personalidad de esta jovencísima editorial y que arremete contra alguno de los mitos prehistóricos que se utilizan para justificar la desigualdad económica (fundamentalmente, contra la idea de que la propiedad privada es natural y que su origen se remonta al de nuestra especie).

"Bauplan es una editorial independiente de ensayo, de temas científicos, de filosofía, teoría política...", detalla a infoLibre Mónica Grandes, impulsora del proyecto junto al filósofo Emilio Pérez Manzuco. "Esto empezó con las típicas cañas online que hacíamos todos en pandemia. Después se acabó el encierro, él me fue embarcando en el negocio y nos decidimos a montar la editorial", prosigue la hermana de Almudena Grandes, quien señala que su línea va por la senda de Polity Press, editorial académica de ciencias sociales y humanidades que se estableció en 1984 y tiene oficinas en Cambridge, Oxford, Nueva York y Boston.

"Es el modelo anglosajón de temas que son científicos y de investigación, pero contados para un amplio espectro de lectores. En principio íbamos a hacer solo filosofía, pero te pones a rebuscar y ves unos títulos de política tan interesantes como el que sacamos precisamente este miércoles, La prehistoria de la propiedad privada, que pone un poco en jaque todas las teorías neoliberales de que la propiedad colectiva no existe porque la desigüaldad es inherente al ser humano y cuestionos así de potentes. Por eso también nos animamos a abrir una línea de ciencias sociales", señala.

Esta pareja de nuevos editores aspira a ganarse la confianza del lector proponiendo un espacio capaz de acercar la investigación de vanguardia a ese público de amplio espectro. Una tarea que arrancan ofreciendo títulos de probada calidad aún no publicados en español, cuidando hasta el último detalle de la edición y todas las demás etapas del proceso, a través de dos colecciones: Esenciales, que gira en torno a la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la mente, la neurociencia cognitiva, o la conciencia medioambiental, y Meta-polis, centrada en las ciencias sociales y la teoría política.

Otro de los recientes lanzamientos de Bauplan es La era química, en el que Frank A. Von Hippel cuenta la historia de los científicos que lucharon contra el hambre y las enfermedades, y las imprevistas y catastróficas consecuencias que su lucha produjo en las sociedades humanas y en nuestra relación con el planeta. El resto de títulos de la editorial son Mentes vegetales. Una defensa filosófica (Chauncey Maher), Nada. Tres indagaciones sobre el budismo (Timothy Morton, Eric Cazdyn y Marcus Boon), Filosofía de la biología (Peter Godfrey-Smith), Filosofía de la psicodelia (Chris Letheby), Los límites del autoconocimiento (y las ventajas de conocerlos, de Stephen Fleming) y Filosofía de la psicología. Una introducción (Kengo Miyazono y Lisa Bortolotti).

Siguiendo con su caminar constante, en junio llegará a las librerías Esquizofrenia. Una historia inacabada (Orna Ophir) y, después, en octubre, el décimo título para redondear el primer año: La guerra de las palabras. Un glosario de la globalización (Harold James). "Este último es muy bueno, nos lo va prologar Pablo Simón y explica lo que significan realmente todos estos términos que se utilizan alegremente de comunismo, liberalismo y tantos otros", apostilla Grandes, quien apunta que de momento todos son catedráticos internacionales y perfiles así de potentes, si bien ya tienen un par de propuestas de autores españoles porque la idea es "publicar a gente de aquí también".

Al frente de Bauplan está un tándem que cree "mucho en las humanidades", por lo que no sorprende que Mónica Grandes defienda que "hace falta pensar más, invitar a la gente a preguntarse cosas". "Las editoriales independientes estamos para publicar lo que realmente nos gusta sin necesidad de depender de nadie, tenemos libertad para elegir", destaca, al tiempo que admite que "a lo mejor vendes menos pero haces lo que te gusta y descubres libros y autores a los que de otra manera no llegarías". "Hasta ahora a la gente le gustan y el feedback es muy bueno", apostilla.

Entre ambos sacan adelante esta aspiración editorial ya totalmente real, seleccionando, editando, promocionando, difundiendo. Encargándose de todas las labores de la cadena del libro mientras siguen dedicándose profesionalmente a otros trabajos: "Hay que ir sacando libros porque un título tira del resto, hay que publicar cada mes y medio como mínimo. Confío en que va a ser una editorial que a la larga va a dar que hablar porque son temas muy de moda pero no son libros comerciales, sino que te invitan a pensar y se salen un poco de lo que se encuentra. Tienen un carácter científico y de divulgación pero no son nada comerciales. Al lector de ensayo le van a entrar por los ojos. Y el ensayo tiene su público y creo que cada vez tiene más tirón. Me da la sensación o al menos es la percepción que tenemos".