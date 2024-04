Rosa Montero, Sergio del Molino y otros 23 autores te recomiendan qué leer en el Día del Libro

Abril es el mes del libro y este martes 23 el Día D marcado en el calendario con el rojo de las rosas que se regalan junto a los miles de libros que cambian de mano como marca la tradición. Sobre todo en Cataluña con motivo de la celebración de Sant Jordi, con Barcelona como epicentro, pero se trata de una costumbre tan arraigada y de un gesto tan simbólico que cada año gana adeptos y se expande más y más. No en vano, más allá de la geografía, la combinación de un libro y una rosa es exquisita para sumar nuevas conquistas.

El 23 de abril, concretamente, se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La razón: el 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron —o murieron— otros escritores eminentes como Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan relevante para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO, en 1995, para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores y fomentar el acceso universal a la lectura.

Precisamente por esto último, en infoLibre hemos pedido a una veintena larga de escritoras y escritores que recomienden a nuestros lectores títulos (de otros autores, claro, se entiende) que les hayan gustado especialmente últimamente. Esa es la premisa y este el variopinto resultado.

EDURNE PORTELA

RECOMENDACIÓN: La llamada (Anagrama, 2024), de Leila Guerriero.

"A partir de dos años de entrevistas y extensa documentación, Guerrero hace un retrato de Silvia Labayru, superviviente de la ESMA, centro clandestino de detención-desaparición argentino en el que Layburu estuvo secuestrada entre 1976-78. A través del retrato de una mujer que no se resigna a ser meramente víctima, La llamada ofrece una interpretación profunda, matizada, llena de riqueza y contradicciones del pasado y el presente argentinos".

ROSA MONTERO

RECOMENDACIÓN: Los seres queridos (Ediciones Destino, 2022), Berta Dávila.

"Traducida del gallego. Es del año pasado pero sigue impresionándome la belleza de su escritura, su originalidad y su potencia en una escritora todavía tan joven".

MARTA SANZ

RECOMENDACIÓN: Mientras crece la ciudad (Carpe Noctem, 2023), de José Ignacio Pastor.

"Mientras crece la ciudad es el relato del tiempo y el lugar de una familia que es el tiempo y el lugar de un corte de nuestra historia que aún no ha sido lo suficientemente contado: años sesenta, extrarradio, Madrid, gente de los pueblos que busca una vida mejor en la ciudad. El contraste entre centralidad y periferias, el desclasamiento, la necesidad de borrar un pasado traumático, la desventaja de las mujeres, la violenta educación de una infancia atónita, el crecimiento de la ciudad y del cuerpo, se encarnan - y se encarnizan- en un estilo que enfoca con microscopios y catalejos, un estilo diferente, de plano y contraplano, juego cubista, que nos devuelve una realidad en la que se arraigan nuestro presente y muchas de nuestras contradicciones. Una novela maravillosa".

JUANA CORTÉS AMUNÁRRIZ

RECOMENDACIÓN: Boulder (Random House, 2020), de Eva Baltasar.

"Recomiendo a Eva Baltasar, cualquier libro de su trilogía, aunque Boulder es mi favorito. Leer a Baltasar es un chute, una descarga, un maravilloso rayo que atraviesa tu cabeza. No es solo el estilo impecable, soberbio, sino esa fuerza que nace de la oscuridad, de lo torcido. La parte amarga de la raíz. Literatura del cuerpo, física, contundente, y también del alma hambrienta. Literatura que agarra y no te suelta. Literatura que enferma y cura y te deja sin aliento".

SERGIO DEL MOLINO

RECOMENDACIÓN: La sed (Debate, 2024), de Virginia Mendoza.

"Sin duda, uno de los libros del año, que no debería pasar inadvertido a ningún lector. Pocas veces una autora combina tan bien registros tan difíciles y antagónicos: Mendoza habla de cómo el agua (o más bien su ausencia) ha marcado la historia de la humanidad, explicando su cultura, sus conflictos y hasta su biología. Un tratado antropológico narrado en primera persona, con su familia y su pueblo manchego y sediento en el corazón del relato. Un libro riquísimo en datos y argumentos, portentosamente bien escrito y pertinente hasta el tuétano. Virginia Mendoza se explica y nos explica a todos".

ANA LENA RIVERA

RECOMENDACIÓN: Dime quien soy (Plaza & Janés, 2010), de Julia Navarro.

"Un libro que estuvo mucho tiempo en mi lista de pendientes por una única razón: pasa de las mil páginas. Lo que no esperaba era devorarlo en días buscando cada pequeño rato libre para continuar leyendo. Es una novela con acción en cada escena, que me mantuvo en vilo capítulo a capítulo, ambientada entre España y Alemania, con incursiones en Rusia, Inglaterra y algún otro escenario, durante la Segunda Guerra Mundial, en plena posguerra española, que nos cuenta la vida de una protagonista de armas tomar. Amelia Garayoa es una joven valiente, decidida y a la vez controvertida, capaz de lo mejor y lo peor, que conoce el verdadero horror mientras lucha por sus convicciones. Amelia trata de sobrevivir en el infierno, que no es poco, porque hay experiencias de las que es imposible salir ilesa. Ella carga el peso de toda la trama acompañada solo por la Historia con mayúsculas, que es la gran secundaria de la novela. Para no dejar de leer. Exquisita".

MARILAR ALEIXANDRE

RECOMENDACIÓN: Fuego la sed (La bella Varsovia, 2024), de María Sánchez.

“Este es el segundo libro de poemas de María Sánchez y en él ardemos. Arden las voces de los animales, en la sección 'Los animales hablan' y no solo; los pájaros que no pueden beber y las cabras, los guijarros y los ríos. Arde la tierra reseca y la poeta pregunta: “Cuando alguien muere / lloramos / (...) por qué no puedo hacer lo mismo / con un arroyo / un sendero un pantano”. María habla “la lengua de los árboles”, una lengua que es política; invoca la memoria, pues “heredamos las heridas / que existían antes que nosotros”".

BEATRIZ NAVARRO

RECOMENDACIÓN: Europa: Una historia personal (Taurus, 2023), de Timothy Garton Ash.

Uno de los libros que he leído recientemente y más me ha entusiasmado es “Europa: Una historia personal”, de Timothy Garton Ash, que repasa desde los años posteriores a la Segunda Guerra mundial a la invasión rusa de Ucrania. La mezcla de erudición, experiencia personal y habilidad narradora del politólogo inglés, muy ligado a Polonia y la antigua Checoslovaquia desde su juventud, sobre la historia de Europa me parece realmente única y brilla en todo su esplendor en las páginas de este libro.

ANA B. NIETO

RECOMENDACIÓN: La deseada (Impedimenta, 2021), de Maryse Condé.

"Os recomiendo La deseada, de la recientemente fallecida Maryse Condé, Premio Nóbel Alternativo de Literatura. Toda la obra de Condé abre una ventana a una realidad exótica, la de las mujeres en las Antillas Francesas, en una voz valiente, apasionada, cómplice y con sentido del humor en cada línea. Maryse es pura experiencia vital, sencilla y directa. Simplemente deliciosa".

PURIFICACIÓ MASCARELL

RECOMENDACION: Julia (Bamba Editorial, 2024), de Ana María Moix.

"Recomiendo la lectura de la novela Julia, de la gran Ana María Moix, una reciente recuperación de la editorial valenciana Bamba. Una obra escrita a finales de los sesenta y que mantiene su modernidad y su tratamiento pionero de cuestiones como la salud mental, las relaciones maternofiliales, el lesbianismo oculto, la memoria histórica de la guerra, la violencia sexual en la infancia y un largo etcétera. La protagonista, Julia, es una "chica rara" en la estirpe de Martín Gaite, Matute o Fortún, así que todas las "chicas raras" del presente deberían conocerla y dejarse cautivar por ella.

NATIVEL PRECIADO

RECOMENDACIÓN: No somos refugiados. Viaje por un mundo de éxodos (Círculo de Tiza, 2024), de Agus Morales.

"Una excelente crónica sobre las personas desplazadas por la violencia. Seres que se rebelan contra su injusto destino y dicen “No somos refugiados”. Nunca hubo tantos. Más de cien millones de seres humanos de todas las edades se ven obligados a huir de la guerra, el hambre, la miseria, persecuciones religiosas o políticas. El autor habla con los desprotegidos que no encuentran un lugar para vivir en paz y lo hace con amor por el detalle, el dato, el contexto y una emoción contenida. Es un magnífico trabajo periodístico que engrandece y da sentido a este oficio".

MARÍA GÓMEZ

RECOMENDACIÓN: Los reyes de la casa (Anagrama, 2022), de Delphine de Vigan.

“Recomendaría Los reyes de la casa, pienso que es un libro que puede gustar a todo el mundo al tratar de un tema tan actual, las redes sociales y la felicidad impuesta a través de ellas, la sobreexposición de menores en redes y la obsesión por la fama. Es un thriller con mucha crítica social con el que el lector acaba acordándose del Show de Truman.”

FERNANDO NAVARRO

RECOMENDACIÓN: Los asesinos de la luna (Random House, 2019), de David Grann.

"El libro en el que se ha inspirado la última película de Martin Scorsese. Leí el libro antes de ver la película y me encantó cómo construye narrativamente la historia David Grann, un periodista con un gran pulso literario. Cuenta mucho más que la película, con más personajes claves y adentrándose más en la historia norteamericana. Es un viaje al pasado para llegar al presente, al pecado original de Estados Unidos. Se lee como un relato emocionante en la línea de los mejores autores del Nuevo periodismo estadounidense".

ELSA PLAZA

RECOMENDACIÓN: Un destripador de antaño (1890), de Emilia Pardo Bazán.

"'La leyenda del destripador, asesino medio sabio y medio brujo, es muy antigua en mi tierra'. Así comienza este cuento largo, o novela corta, fascinante; donde la autora, con un estilo de lenguaje casi pictórico, nos va llevando desde la belleza del paisaje rural que envuelve a la protagonista, una virginal pastora, a las entrañas de una sociedad ignorante y por ello malvada, Los lazos familiares violentos y el contrapunto entre el conocimiento científico y el oscurantismo religioso que pretende mantener en la ignorancia a los campesinos para mejor manipularlos, son los ingredientes de esta historia que nos sorprende y atrapa, Al leer a Pardo Bazán no podemos menos que entender por qué en su época fue el demonio con faldas que la iglesia y muchos de sus contemporáneos temían".

RUBÉN LARDÍN

RECOMENDACIÓN: Una sola vida (Lumen, 2022), de Manuel Vilas.

"Estos días salgo a la calle con esto de Manuel Vilas, que está escrito para la intemperie y el alrededor. Es un recreo. Desaforada, rutilante, humorística (me ha hecho llorar tres veces, este hijo de puta), es una poesía exhausta de dicha y adicta al desgarro, un poco insensata, que nunca pide nada, solo entrega, te da todo lo que lleva".

VÍCTOR AMELA

RECOMENDACIÓN: Música en la oscuridad (Seix Barral, 2024), de Antonio Iturbe.

"Con vibrante prosa novela la peripecia de un sastre (y clarinetista) que en una aldea aragonesa de 1930 enseñará a tocar música a un grupo de labradores ignaros (uno de ellos sería abuelo del autor), elevándoles sobre su postración social y miseria cotidiana, bajo la perturbadora mirada de una bruja local... Un seductor ejercicio de verdad poética contra el olvido de personas anónimas que sembraron belleza y que merecen los honores de la memoria que brinda la buena literatura".

PACO GÓMEZ ESCRIBANO

RECOMENDACIÓN: La última noche con Edu (M.A.R. Editor, 2024), de Enrique Pérez Balsa.

"Esta novela la protagoniza Ramos, un periodista del corazón adicto al alcohol, al tabaco y a la comida basura. Es un personaje amoral que aceptará un cheque por hacer cualquier trabajo que nadie querría hacer y que resiste los embates de la vida con la euforia que le da su alcoholismo. Un día, junto a un compañero, conoce a unas chicas y se van a un piso. La fiesta se les va de las manos y acaban siendo víctimas de una trama de extorsión y proxenetismo. Es una novela atrevida, original y que no te deja indiferente. Para mí, Enrique, con su tercera novela, demuestra una vez más que es un especialista en maridar novela negra y realismo sucio".

EMPAR FERNÁNDEZ

RECOMENDACIÓN: Almas grises (Salamandra Bolsillo, 2017), de Philippe Claudel.

"Los hechos, que un policía relata muchos años después de que acontecieran, nos trasladan a un pueblo del norte de Francia durante la Primera Guerra Mundial cuando el cadáver de una niña es hallado flotando en un canal. Almas grises reúne todo lo que espero encontrar en una obra de ficción: un estilo envidiable, una historia conmovedora y la intención, no disimulada por el autor, de obligarnos a pensar, de forzarnos a deplorar íntimamente la injusticia y la hipocresía. Una novela amarga, descarnada y nada complaciente".

ROSARIO IZQUIERDO

RECOMENDACIÓN: El boxeador (Piel de Zapa, 2024), de Alfons Cervera.

"En El Boxeador, Alfons Cervera vuelve a situarnos en territorios físicos y morales que ya hemos transitado en sus novelas anteriores. La escritura de Cervera, vehículo de la memoria, sigue renovándose e iluminando zonas oscuras de nuestro pasado. A los personajes de siempre se unen otros. La alternancia caótica de sus voces rompe convenciones literarias y se eleva como un coro que nos interpela. A través de la metáfora poderosa del boxeo, que se expande en muchas direcciones, se abre camino la esperanza. Esta novela es como un puñetazo político y poético lleno de verdad, más necesario que nunca ante el auge de los fascismos y la mentira".

CARMEN DOMINGO

RECOMENDACIÓN: A veinte años, Luz (primera edición de 1998), de Elsa Osorio.

"Una novela que nos sumerge, sin grandilocuencia, y con una sensibilidad exquisita, en los casos de los bebés nacidos en cautiverio y robados por los militares a las prisioneras de los campos de detención clandestinos durante la dictadura argentina. A veinte años Luz nos cuenta la vida de una de esas chicas, de esos bebés, y la búsqueda de sus orígenes, mientras nos muestra el horror de un país dividido que vivió un régimen de terror del que ni siquiera los bebés pudieron escaparse. Una historia está narrada entre el presente y el pasado, con el eje central de la reconstrucción de unas vidas que fueron robadas y narrada por la testigo ausente pero receptora de todo lo que sucedió. Una vez empiezas la lectura, no puede soltarse de las manos".

CRISTINA HIGUERAS

RECOMENDACIÓN: Baumgartner (Seix Barral, 2024), de Paul Auster.

"En Baumgartner, Paul Auster reflexiona sobre el amor perdido, sobre el momento vital de su protagonista, cuando ya no hay tiempo para titubeos. También aborda la felicidad. Esa felicidad que aparece en momentos fugaces, en instantes inesperados que surgen junto a la persona amada y que se recuerdan siempre. Una historia sobre la verdad, que no es otra que la verdad emocional, aunque esta no sea científica o verificable".

JOSÉ ZOILO

RECOMENDACIÓN: El rey del invierno (Edhasa, 2015), de Bernard Cornwell.

"Pese al panorama literario actual, con tantos títulos llamativos, hay una novela a la que retorno cada cierto tiempo para sentir la misma épica que me cautivó la primera vez. El rey del invierno abre la trilogía de Bernard Cornwell sobre la mítica figura del rey Arturo, y en ella encuentro todos los elementos que me hacen disfrutar de una lectura: amistad, amor, traición, lealtad, emoción, batallas (muchas y fantásticamente narradas)... y todo con un trasfondo histórico tan cautivador como el fin del dominio romano sobre la lejana provincia de Britania".

CARLOS SALEM

RECOMENDACIÓN: Lágrimas de cocodrilo (Editorial AlRevés, 2024), de Mercedes Rosende.

"Es la segunda aventura de la serie de Úrsula López, una anti heroína irresistible creada con ironía magistral por Rosende. Se puede leer con independencia de la primera (Mujer equivocada), y ya está por salir la tercera en España. Crea hábito".

MARTA BORRAZ

RECOMENDACIÓN: Los hijos dormidos (Libros del Asteroide, 2023), de Anthony Passeron.

"Los hijos dormidos alterna la historia de la familia del autor, marcada por el sida, con los avances de la comunidad científica para erradicar el virus. La visión íntima y personal de los protagonistas se combina con la carrera contrarreloj de los investigadores por salvar sus vidas. Esta humanización de las víctimas silenciadas hace que sea una novela sobrecogedora".

GEMA NIETO

RECOMENDACIÓN: Tristura (Bamba Editorial, 2022), de Elena Quiroga.

"Mi recomendación es una autora recientemente rescatada del olvido por la editorial Bamba pese a que fue Premio Nadal en 1951 y la primera mujer novelista en ingresar en la RAE. Se trata de Elena Quiroga, cuya novela Tristura describe con un lirismo extraordinario y un estilo muy original y adelantado a su tiempo la memoria de la infancia y el duelo desde los ojos de Tadea, su protagonista".